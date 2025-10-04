India Sioux y Bandido destacan en la Arena México en la apertura del mes de las Amazonas del CMLL

Perseverancia, técnica y honor definieron la noche: India Sioux aseguró su retadoría y Bandido reafirmó su título de ROH. (Foto: CMLL / Óscar Reyes)

Este viernes 3 de octubre, la Arena México se llenó de emociones y adrenalina con el inicio oficial del mes de las Amazonas en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), un evento que marca la antesala de grandes competencias femeniles y el regreso de figuras internacionales. La jornada estuvo marcada por la primera eliminación para conocer a la nueva campeona del Campeonato Universal de Amazonas 2025, así como por la esperada defensa del Campeonato Mundial de Ring of Honor (ROH) de Bandido ante Hechicero, en un encuentro que destacó tanto por la calidad de los gladiadores como por el ambiente vibrante que solo la Arena México puede ofrecer.

El CMLL mostró los campeonatos que estarían en disputa durante el mes de las Amazonas, incluyendo el Campeonato Universal de Amazonas 2025 y la Copa del Grand Prix de Amazonas, adelantando los títulos que definirían a las próximas campeonas y estrellas de la lucha libre femenil. (Foto: CMLL / Óscar Reyes)

El evento estelar fue protagonizado por India Sioux, quien se convirtió en la primera retadora al Campeonato Universal de Amazonas 2025 al imponerse a un grupo de competidoras de alto nivel: Lluvia, Olympia, La Catalina, Princesa Sugehit y Candela. La hija del legendario Hombre Bala (q.e.p.d.) volvió a conquistar la Arena México, consolidando un año espectacular que incluye la defensa exitosa de su Campeonato Nacional Femenil del CMLL frente a Kira, apenas una semana antes en la Noche de Campeones.

El duelo de eliminación de amazonas fue intenso. (Foto: CMLL / Óscar Reyes)

India Sioux dedicó su triunfo a su padre y expresó su emoción ante la prensa: “Es un triunfo dedicado a mi padre. Tras derrotar a Lluvia fui a una esquina del ring y miré al cielo para darle las gracias. Siempre le agradezco por todo, por sus enseñanzas y como lo dicen es satisfactorio el año que estoy teniendo y ahora ser la retadora número 1 al Campeonato Universal de Amazonas 2025”. Además, la gladiadora manifestó su ambición por la Copa del Grand Prix de Amazonas 2025, que se celebrará el viernes 24 de octubre, destacando que su meta es cerrar el año como doble campeona.

La hija del Hombre Bala dedicó su triunfo a su padre y expresó su deseo de cerrar el año con la Copa del Grand Prix de Amazonas 2025. (Foto: CMLL / Óscar Reyes)

El regreso de Bandido también fue uno de los momentos más destacados de la velada. El luchador mexicano demostró su capacidad ante Hechicero, a pesar de presentar una pequeña lesión en el brazo izquierdo. Bandido recordó que también había derrotado a Hechicero en el evento ROH Death Before Dishonor, celebrado el pasado 29 de agosto en Filadelfia, Estados Unidos. “Me siento contento, un poco frustrado por las cosas como se dieron. Hechicero, el día de hoy esta convertido en un ídolo en la Arena México y para mí es un honor enfrentarlo, darle la cara y que me haya seguido dando guerra después de haber sufrido esta pequeña lesión”, declaró.

Bandido defendió con éxito su título de ROH frente a Hechicero pese a presentar una lesión en el brazo izquierdo. (Foto: CMLL / Óscar Reyes)

El gladiador añadió que la lucha fue especialmente complicada debido a su lesión, pero resaltó la actitud honorable de Hechicero: “Ha sido la lucha más difícil que he tenido, sobre todo porque luchar sin una extremidad es algo complicado. Se sacó el resultado, eso fue lo bonito y lo que se debía haber hecho esta noche. (Hechicero) es un caballero… espero que no piense que haya sido una ventaja, pero si él quiere le damos otra vez la revancha”. Bandido también expresó su deseo de un enfrentamiento mano a mano con Místico, considerado uno de los máximos exponentes de la lucha libre mexicana.

El mexicano reafirmó su jerarquía y su capacidad para superar adversidades, consolidándose como una de las figuras más importantes del pancracio actual. (Foto: CMLL / Óscar Reyes)

La cartelera incluyó además emocionantes encuentros de relevos australianos. En uno de ellos, Templario y Ola Azul (Atlantis & Atlantis Jr.) se enfrentaron a Último Guerrero, Difunto y Okumura, resultando vencedores los técnicos tras una “Atlantida” ejecutada por Atlantis sobre Último Guerrero.

Templario y Ola Azul vencieron a Último Guerrero, Difunto y Okumura tras una “Atlantida” de Atlantis sobre Último Guerrero. (Foto: CMLL / Óscar Reyes)

Una “Atlantida” de Atlantis sobre Último Guerrero, le dio el triunfo a los técnicos. (Foto: CMLL / Óscar Reyes)

Durante este combate, Okumura recibió un reconocimiento por parte del CMLL y la Embajada de México en Japón, en honor a los lazos que ha forjado entre ambos países a través del pancracio.

Okumura recibió un reconocimiento del CMLL y de la Embajada de México en Japón por fortalecer los lazos entre ambos países. (Foto: CMLL / Óscar Reyes)

El combate de amazonas también tuvo momentos destacados, con la victoria de Zeuxis, Persephone y Sanely sobre Jarochita, Skadi y Tabata.

Zeuxis, Persephone y Sanely se llevaron la victoria en un duelo de amazonas, con Persephone destacando con una brutal lanza a Jarochita. (Foto: CMLL / Óscar Reyes)

La estrella de la noche fue Persephone, quien aplicó una brutal lanza sobre Jarochita para sellar el conteo de tres, demostrando estar lista para medirse ante Mercedes Moné por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL el próximo viernes 10 de octubre. Además, formará parte de la Selección Mexicana en el Grand Prix de Amazonas 2025.

Persephone se perfiló para medirse ante Mercedes Moné por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL el 10 de octubre. (Foto: CMLL / Óscar Reyes)

La función comenzó con otro duelo de relevos australianos entre Fuego y el equipo de AtrapaSueños (Rey Cometa y Espíritu Negro) contra Ola Negra (Espanto Jr., Raider y El Gallero), llevándose la victoria los técnicos. Con esta jornada, el CMLL reafirma su apuesta por las competencias femeniles y la inclusión de figuras internacionales, consolidando la Arena México como un escenario de lujo donde la historia de la lucha libre se sigue escribiendo a cada encuentro.

Fuego y el equipo de AtrapaSueños (Rey Cometa y Espíritu Negro) se impusieron sobre Ola Negra (Espanto Jr., Raider y El Gallero) en el duelo inaugural. (Foto: CMLL / Óscar Reyes)

El mes de las Amazonas promete grandes emociones, y con figuras como India Sioux, Persephone y Bandido liderando la cartelera, la afición puede esperar noches llenas de espectacularidad, técnica y honor sobre el ring. Los próximos eventos marcarán la antesala de campeonas y campeones que continuarán elevando el prestigio del CMLL en el panorama internacional de la lucha libre.