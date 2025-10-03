Deportes

Técnico del León explicó lo que quiere con James Rodríguez: “A mí me preocupa el ser humano”

Ignacio Ambriz destacó la importancia de apoyar emocionalmente a sus jugadores, y resaltó que la conversación con James Rodríguez giró en torno a la vida y el bienestar, más allá de lo futbolístico

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Este fue el momento en
Este fue el momento en donde el capitán y el director técnico de los "Esmeraldas" hablan - crédito @clubleonfc / X

Una imagen difundida en redes sociales por el León captó la atención de los aficionados al mostrar un momento de conversación entre James Rodríguez e Ignacio Ambriz, entrenador del equipo mexicano.

La fotografía, que rápidamente se viralizó, generó especulaciones sobre el contenido del diálogo entre el capitán y el técnico, hasta que el propio Ambriz aclaró el trasfondo de ese encuentro en un video compartido por el club.

Ignacio Ambriz vivirá su segunda
Ignacio Ambriz vivirá su segunda etapa con el Club León de México - crédito Club León

Lejos de centrarse en cuestiones tácticas o deportivas, la charla entre Ambriz y James giró en torno a aspectos personales y humanos.

El entrenador, de 60 años, explicó que su prioridad no es únicamente el rendimiento futbolístico de sus dirigidos, sino su bienestar integral.

Yo no me ocupo por el futbolista, a mí me preocupa el ser humano. Hoy (jueves) tuve la fortuna de sentarme con James (Rodríguez) y vieras cómo hablamos de la vida, no de fútbol, sino de la vida. Lo bonito que es ser parte de un gremio futbolístico, pero que eso también significa mucha presión, responsabilidad, pero que al final la sabes llevar, sabes moverte, y es eso: ‘cómo está tu familia’, y con el jugador es lo mismo; ¿en qué te puedo ayudar? Creo que esa parte es de lo que has ido aprendiendo, y yo soy muy cercano a ellos (los jugadores) porque el día de mañana son los que te ayudan a que las cosas salgan bien”, expresó Ambriz.

El técnico del León subrayó que su método de trabajo se basa en la cercanía y la confianza con los jugadores, combinando el apoyo emocional con la exigencia profesional.

“En momentos complicados somos muy solos (los DT) eres un ser humano que sientes, y lo único que quieres, es que el buen trato que tienes tú con ellos, porque al final son ellos los que me van a ayudar, que las cosas salgan bien y yo siempre les comento: ‘como eres fuera, eres dentro. Si hay problemas afuera, acá porque más que le busquemos, no me vas a rendir’. Busco que estén tranquilos de la cabeza, porque sé que dentro, cuando la gente está tranquila, le sacas ese potencial futbolístico; por eso, esa parte muy humana mía, pero cuando les tengo que gritar y exigir igual bromeo. Aparte yo no me puedo pelear con él (James Rodríguez), no lo puedo corretear, al contrario, pero creo que es disfrutar el fútbol y divertirse dentro de lo que es en el buen sentido de la palabra para jugar al fútbol”, añadió.

Este fue el momento cuando
Este fue el momento cuando hablan de forma íntima y amigable, capitán y DT de las "Fieras de Guanajuato" - crédito @clubleonfc / X

La viralización de la fotografía, en la que se observa a James Rodríguez y Ignacio Ambriz en un diálogo distendido, motivó a los seguidores del club a preguntarse sobre el contenido de la conversación. El propio club acompañó la publicación con el mensaje:

“Entrenador y Capitán, unidos en una charla llena de futbol y vida. ¡Vamos con todo para lo que viene!”, reforzando la idea de un vínculo más allá de lo estrictamente deportivo.

Qué viene para el Club León

James Rodríguez tuvo una primera
James Rodríguez tuvo una primera charla con el entrenador Ignacio Ambriz - crédito Club León

Después de la derrota ante Juárez, el Club León volverá a la acción el 4 de octubre de 2025, cuando reciban al Toluca a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia), por la fecha 12 de la Liga MX.

Este es el calendario que le quedará a León:

  • 4 de octubre de 2025 - Liga MX: León vs. Toluca
  • 18 de octubre de 2025 - Liga MX: Santos Laguna vs. Toluca
  • 22 de octubre de 2025- Liga MX: Atlas vs. León
  • 25 de octubre de 2025 - Liga MX: León vs. Pumas UNAM
  • 1 de noviembre de 2025 - Liga MX: Club América vs. León
  • 8 de noviembre de 2025 - Liga MX: León vs. Puebla

