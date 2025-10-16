México Deportes

Chivas retira jersey de Omar Bravo del museo tras acusaciones por abuso sexual infantil

Dentro de las instalaciones del Estadio Akron, el club Guadalajara ocultó todas las imágenes del histórico goleador

Por Luz Coello

Chivas retira imagen de Omar
Chivas retira imagen de Omar Bravo del museo tras vinculación a proceso por presunto abuso sexual (X/ @MXESTADIOS)

El caso de Omar Bravo ha generado una serie de reacciones en el ámbito deportivo, el ex futbolista de Chivas fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado. El 10 de octubre se llevó a cabo su primera audiencia, la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) determinó que el el histórico goleador del club Guadalajara permanecerá en prisión preventiva por seis meses.

La decisión de las autoridades provocó que Chivas tomara acciones al respecto; desde que se dio a conocer la posible participación del ex delantero en el caso de abuso sexual, algunos aficionados sugirieron que el club debía de retirar su imagen del museo, el cual se encuentra en el Estadio Akron.

Recientemente, aficionados reportaron que Chivas quitó el jersey de Omar Bravo, también ocultaron la imagen que reconocía su histórica cifra de 160 goles con la camiseta rojiblanca.

Museo de Chivas retira a Omar Bravo tras ser vinculado

Fans de Chivas reportaron que el club retiró la imagen y camiseta de Omar Bravo tras acusasiones por abuso sexual infantil Crédito: X/@Gaspar_Sparco

Por medio de redes sociales circuló un video que mostró los recientes cambios que realizó el museo de Chivas, la vitrina donde estaba la camiseta de Omar Bravo la cambiaron y en su lugar colocaron jersey históricos de la ocasión que se enfrentaron al Barcelona.

Una persona que recientemente visitó el museo se encargó de compartir un video que evidenció que la imagen de Omar Bravo fue retirada del museo que retrata la historia del conjunto tapatío.

"Ya quitaron la vitrina dedicada a Omar Bravo! Ya no aparece en el Museo de Chivas que se encuentra en el interior del Estadio Akron“, fue el mensaje con el que se viralizó la grabación. Hasta el momento, el equipo no ha compartido alguna postura oficial sobre la situación el futbolista retirado.

Omar Bravo pierde cargo de embajador de Guadalajara para el Mundial 2026

Omar Bravo fue vinculado a
Omar Bravo fue vinculado a proceso por abuso sexual infantil, ya no será embajador para el Mundial 2026 (Daniel Cruz/ Cuartoscuro)

La designación de Lorena Ochoa como nueva embajadora de la sede Guadalajara para la Copa Mundial de la FIFA 2026 marca un giro en la representación oficial de la ciudad, tras la decisión de las autoridades de Jalisco de apartar a Omar Bravo de este papel debido a su situación legal.

Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan y organizador del Mundial 2026 en Guadalajara, anticipó que la situación judicial de Omar ‘N’ condicionaría su participación como embajador de la ciudad para el torneo de la FIFA. Ante este escenario, las autoridades estatales optaron por designar a una nueva figura para representar a Guadalajara en el evento internacional.

La decisión de relevar a Omar Bravo como embajador se produjo después de que la Fiscalía de Jalisco lo vinculara a proceso por su presunta participación en el delito de abuso sexual infantil, además permanecerá en prisión preventiva por seis meses.

