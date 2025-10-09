Exatlón México: quién gana la batalla colosal hoy 8 de octubre

El programa de televisión genera expectativa en su segunda semana CRÉDITO: Facebook/ExatlonMx

El equipo azul se perfila como el ganador de la Batalla Colosal de Exatlón México este miércoles 8 de octubre de 2025, según filtraciones y avances previos. Esta victoria refuerza la posición de los azules como favoritos en la actual edición del reality, en un contexto de rivalidad creciente y tensiones al límite entre los equipos.

La Batalla Colosal, uno de los desafíos más esperados por los seguidores del programa, enfrentó a los equipos azul y rojo en una competencia de alto voltaje.

En esta ocasión, la dinámica ofrecía una recompensa especial: la posibilidad de que el equipo ganador saliera de los límites habituales del Exatlón para participar en una ceremonia o ritual de purificación, una experiencia que representa un respiro y una motivación adicional para los atletas.

Antonio Rosique, conductor del programa, anunció que este premio sería uno de los más esperados por los participantes, aunque los detalles exactos de la actividad permanecieron en reserva hasta el último momento.

Los rumores aseguran que los azules se llevan la Villa 360 CRÉDITO: FB/ExatlonMx

El ambiente en Exatlón México se ha tornado especialmente tenso en los últimos días. La llegada de figuras como Aristeo Cázares y Adrián Leo “Mufasa” ha intensificado la competencia y elevado la presión entre los equipos.

Aristeo, en particular, ha generado polémica tanto por su desempeño como por su actitud en los circuitos, mientras que Mario “Mono” Osuna, del equipo rojo, también ha sido centro de controversia por su estilo provocador. Estas rivalidades han marcado la dinámica reciente, con enfrentamientos verbales y celebraciones que han rozado el límite del respeto, según se ha observado en los episodios previos.

En cuanto a los antecedentes inmediatos, el equipo azul venía de ganar el Duelo de los Enigmas, superando tanto a sus rivales como a la llamada “mala fortuna” de la caja maldita. Esta racha positiva ha contribuido a consolidar la moral del grupo liderado por Koke Guerrero.

Por su parte, el equipo rojo enfrenta una situación complicada: Thaily Suárez se convirtió en la primera mujer confirmada para el duelo de eliminación del próximo domingo, lo que añade presión interna y obliga a los rojos a buscar una reacción inmediata para evitar más bajas.

La medalla varonil, que otorga una vida extra en la competencia, también estuvo en juego durante la jornada, aunque hasta el momento no se ha confirmado el nombre del ganador individual.

La lista de participantes de Exatlón México 2025 se mantiene amplia y competitiva.

Equipo azul cuenta con atletas como Evelyn Guijarro, Koke Guerrero, Ernesto Cázares, Doris del Moral, Andrea Álvarez, Paola Peña, Karen Núñez, Alejandro Aguilar, Alexis Vargas, Antonio Flores, Katia Gallegos y Leo.

En el equipo rojo figuran Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Mario “Mono” Osuna, Karol Rojas, Thaily Suárez, Edna Carrillo, André Raya, Benyamín Saracho, Ella Bucio, Luis Avilés, William, César Villaluz y Aristeo Cázares. Hasta la fecha, Alex Sotelo es el único eliminado confirmado de la temporada, mientras se anticipa la llegada de nuevos participantes y el posible regreso de leyendas en las próximas semanas.