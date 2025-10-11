México Deportes

Vinculan a proceso a Omar Bravo, el exdelantero podría enfrentar 10 años de prisión

El exjugador de Chivas, Atlas, Cruz Azul y la selección mexicana fue acusado de abuso sexual infantil agravado

Por Gerardo Lezama

Guardar
Vinculan a proceso al ex
Vinculan a proceso al ex jugador de las Chivas, Omar "N" por el delito de abuso sexual, tras una audiencia de más de 8 horas. (Anayeli Tapia/Infobae)

El exfutbolista mexicano Omar Bravo, histórico goleador del Club Deportivo Guadalajara y exintegrante de la Selección Mexicana, fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado.

La audiencia se llevó a cabo este viernes 10 de octubre de 2025 en los juzgados de Puente Grande, donde el juez determinó que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.

El juez dictó seis meses de prisión preventiva oficiosa para Omar Bravo y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Bravo fue detenido el pasado sábado 4 de octubre en el municipio de Zapopan, y aunque presuntamente contaba con un amparo, este no impidió su presentación ante las autoridades.

El pasado domingo 5 de octubre, Omar Bravo fue imputado formalmente por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado, luego de ser detenido en el municipio de Zapopan, Jalisco. La audiencia inicial se llevó a cabo en los juzgados de Puente Grande, donde el Ministerio Público presentó los elementos de prueba que sustentan la acusación.

La audiencia se realizó en
La audiencia se realizó en Puente Grande, donde el juez dictó seis meses de prisión preventiva para Bravo y un mes para el cierre de la investigación. (Fernando Carranza García/ Cuartoscuro)

Postura de la defensa de la víctima

El abogado José Juan Soltero, representante legal de la menor, presentó una carpeta de investigación que incluye 42 capturas de pantalla, un video grabado por la víctima, dictámenes psicológicos y testimonios directos.

Según la acusación, los hechos ocurrieron de forma reiterada durante varios años, desde que la menor tenía menos de 12 años, lo que agrava la pena prevista por la ley.

Soltero afirmó que liberar al imputado pondría en riesgo a la menor y a su familia, por lo que consideró inviable cualquier medida alternativa como la suspensión condicional del proceso.

Además, señaló que existen carpetas previas que podrían reactivarse y fortalecer la acusación. De acuerdo con su análisis, Bravo podría enfrentar una condena de hasta 10 años de prisión, dependiendo de la valoración judicial de los agravantes.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Omar BravoVinculación a procesoAbuso sexualFiscalía de Jaliscomexico-deportes

Más Noticias

DT de Colombia destaca el partido de este sábado contra México: “Es lo mejor de Concacaf”

Néstor Lorenzo también destacó la capacidad y experiencia que tiene Javier Aguirre

DT de Colombia destaca el

Jugador de México manda mensaje a Argentina previo al duelo de los Cuartos de Final: “Es un partido más”

El combinado azteca se medirá ante la albiceleste en busca de clasificar a las Semifinales del torneo

Jugador de México manda mensaje

Un viejo conocido de la Liga MX anota en el triunfo de Francia sobre Azerbaiyán en las eliminatorias del Mundial 2026

El delantero francés reapareció con gol en el duelo clasificatorio disputado en París, tras varios años fuera del combinado nacional

Un viejo conocido de la

La Selección de Guatemala de Luis Fernando Tena empata en Surinam y se ve lejos del Mundial del 2026

Boëtius anotó en el agregado y frustró a los visitantes, que dejaron escapar unidades valiosas en su camino hacia la justa continental

La Selección de Guatemala de

Este podría ser el siguiente rival de Terence Crawford tras vencer a Canelo Álvarez: “Los mejores deben enfrentar a los mejores”

El estadounidense se convirtió en el primer boxeador en unificar los cuatro cinturones en tres categorías distintas

Este podría ser el siguiente
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a tercer implicado en

Procesan a tercer implicado en el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

Capturan a sujeto implicado en el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón en Guerrero

Este es el cártel que opera en Miguel Hidalgo, la alcaldía donde fue asesinado el modelo argentino Fede Dorcaz

Dan 10 años de prisión a nueve mexicanos y ecuatorianos detenidos en Guerrero con más de 3 toneladas de cocaína

Marina detiene a dos hombres por transporte de hidrocarburo ilegal en Tabasco y Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

Prime Video México: Estas son

Prime Video México: Estas son las mejores series para ver hoy

Estas son las películas que están de moda en Prime Video México este día

Ranking Netflix: estas son las películas más populares entre el público mexicano

Las series más vistas en Netflix México para pasar horas frente a la pantalla

¿Cuál fue el móvil del asesinato de Fede Dorcaz, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy? Estas son las hipótesis

DEPORTES

DT de Colombia destaca el

DT de Colombia destaca el partido de este sábado contra México: “Es lo mejor de Concacaf”

Jugador de México manda mensaje a Argentina previo al duelo de los Cuartos de Final: “Es un partido más”

Un viejo conocido de la Liga MX anota en el triunfo de Francia sobre Azerbaiyán en las eliminatorias del Mundial 2026

La Selección de Guatemala de Luis Fernando Tena empata en Surinam y se ve lejos del Mundial del 2026

Este podría ser el siguiente rival de Terence Crawford tras vencer a Canelo Álvarez: “Los mejores deben enfrentar a los mejores”