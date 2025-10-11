Vinculan a proceso a Omar Bravo, el exdelantero podría enfrentar 10 años de prisión

Vinculan a proceso al ex jugador de las Chivas, Omar "N" por el delito de abuso sexual, tras una audiencia de más de 8 horas. (Anayeli Tapia/Infobae)

El exfutbolista mexicano Omar Bravo, histórico goleador del Club Deportivo Guadalajara y exintegrante de la Selección Mexicana, fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado.

La audiencia se llevó a cabo este viernes 10 de octubre de 2025 en los juzgados de Puente Grande, donde el juez determinó que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.

El juez dictó seis meses de prisión preventiva oficiosa para Omar Bravo y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Bravo fue detenido el pasado sábado 4 de octubre en el municipio de Zapopan, y aunque presuntamente contaba con un amparo, este no impidió su presentación ante las autoridades.

El pasado domingo 5 de octubre, Omar Bravo fue imputado formalmente por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado, luego de ser detenido en el municipio de Zapopan, Jalisco. La audiencia inicial se llevó a cabo en los juzgados de Puente Grande, donde el Ministerio Público presentó los elementos de prueba que sustentan la acusación.

La audiencia se realizó en Puente Grande, donde el juez dictó seis meses de prisión preventiva para Bravo y un mes para el cierre de la investigación. (Fernando Carranza García/ Cuartoscuro)

Postura de la defensa de la víctima

El abogado José Juan Soltero, representante legal de la menor, presentó una carpeta de investigación que incluye 42 capturas de pantalla, un video grabado por la víctima, dictámenes psicológicos y testimonios directos.

Según la acusación, los hechos ocurrieron de forma reiterada durante varios años, desde que la menor tenía menos de 12 años, lo que agrava la pena prevista por la ley.

Soltero afirmó que liberar al imputado pondría en riesgo a la menor y a su familia, por lo que consideró inviable cualquier medida alternativa como la suspensión condicional del proceso.

Además, señaló que existen carpetas previas que podrían reactivarse y fortalecer la acusación. De acuerdo con su análisis, Bravo podría enfrentar una condena de hasta 10 años de prisión, dependiendo de la valoración judicial de los agravantes.

Información en desarrollo...