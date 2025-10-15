Hijo de Dr. Wagner Jr. debuta en NXT con una victoria sobre Lexis King

El Hijo de Dr. Wagner Jr. debuta en NXT con victoria y reta a Ethan Page en Halloween Havoc. (Ilustración: Jovani Pérez)

El Hijo de Dr. Wagner Jr. debutó en NXT con una actuación que dejó huella en el público estadounidense. Su presencia en el Performance Center fue recibida con entusiasmo por los asistentes, que corearon su nombre y celebraron cada movimiento del luchador mexicano.

Desde su entrada con máscara y bandera hasta el cierre del combate, su estilo técnico y agresivo conectó de inmediato con la audiencia, que respondió con energía a cada golpe y maniobra.

Su rival, Lexis King, intentó desestabilizarlo desde el inicio con provocaciones y ataques dirigidos a la máscara. Incluso recurrió a un Dragon Screw para castigar la pierna izquierda de Wagner Jr. y limitar su movilidad.

Sin embargo, el campeón latinoamericano mostró temple y resistencia, recuperando el control con una serie de patadas giratorias y un Shining Wizard que cambió el ritmo del encuentro.

La lucha se mantuvo pareja durante varios minutos, con intercambios intensos y momentos de tensión. Wagner Jr. aprovechó su experiencia en el circuito internacional para ejecutar un Suplex alemán, seguido de un rodillazo al rostro que dejó a King tambaleando.

El desenlace llegó cuando Wagner Jr. aplicó su movimiento final, el Wagner Driver, una variante de piledriver que impactó con fuerza en la lona y permitió la cuenta de tres ante la ovación del público.

Con esta victoria, el Hijo de Dr. Wagner Jr. se posiciona como una figura a seguir dentro de NXT. Su debut no solo confirmó su calidad, sino que abrió la puerta a nuevos retos y rivalidades dentro de la marca amarilla.

Reto a Ethan Page en Halloween Havoc

El luchador mexicano impacta en su primer combate en NXT y buscará el título norteamericano ante Ethan Page

Tras el combate, Wagner Jr. tomó el micrófono y lanzó un reto directo a Ethan Page, actual campeón norteamericano de NXT. El mexicano exigió una oportunidad titular en Halloween Havoc, evento especial que se celebrará con temática de Día de Muertos y donde todo estará permitido: sin descalificaciones ni conteos fuera del ring.

Page apareció en escena para encarar al retador y aceptó el desafío con una sonrisa irónica. Ambos se observaron con tensión mientras el público celebraba la posibilidad de una lucha sin restricciones entre dos estilos contrastantes: el técnico y explosivo Wagner Jr. contra el provocador y oportunista Page.

La lucha fue confirmada por la gerencia de NXT y se perfila como uno de los encuentros más esperados del evento, con elementos visuales inspirados en la tradición mexicana y una atmósfera de combate total.

¿Quién es el Hijo de Dr. Wagner Jr.?

Conocido también como Galeno del Mal, es parte de una dinastía luchística mexicana. Hijo de Dr. Wagner Jr. y nieto de Manuel González Rivera, debutó en el circuito independiente antes de consolidarse en AAA y conquistar el Campeonato Latinoamericano. Su estilo combina técnica clásica con agresividad moderna, y su llegada a WWE marca un nuevo capítulo en su carrera internacional.