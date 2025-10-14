México Deportes

Omar Bravo pierde papel de embajador de Guadalajara para el Mundial 2026 tras ser vinculado por presunto abuso sexual

El exfutbolista de Chivas permanecerá en prisión preventiva por seis meses

Por Luz Coello

Omar Bravo fue vinculado a
Omar Bravo fue vinculado a proceso por abuso sexual infantil, ya no será embajador para el Mundial 2026 (Daniel Cruz/ Cuartoscuro)

La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) vinculó a proceso a Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas por su presunta participación en el delito de abuso sexual infantil. La audiencia se llevó a cabo el 10 de octubre y tras varias horas de audiencia, las autoridades determinaron su vinculación, además el goleador de Guadalajara permanecerá en prisión preventiva por seis meses.

Esta situación habría alejado a Omar Bravo de su participación en las actividades rumbo a la Copa Mundial 2026. En ocho meses se realizará la inauguración en el Estado Azteca en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son las otras dos ciudades mundialistas del país.

Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan y organizador del Mundial 2026 en Guadalajara, adelantó que este proceso legal condicionaría la participación del ex futbolista como embajador de la ciudad tapatía. Por ello, las autoridades de Jalisco decidieron nombrar a una nueva persona en este papel de embajador.

Lorena Ochoa es nombrada embajadora de Guadalajara para el Mundial 2026

Lorena Ochoa es nombrada embajadora
Lorena Ochoa es nombrada embajadora de la sede Guadalajara para el Mundial 2026 (X/ @PabloLemusN)

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y el Gobierno de Jalisco presentaron la Ruta del Mundial y el FIFA Fan Fest para la sede Guadalajara de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que, según las autoridades, superará en impacto turístico y económico al torneo realizado en Qatar en 2022.

En este evento realizado en Casa Jalisco este 13 de octubre presentaron a Lorena Ochoa, ex golfista reconocida a nivel mundial, como la Embajadora de la Sede Guadalajara del Mundial 2026. Durante la rueda de prensa participaron Pablo Lemus, gobernador de Jalisco; Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol; Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol; Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan; Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, y Lorena Ochoa.

Lorena Ochoa es la embajadora
Lorena Ochoa es la embajadora de Guadalajara para el Mundial 2026 (X/ @PabloLemusN)

Es un honor ser embajadora de un evento de este tipo, agradezco el nombramiento al gobernador de Jalisco. Este reconocimiento es sumamente especial para mí, todos sabemos lo que mueve el futbol y ahora que conozco el trabajo detrás de la organización en esta sede. Me emociona ser parte de lo que estoy segura, será la mejor sede del mundial”, fueron las palabras de la considerada como mejor golfista de Latinoamérica.

Con este nombramiento, las autoridades jaliscienses habrían dejado de lado el papel de Omar Bravo en el Mundial 2026, pese a ser el máximo goleador del club Deportivo Guadalajara y ex jugador de la selección mexicana, por su proceso legal por abuso sexual le impidió ser reconocido como embajador para la Copa Mundial de la FIFA.

