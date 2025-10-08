Adiós al Estadio Azteca: modifican el exterior del recinto para el Mundial 2026

Así luce la nueva fachada del Estadio Azteca para el Mundial 2026 (X/ @cracksdt)

En ocho meses, la cancha del Estadio Azteca albergará la inauguración de la Copa Mundial 2026. La selección mexicana protagonizará el partido inicial con el que dará inicio la actividad mundialista en los tres países: Estados Unidos, Canadá y México. Pero antes de que todo esto, el Coloso de Santa Úrsula tendrá que concluir los trabajos de remodelación.

Desde mayo de 2024 inició la obra, ahora con el tiempo encima, aceleraron los trabajos para concluir lo más pronto posible ya que el Gobierno de la CDMX condicionó la inauguración del Estadio Ciudad de México antes del Mundial 2026, pues se planea un juego amistoso inaugural.

Recientemente, en redes sociales se viralizaron los más recientes avances de la obra, pues el emblemático letrero que anunciaba “Estadio Azteca” fue removido, por lo que el proyecto se concentra en la remodelación de la imagen del Estadio Banorte.

Retiran letrero del Estadio Azteca para remodelación del Mundial 2026

Siguen las remodelaciones del Estadio Azteca para la justa mundialista que será en menos de ocho meses Crédito: X/@cracksdt

A través de redes sociales se viralizaron imágenes de cómo luce la fachada del Estadio Ciudad de México, nombre que llevará durante la Copa Mundial 2026. Se puede observar que el emblemático letrero de la explanada Tlalpan ya fue retirado, por lo que ya no será más el “Estadio Azteca”, cabe recordar que por acuerdos comerciales su nombre nuevo es Estadio Banorte.

Además, también circularon imágenes de cómo los trabajadores empezaron con la aplicación de nueva pintura para la fachada, también se instalará nueva iluminaria. Estos son los avances de la obra más sobresalientes por la imagen del recinto.

En le interior del estadio, imágenes recientes difundidas en redes sociales han revelado el estado actual de la obra, mostrando tanto los progresos en la infraestructura como los pendientes en la cancha.

Así luce la fachada del Estadio Azteca para el Mundial 2026 (X/ @MXESTADIOS)

Trabajadores empezaron a colocar la nueva pintura de la fachada para el Mundial 2026 (X/ @MXESTADIOS)

Según información compartida por la cuenta @MXESTADIOS, los trabajos de colado en la zona de gradas han alcanzado ya la mitad de su ejecución. Las fotografías publicadas permiten observar la instalación de barandales y escalones, elementos que delimitarán las nuevas secciones de asientos para los espectadores.

Además, este proceso de colado incluye el techado de los vestidores, y se distingue claramente la zona por donde las selecciones harán su ingreso al campo de juego.En contraste con estos avances estructurales, la cancha aún presenta un panorama de obras en curso.

El terreno permanece cubierto de tierra y excavaciones, y la presencia de maquinaria pesada indica que la adecuación del césped y la implementación del nuevo sistema de drenaje para lluvias todavía no han comenzado.