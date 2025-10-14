México Deportes

Hijo de Dr. Wagner Jr. debuta en WWE NXT: a qué hora y dónde ver en vivo desde México

El luchador de “El Legado Wagner” debutará este martes 14 de octubre; conoce los detalles de la función en la que enfrentará a Lexis King

Por Jesús F. Beltrán

El heredero de una de las dinastías más importantes de la lucha libre mexicana debutará ante el público estadounidense.

Una nueva página en la historia de la lucha libre mexicana está por escribirse. Este martes 14 de octubre de 2025, el Hijo de Dr. Wagner Jr. hará su tan esperado debut oficial en WWE NXT, marcando el inicio de una nueva etapa en su prometedora carrera internacional. El joven gladiador, miembro de la dinastía conocida como “El Legado Wagner”, se presentará en el Capitol Wrestling Center de Orlando, Florida, donde se enfrentará al estadounidense Lexis King en un combate mano a mano.

El anuncio fue confirmado por la propia WWE, generando una ola de entusiasmo entre los fanáticos de la lucha libre mexicana, quienes ven en este debut un paso más en la creciente presencia nacional dentro de la empresa estadounidense. El Hijo de Dr. Wagner Jr., heredero del mítico Dr. Wagner Jr. y nieto del legendario Dr. Wagner, continúa así una tradición familiar que ha marcado a generaciones de aficionados tanto en México como en el extranjero.

El combate ante Lexis King, conocido por su estilo agresivo y técnica depurada, representará una prueba de fuego para el joven mexicano, quien buscará demostrar por qué es considerado uno de los talentos más prometedores del país. La función será transmitida en vivo a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) a través de Netflix, nueva plataforma oficial de WWE.

El combate podrá verse a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la plataforma de streaming.

El programa de NXT de este martes incluirá una cartelera completa con enfrentamientos de alto nivel. Entre ellos destaca el duelo entre Matt Cardona y Josh Briggs, así como el combate entre Zaria y Blake Monroe. Además, se llevará a cabo una batalla campal femenina para determinar a la próxima contendiente número uno al Campeonato Femenil de NXT, con la participación de estrellas como Jordynne Grace, Xia Brookside, Lola Vice, Kelani Jordan, Thea Hail, entre otras.

El ingreso del Hijo de Dr. Wagner Jr. al universo WWE forma parte de una tendencia creciente en los últimos años, con cada vez más talentos mexicanos debutando en las principales marcas de la compañía. Su llegada a NXT refuerza el impacto del legado de su familia, que ha sido símbolo de técnica, carisma y disciplina dentro del cuadrilátero.

La empresa anunció oficialmente el enfrentamiento que marcará el inicio del mexicano en la marca amarilla.

De triunfar en su debut, el joven Wagner podría convertirse en uno de los nuevos representantes de México rumbo al Mundial de Lucha de 2026, un proyecto que la WWE planea impulsar como vitrina global para sus superestrellas internacionales.

Con esta presentación, ‘El Legado Wagner’ no solo mantiene viva su herencia, sino que amplía su historia en el escenario más grande del entretenimiento deportivo mundial.

