Aficionado muere en Ciudad Universitaria de la UNAM tras ser detenido en partido de Cruz Azul y Monterrey

El personal de vigilancia de dicha casa de estudios colabora con las autoridades de CDMX para deslindar responsabilidades

Por Mariana L. Martínez

REUTERS/Eloisa Sanchez
REUTERS/Eloisa Sanchez

Un hombre falleció en inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario de la UNAM tras ser sometido, el aficionado había acudido al partido de futbol entre Cruz Azul y Monterrey.

De acuerdo con el personal de Protección Civil de la UNAM, la detención ocurrió al terminar dicho encuentro deportivo, pues se acercaron a retirar a las personas que aún permanecían ahí y el sujeto habría tenido una actitud violenta, además de que estaba en supuesto estado de ebriedad.

Un hombre murió después de ser sometido en partido de Cruz Azul vs Monterrey. Crédito: X/@lfehcruzazul

“Una persona en aparente estado de ebriedad, agredió verbal y físicamente al personal de seguridad del estadio, impidiendo violentamente su labor. La persona logró ser sometida por dichos elementos de seguridad para su entrega a las autoridades”, se pudo leer en el comunicado.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM, el incidente ocurrió después de la jornada 15 del torneo, cuando un aficionado, presuntamente bajo los efectos del alcohol, fue sometido y retirado del estacionamiento del recinto por personal de seguridad universitaria.

Cabe señalar que los guardias de seguridad involucrados en el fatal incidente ya fueron detenidos. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, sus nombres son Brayan “N”, Noe “N”, Luis “N” y José “N”.

Este es el comunicado oficial
Este es el comunicado oficial de Protección Civil de la UNAM tras el fallecimiento de un hombre en inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario. (X/@PCUNAM)

Después de ser detenido, el sujeto tuvo un desmayo “durante el trayecto de su traslado, sufrió un desvanecimiento, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos para brindar la atención médica correspondiente. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo lamentablemente se determinó la ausencia de signos vitales”.

En redes sociales circula un video que muestra el momento en que la persona es retirada en una de las camionetas de seguridad de la UNAM. Sin embargo, los detalles sobre lo ocurrido permanecen limitados a la versión oficial difundida por la institución. La UNAM ha manifestado su disposición a colaborar plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

La SSC confirmó el domingo 26 de octubre la detención de cuatro personas vinculadas al caso, aunque hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el avance de las investigaciones.

