México Deportes

Exatlón México: quién gana la batalla colosal hoy 8 de octubre

La reciente jornada estuvo marcada por la tensión y la llegada de nuevos atletas

Por Mariana L. Martínez

Guardar
El programa de televisión genera
El programa de televisión genera expectativa en su segunda semana CRÉDITO: Facebook/ExatlonMx

El equipo azul se perfila como el ganador de la Batalla Colosal de Exatlón México este miércoles 8 de octubre de 2025, según filtraciones y avances previos. Esta victoria refuerza la posición de los azules como favoritos en la actual edición del reality, en un contexto de rivalidad creciente y tensiones al límite entre los equipos.

La Batalla Colosal, uno de los desafíos más esperados por los seguidores del programa, enfrentó a los equipos azul y rojo en una competencia de alto voltaje.

En esta ocasión, la dinámica ofrecía una recompensa especial: la posibilidad de que el equipo ganador saliera de los límites habituales del Exatlón para participar en una ceremonia o ritual de purificación, una experiencia que representa un respiro y una motivación adicional para los atletas.

Antonio Rosique, conductor del programa, anunció que este premio sería uno de los más esperados por los participantes, aunque los detalles exactos de la actividad permanecieron en reserva hasta el último momento.

Los rumores aseguran que los
Los rumores aseguran que los azules se llevan la Villa 360 CRÉDITO: FB/ExatlonMx

El ambiente en Exatlón México se ha tornado especialmente tenso en los últimos días. La llegada de figuras como Aristeo Cázares y Adrián Leo “Mufasa” ha intensificado la competencia y elevado la presión entre los equipos.

Aristeo, en particular, ha generado polémica tanto por su desempeño como por su actitud en los circuitos, mientras que Mario “Mono” Osuna, del equipo rojo, también ha sido centro de controversia por su estilo provocador. Estas rivalidades han marcado la dinámica reciente, con enfrentamientos verbales y celebraciones que han rozado el límite del respeto, según se ha observado en los episodios previos.

En cuanto a los antecedentes inmediatos, el equipo azul venía de ganar el Duelo de los Enigmas, superando tanto a sus rivales como a la llamada “mala fortuna” de la caja maldita. Esta racha positiva ha contribuido a consolidar la moral del grupo liderado por Koke Guerrero.

Por su parte, el equipo rojo enfrenta una situación complicada: Thaily Suárez se convirtió en la primera mujer confirmada para el duelo de eliminación del próximo domingo, lo que añade presión interna y obliga a los rojos a buscar una reacción inmediata para evitar más bajas.

La medalla varonil, que otorga una vida extra en la competencia, también estuvo en juego durante la jornada, aunque hasta el momento no se ha confirmado el nombre del ganador individual.

La lista de participantes de Exatlón México 2025 se mantiene amplia y competitiva.

Equipo azul cuenta con atletas como Evelyn Guijarro, Koke Guerrero, Ernesto Cázares, Doris del Moral, Andrea Álvarez, Paola Peña, Karen Núñez, Alejandro Aguilar, Alexis Vargas, Antonio Flores, Katia Gallegos y Leo.

En el equipo rojo figuran Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Mario “Mono” Osuna, Karol Rojas, Thaily Suárez, Edna Carrillo, André Raya, Benyamín Saracho, Ella Bucio, Luis Avilés, William, César Villaluz y Aristeo Cázares. Hasta la fecha, Alex Sotelo es el único eliminado confirmado de la temporada, mientras se anticipa la llegada de nuevos participantes y el posible regreso de leyendas en las próximas semanas.

Temas Relacionados

Exatlón Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Muere en México a los 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del boxeo

El fallecimiento de la joven promesa ha generado conmoción y reacciones en la comunidad deportiva internacional

Muere en México a los

¿Qué equipo de la Liga MX dirigió Miguel Ángel Russo, que falleció a los 69 años de edad?

El técnico argentino, campeón de la Copa Libertadores con Boca Juniors, tuvo un breve paso por el fútbol mexicano

¿Qué equipo de la Liga

Papá de Benavidez celebra que los cinturones de las 168 libras ya no son secuestrados por Canelo Álvarez: “Ahora están libres”

El tapatío perdió su campeonato indiscutido ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre

Papá de Benavidez celebra que

Esta es la condición que Julio César Chávez Jr. puso para retirarse del boxeo profesional

La presión de los analistas y la autocrítica personal lo llevan a replantear su futuro profesional, mientras se prepara para un combate que podría marcar un antes y un después en su carrera

Esta es la condición que

¿Cuántas veces se han enfrentado México y Argentina en Mundiales?

Goles, eliminaciones y tensión juvenil, el cruce entre potencias latinas suma un nuevo capítulo este fin de semana en Chile

¿Cuántas veces se han enfrentado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a “El Batman” y

Asesinan a “El Batman” y a “El Trakas” durante enfrentamiento contra la Guardia Civil de San Luis Potosí

“La Línea” estaría detrás del ataque contra policías en Chihuahua que dejó 3 muertos y 4 heridos, informa FGE

Alcalde de Uruapan pide a Claudia Sheinbaum y a García Harfuch no retirar agentes de la Guardia Nacional del municipio

Procesan a “El Chuki”, piloto aviador de Los Chapitos detenido en Sinaloa

Caen cinco presuntos miembros de Los Chapitos ligados a un multihomicidio en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Desfile de Alebrijes 2025 en

Desfile de Alebrijes 2025 en CDMX: fecha, recorrido y todo lo que debes saber

Aldo de Nigris desmiente que su familia busque quedarse con los 4 millones de pesos que ganó en LCDLFMX

¿Qué ver en Netflix? Estas son las películas top en México

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Pepe Aguilar dedica emotivo mensaje a Ángela Aguilar por sus 22 años: “Has crecido entre luces y sombras”

DEPORTES

Muere en México a los

Muere en México a los 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del boxeo

¿Qué equipo de la Liga MX dirigió Miguel Ángel Russo, que falleció a los 69 años de edad?

Papá de Benavidez celebra que los cinturones de las 168 libras ya no son secuestrados por Canelo Álvarez: “Ahora están libres”

Esta es la condición que Julio César Chávez Jr. puso para retirarse del boxeo profesional

¿Cuántas veces se han enfrentado México y Argentina en Mundiales?