México Deportes

Hijo de Dr. Wagner Jr. debuta en NXT con una victoria sobre Lexis King

El campeón latinoamericano impuso su estilo, cerró con Wagner Driver y lanzó reto directo por el título norteamericano

Por Gerardo Lezama

Guardar
El Hijo de Dr. Wagner
El Hijo de Dr. Wagner Jr. debuta en NXT con victoria y reta a Ethan Page en Halloween Havoc. (Ilustración: Jovani Pérez)

El Hijo de Dr. Wagner Jr. debutó en NXT con una actuación que dejó huella en el público estadounidense. Su presencia en el Performance Center fue recibida con entusiasmo por los asistentes, que corearon su nombre y celebraron cada movimiento del luchador mexicano.

Desde su entrada con máscara y bandera hasta el cierre del combate, su estilo técnico y agresivo conectó de inmediato con la audiencia, que respondió con energía a cada golpe y maniobra.

Su rival, Lexis King, intentó desestabilizarlo desde el inicio con provocaciones y ataques dirigidos a la máscara. Incluso recurrió a un Dragon Screw para castigar la pierna izquierda de Wagner Jr. y limitar su movilidad.

Sin embargo, el campeón latinoamericano mostró temple y resistencia, recuperando el control con una serie de patadas giratorias y un Shining Wizard que cambió el ritmo del encuentro.

La lucha se mantuvo pareja durante varios minutos, con intercambios intensos y momentos de tensión. Wagner Jr. aprovechó su experiencia en el circuito internacional para ejecutar un Suplex alemán, seguido de un rodillazo al rostro que dejó a King tambaleando.

Descripción: El luchador de la AAA, Hijo del Dr. Wagner Jr. debutó en WWE NXT con una victoria frente a Lexis King. (Crédito: Cuenta de x @wweespanol)

El desenlace llegó cuando Wagner Jr. aplicó su movimiento final, el Wagner Driver, una variante de piledriver que impactó con fuerza en la lona y permitió la cuenta de tres ante la ovación del público.

Con esta victoria, el Hijo de Dr. Wagner Jr. se posiciona como una figura a seguir dentro de NXT. Su debut no solo confirmó su calidad, sino que abrió la puerta a nuevos retos y rivalidades dentro de la marca amarilla.

Reto a Ethan Page en Halloween Havoc

El luchador mexicano impacta en
El luchador mexicano impacta en su primer combate en NXT y buscará el título norteamericano ante Ethan Page

Tras el combate, Wagner Jr. tomó el micrófono y lanzó un reto directo a Ethan Page, actual campeón norteamericano de NXT. El mexicano exigió una oportunidad titular en Halloween Havoc, evento especial que se celebrará con temática de Día de Muertos y donde todo estará permitido: sin descalificaciones ni conteos fuera del ring.

Page apareció en escena para encarar al retador y aceptó el desafío con una sonrisa irónica. Ambos se observaron con tensión mientras el público celebraba la posibilidad de una lucha sin restricciones entre dos estilos contrastantes: el técnico y explosivo Wagner Jr. contra el provocador y oportunista Page.

La lucha fue confirmada por la gerencia de NXT y se perfila como uno de los encuentros más esperados del evento, con elementos visuales inspirados en la tradición mexicana y una atmósfera de combate total.

¿Quién es el Hijo de Dr. Wagner Jr.?

Conocido también como Galeno del Mal, es parte de una dinastía luchística mexicana. Hijo de Dr. Wagner Jr. y nieto de Manuel González Rivera, debutó en el circuito independiente antes de consolidarse en AAA y conquistar el Campeonato Latinoamericano. Su estilo combina técnica clásica con agresividad moderna, y su llegada a WWE marca un nuevo capítulo en su carrera internacional.

Temas Relacionados

Lucha LibreWWEHijo de Dr. Wagner Jr.NXTAAAmexico-deportes

Más Noticias

Por esta razón Nacho Ambriz reapareció con el rostro desfigurado; revelan la enfermedad que padece

La nueva apariencia del técnico mexicano causó reacciones y especulaciones entre los aficionados

Por esta razón Nacho Ambriz

Cruz Azul vs América: cuánto cuestan los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

La Máquina de Nicolás Larcamón recibirá a las Águilas de André Jardine en la cancha de CU

Cruz Azul vs América: cuánto

México vs Ecuador EN VIVO: Partido de preparación rumbo al Mundial del 2026

La Selección Mexicana viene de un duro golpe tras ser goleada por Colombia 4 por 0, buscará dar un mejor encuentro

México vs Ecuador EN VIVO:

Julio César Chávez revela cuántas peleas le quedan a su hijo Junior antes de que se retire del boxeo

El “gran campeón mexicano” habló del futuro de Julio César Chávez Jr. en el ring y las peleas que le quedan por delante

Julio César Chávez revela cuántas

Bajan los precios hasta un 50% en todas las localidades para el México vs Ecuador en el estadio Akron

El recorte busca reactivar el ánimo tras la goleada sufrida y asegurar una buena entrada en el último ensayo rumbo al Mundial 2026

Bajan los precios hasta un
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es Héctor “N”, joven

Quién es Héctor “N”, joven acusado del asesinato del abogado David Cohen

Golpe al CJNG: aseguran inmueble con arsenal, más de 40 mil cartuchos, granadas y drogas en Nayarit

A qué políticos mexicanos EEUU les revocó la visa y por qué

Departamento de Seguridad de EEUU acusa que organizaciones criminales en México ofrecen pagos por asesinar a agentes federales

Hallan restos humanos dentro de una caja de paquetería en Oaxaca, fiscalía ya investiga

ENTRETENIMIENTO

Qué ver esta noche en

Qué ver esta noche en Disney+ México

Top de las mejores películas de Google en México

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el tercer capítulo de este martes 14 de octubre

“Voy a ir contra todo”: Lupillo Rivera estaría planeando contrademandar a Belinda, revela Elisa Beristain

La Granja VIP EN VIVO: La Bea canta para Lolita Cortés y ella la destroza con malas críticas

DEPORTES

Por esta razón Nacho Ambriz

Por esta razón Nacho Ambriz reapareció con el rostro desfigurado; revelan la enfermedad que padece

Cruz Azul vs América: cuánto cuestan los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

México vs Ecuador EN VIVO: Partido de preparación rumbo al Mundial del 2026

Julio César Chávez revela cuántas peleas le quedan a su hijo Junior antes de que se retire del boxeo

Bajan los precios hasta un 50% en todas las localidades para el México vs Ecuador en el estadio Akron