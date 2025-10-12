Estas son las pruebas que presentó la hermana de Omar Bravo que mostrarían la inocencia del ex futbolista de Chivas

La Fiscalía del Estado imputó a Omar 'N' por el delito de abuso sexual infantil (Fernando Carranza García/ Cuartoscuro)

Una serie de pruebas presentadas por Daniela Bravo, hermana de Omar Bravo, ha introducido un nuevo elemento en el proceso penal que enfrenta el exgoleador de Chivas por presunto abuso sexual infantil agravado. Luego de que la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) vinculó a proceso a Omar ‘N’ por su presunta participación en el delito, la familia del exfutbolista compartieron su postura.

En una conferencia de prensa posterior a la audiencia, la hermana de Omar ‘N’ defendió la inocencia del exdelantero, por lo que aseguró tener pruebas en las que se mostraría la inocencia de la leyenda del club Deportivo Guadalajara.

Según lo expuesto en conferencia de prensa, y en publicaciones en redes sociales, Daniela Bravo difundió fotografías y argumentó que posee pruebas para demostrar la inocencia de su hermano, una fecha importante del proceso sería el 10 de mayo de 2019.

Qué pruebas presentó la hermana de Omar Bravo para exponer la inocencia del ex jugador de Chivas

Daniela Bravo mostró fotografías, reservaciones, pases de abordar, testimonios y la revisión pericial de un teléfono celular, con el objetivo de demostrar que su hermano se encontraba en Los Mochis junto a su familia el 10 de mayo de 2019, fecha señalada en la acusación presentada por la presunta madre de la víctima, la señora Cecilia Acevedo Montoya.

De acuerdo con la información compartida por la hermana del exfutbolista, las pruebas incluyen una imagen fechada el 10 de mayo de 2019, en la que Omar Bravo aparece acompañado de varios familiares. Además, Daniela Bravo detalló que existen reservaciones y pases de abordar que respaldan la presencia de su hermano en Los Mochis durante ese periodo.

La hermana del exjugador también afirmó que permitió la intervención de un perito para revisar su teléfono celular, con el fin de validar la autenticidad y la fecha de las imágenes y mensajes relacionados con ese día. “Estuvo en Los Mochis conmigo y con mi familia. Tenemos fotos, reservaciones, pases de abordar y testigos. Incluso permití que un perito revisara mi celular para validar las fechas”, declaró Daniela Bravo en conferencia de prensa.

En el contexto judicial, la Fiscalía de Jalisco informó que Omar Bravo fue detenido el 4 de octubre en el municipio de Zapopan y posteriormente vinculado a proceso el 10 de octubre por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado. La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia precisó que el exfutbolista permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante seis meses, mientras se desarrolla la investigación complementaria, cuyo plazo fue fijado en un mes.

La audiencia de vinculación, celebrada en los juzgados de Puente Grande, concluyó con la determinación del juez de que existían elementos suficientes para continuar el proceso penal, conforme a los artículos 142-L y 142-Ñ del Código Penal de Jalisco.