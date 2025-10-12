México Deportes

Estas son las pruebas que presentó la hermana de Omar Bravo que mostrarían la inocencia del ex futbolista de Chivas

La familia del histórico goleador del club Guadalajara aseguró que las pruebas en su contra son inconsistentes

Por Luz Coello

Guardar
La Fiscalía del Estado imputó
La Fiscalía del Estado imputó a Omar 'N' por el delito de abuso sexual infantil (Fernando Carranza García/ Cuartoscuro)

Una serie de pruebas presentadas por Daniela Bravo, hermana de Omar Bravo, ha introducido un nuevo elemento en el proceso penal que enfrenta el exgoleador de Chivas por presunto abuso sexual infantil agravado. Luego de que la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) vinculó a proceso a Omar ‘N’ por su presunta participación en el delito, la familia del exfutbolista compartieron su postura.

En una conferencia de prensa posterior a la audiencia, la hermana de Omar ‘N’ defendió la inocencia del exdelantero, por lo que aseguró tener pruebas en las que se mostraría la inocencia de la leyenda del club Deportivo Guadalajara.

Según lo expuesto en conferencia de prensa, y en publicaciones en redes sociales, Daniela Bravo difundió fotografías y argumentó que posee pruebas para demostrar la inocencia de su hermano, una fecha importante del proceso sería el 10 de mayo de 2019.

Qué pruebas presentó la hermana de Omar Bravo para exponer la inocencia del ex jugador de Chivas

La hermana de Omar Bravo
La hermana de Omar Bravo aseguró tener pruebas que demuestran la inocencia del ex futbolista (Captura de pantalla)

Daniela Bravo mostró fotografías, reservaciones, pases de abordar, testimonios y la revisión pericial de un teléfono celular, con el objetivo de demostrar que su hermano se encontraba en Los Mochis junto a su familia el 10 de mayo de 2019, fecha señalada en la acusación presentada por la presunta madre de la víctima, la señora Cecilia Acevedo Montoya.

De acuerdo con la información compartida por la hermana del exfutbolista, las pruebas incluyen una imagen fechada el 10 de mayo de 2019, en la que Omar Bravo aparece acompañado de varios familiares. Además, Daniela Bravo detalló que existen reservaciones y pases de abordar que respaldan la presencia de su hermano en Los Mochis durante ese periodo.

La hermana del exjugador también afirmó que permitió la intervención de un perito para revisar su teléfono celular, con el fin de validar la autenticidad y la fecha de las imágenes y mensajes relacionados con ese día. “Estuvo en Los Mochis conmigo y con mi familia. Tenemos fotos, reservaciones, pases de abordar y testigos. Incluso permití que un perito revisara mi celular para validar las fechas”, declaró Daniela Bravo en conferencia de prensa.

Omar 'N' fue vinculado a
Omar 'N' fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual infantil agravado (FGE Jalisco)

En el contexto judicial, la Fiscalía de Jalisco informó que Omar Bravo fue detenido el 4 de octubre en el municipio de Zapopan y posteriormente vinculado a proceso el 10 de octubre por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado. La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia precisó que el exfutbolista permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante seis meses, mientras se desarrolla la investigación complementaria, cuyo plazo fue fijado en un mes.

La audiencia de vinculación, celebrada en los juzgados de Puente Grande, concluyó con la determinación del juez de que existían elementos suficientes para continuar el proceso penal, conforme a los artículos 142-L y 142-Ñ del Código Penal de Jalisco.

Temas Relacionados

Omar BravoAbuso sexual infantilChivasOmar 'N'mexico-deportes

Más Noticias

Esto dijo Javier Aguirre de la goleada que recibió el Tri ante Colombia

El entrenador de la selección mexicana encaró el marcador 0 - 4 que recibieron en su primer amistoso de esta fecha FIFA

Esto dijo Javier Aguirre de

De la gloria al declive: la vez que el América fue el mejor equipo del mundo y después terminó último en la Liga MX

A lo largo de su historia, el Club América ha transitado por momentos de esplendor y crisis, reflejo de la volatilidad del fútbol profesional.

De la gloria al declive:

México vs Ecuador, IA revela al ganador del partido

La inteligencia artificial analizó estadísticas, rendimiento y contexto previo para anticipar el desenlace del duelo amistoso en Guadalajara

México vs Ecuador, IA revela

Gabriela Rodríguez hace historia y gana la plata en el Mundial de Tiro en Europa

La hazaña de la coahuilense impulsa a los nuevos atletas a perseguir su sueño y proyectarse con los atletas de alto rendimiento que están triunfando fuera del país

Gabriela Rodríguez hace historia y

Martinoli lanza recadito a la FMF tras goleada de Colombia: “Tratan de ser potencia cuando no pueden pasar al quinto partido”

Para los aficionados el juego contra los cafetaleros representó un regreso a la realidad futbolística de la Selección Mexicana

Martinoli lanza recadito a la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Empresaria guatemalteca ligada a Los

Empresaria guatemalteca ligada a Los Chapitos se declara culpable de traficar fentanilo en EEUU

Cae presunto integrante de la Familia Michoacana en Edomex: encargado de conducir vehículos del grupo criminal

Cae banda integrada por adolescentes que operaba en CDMX tras asalto a mujer y casa de empeño

Desaparición en Sinaloa: gobernador Rocha Moya asegura trabajo conjunto con Durango para localizar a Carlos Emilio

Célula BOI asegura vehículos de célula criminal en Moris: 10 contaban con reporte de robo y dos tenían blindaje artesanal

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre: Lis Vega prefiere retos físicos que retos mentales y no le teme a nadie

“Reina Mantis”, el K-Drama de suspenso psicológico donde el crimen y la justicia se reencuentran

Tras pedir trabajo en redes, ‘el profesor Virolo’ de Cero en Conducta conducirá nuevo programa internacional

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 12 de octubre

Tras rumores de ruptura al salir de La casa de los famosos México, Abelito habla de su relación con Aranza

DEPORTES

Esto dijo Javier Aguirre de

Esto dijo Javier Aguirre de la goleada que recibió el Tri ante Colombia

De la gloria al declive: la vez que el América fue el mejor equipo del mundo y después terminó último en la Liga MX

México vs Ecuador, IA revela al ganador del partido

Gabriela Rodríguez hace historia y gana la plata en el Mundial de Tiro en Europa

Martinoli lanza recadito a la FMF tras goleada de Colombia: “Tratan de ser potencia cuando no pueden pasar al quinto partido”