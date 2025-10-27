México Deportes

Faitelson exige a la FMF investigar la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico

El periodista de TUDN lamentó el fallecimiento de un fanático al término del partido ante Monterrey de la Jornada 15 de la Liga MX

Por Luz Coello

Faitelson exige a la FMF investigar la muerte de un aficionado de Cruz Azul en CU (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Un hecho violento marcó la Jornada 15 del Apertura 2025, al término del Cruz Azul vs Rayados, elementos de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) localizaron a una persona gravemente herida, portaba la camiseta del conjunto cementero y fue localizado en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario.

Más tarde, en un comunicado la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM confirmó el fallecimiento de este aficionado. Explicó que durante el trayecto del traslado del sujeto, se desvaneció y aunque recibió primeros auxilios, paramédicos confirmaron su muerte.

Ante este incidente, David Faitelson, periodista de TUDN, condenó los hechos y exigió a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) una investigación del siniestro. Fue por medio de redes sociales que compartió su postura.

Un hombre murió después de ser sometido en partido de Cruz Azul vs Monterrey. Crédito: X/@lfehcruzazul

Faitelson exige a la FMF investigar la muerte de un aficionado de Cruz Azul

David Faitelson calificó como un hecho muy grave la muerte de un aficionado tras el partido de la fecha15 del campeonato, a través de sus redes sociales compartió su postura ante el hecho violento.

El periodista señaló que las autoridades deben investigar lo ocurrido la noche del sábado 25 de octubre en el Estadio Olímpico y exigió que la FMF le pida explicaciones al club Cruz Azul, que actuó como local en el recinto universitario.

Faitelson remarcó: “No puede ser que asistas a un partido de futbol y no regreses a casa”. Y es que, tras la confirmación del fallecimiento del aficionado, el analista deportivo pidió que salgan los responsables de la seguridad de los aficionados, además remarcó la necesidad de esclarecer cómo se permitió una situación de tal gravedad y exigir acciones claras a las partes involucradas.

Faitelson exigió a la FMF investigar la muerte de un aficionado de Cruz Azul en CU (X/ @DavidFaitelson_)

“Muy, pero muy grave que un aficionado haya perdido la vida tras un juego de futbol. Creo que las autoridades deben investigar lo que sucedió el sábado por la noche en el Estadio Olímpico y la FMF debe pedirle cuentas al club que funge administrativamente como local que es Cruz Azul… No puede ser que vayas a ver un partido de futbol y no vuelvas a casa…“, publicó en su cuenta de X.

Seguridad UNAM confirma la muerte de un aficionado al término del Cruz Azul vs Monterrey

El fallecimiento de un aficionado tras ser sometido por personal de seguridad en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario de la UNAM ha generado conmoción luego de que el incidente ocurriera al término del partido entre Cruz Azul y Monterrey.

Cuatro guardias de seguridad universitaria han sido detenidos en relación con el caso, mientras la UNAM y las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) colaboran para esclarecer los hechos.

el sujeto perdió el conocimiento. “Durante el trayecto de su traslado, sufrió un desvanecimiento, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos para brindar la atención médica correspondiente. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo lamentablemente se determinó la ausencia de signos vitales”, informó la UNAM en su comunicado.

Este es el comunicado oficial
Este es el comunicado oficial de Protección Civil de la UNAM tras el fallecimiento de un hombre en inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario. (X/@PCUNAM)

Según información de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM, el suceso tuvo lugar después de la jornada 15 del torneo, cuando el personal de seguridad procedió a retirar a los asistentes que permanecían en el estacionamiento del recinto.

Un hombre, presuntamente bajo los efectos del alcohol, adoptó una actitud violenta y agredió tanto verbal como físicamente a los elementos de seguridad, lo que dificultó su labor. Tras ser sometido, el aficionado fue retirado del lugar por el personal de seguridad universitaria.

“Durante el trayecto de su traslado, sufrió un desvanecimiento, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos para brindar la atención médica correspondiente. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo lamentablemente se determinó la ausencia de signos vitales”, informó la UNAM en su comunicado.

