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Carlos Queiroz dio su concepto sobre la derrota de Ghana en el cierre de la fase de grupos: “O ganamos o aprendemos. Hoy aprendimos”

Tras su derrota ante Croacia, las Estrellas Negras conocieron a su rival en dieciseisavos de final: Colombia, líder del Grupo K tras su empate sin goles ante Portugal

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Queiroz atribuyó los dos goles de Croacia a errores propios que, según dijo, no tienen lugar en una Copa del Mundo - crédito Peter Cziborra/REUTERS
Queiroz atribuyó los dos goles de Croacia a errores propios que, según dijo, no tienen lugar en una Copa del Mundo - crédito Peter Cziborra/REUTERS

Queiroz manifestó que Ghana no merecía perder ante Croacia en el partido que selló el tercer lugar del Grupo L del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Eso sí, reconoció en rueda de prensa que los dos goles encajados fueron producto de errores propios que no tienen lugar en una competición de ese nivel.

Tras la derrota por 2-1 ante los subcampeones del mundo en Rusia 2018 en Filadelfia, el resultado privó a las Estrellas Negras de terminar invictas en la fase de grupos. El partido, disputado en la tercera jornada del Grupo L, dejó a Croacia en el segundo puesto y a Ghana en tercera posición con cuatro puntos. Horas después, conoció a su rival en dieciseisavos de final: la Selección Colombia, luego de su empate sin goles ante Portugal en Miami.

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Queiroz no esquivó la autocrítica. “Croacia marcó dos goles. Creo que fueron dos goles muy fáciles. La forma en que los convirtieron no es propia del nivel de una Copa del Mundo”, señaló.

El primero llegó a los 31 minutos con un disparo desde fuera del área de Petar Sučić; el segundo, obra de Nikola Vlašić de cabeza a los 83 minutos tras un córner mal defendido. Derrick Luckassen había empatado para Ghana a los 73 minutos.

El técnico de Ghana señaló que Luka Modric fue el maestro de Croacia y explicó que su plan buscó cortar los receptores de sus pases - crédito James Lang/IMAGIN IMAGES vía Reuters
El técnico de Ghana señaló que Luka Modric fue el maestro de Croacia y explicó que su plan buscó cortar los receptores de sus pases - crédito James Lang/IMAGIN IMAGES vía Reuters

Para Queiroz, el balance del partido fue desigual. En el primer tiempo, Croacia tuvo el control. “En el segundo tiempo, solo Ghana jugaba”, afirmó y sostuvo que el empate habría sido el resultado más justo por lo que su equipo mostró tras el descanso. “Pero en el fútbol no hay nada de justicia. Lo único que existe es: marcas más goles, ganas; marcas menos goles, pierdes”, agregó.

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Sobre el gol de Sučić desde larga distancia, el entrenador fue directo: “Cuando encajas un gol desde 40 metros, tienes que hacerlo mejor. Desde 40 metros a este nivel, no es posible encajar un gol”. Esa misma lógica se aplicó al resultado general: “El ganador mereció el resultado porque nosotros cometimos un error crítico más que Croacia. Y cuando cometes un error crítico más que el rival, el resultado no es discutible”.

Consultado sobre Luka Modric, la estrella y referente de Croacia, Queiroz reconoció las dificultades para neutralizarlo, aunque relativizó su impacto. “Como siempre, fue el maestro del equipo. Pero esto no ocurrió solo en nuestro partido: lleva diez años siendo así en el fútbol, así que nada nuevo”, dijo. El equipo intentó controlar no a Modric directamente, sino a los receptores de sus pases, una estrategia que el técnico consideró exitosa “la mayor parte del tiempo”.

Respecto al estado físico de Antoine Semenyo, quien salió del campo con molestias al final del partido, Queiroz fue escueto: “Es solo un golpe. Se torció un poco el tobillo, pero estará bien”.

Queiroz informó que Antoine Semenyo sufrió un golpe en el tobillo, pero que en teoría no debería ser nada grave, contando con él para la segunda ronda del Mundial - crédito James Lang/IMAGN IMAGES via Reuters
Queiroz informó que Antoine Semenyo sufrió un golpe en el tobillo, pero que en teoría no debería ser nada grave, contando con él para la segunda ronda del Mundial - crédito James Lang/IMAGN IMAGES via Reuters

El técnico también fue preguntado por el aumento de cupos para selecciones africanas en el Mundial. Su respuesta fue cautelosa y crítica a la vez con el aumento de plazas para el torneo. “Lo que realmente tiene un valor enorme es lo que es escaso. Nunca en mi vida he visto que las cosas comunes y ordinarias adquieran un gran valor”, afirmó, y advirtió que ampliar el número de participantes puede restarle significado a la competición. “Cuando el dinero empieza a hablar, las decisiones dentro del campo empiezan a cambiar”, sentenció.

Al cierre de la rueda de prensa, Queiroz encuadró la derrota dentro de su filosofía de trabajo con Ghana, equipo con el que disputa su cuarto partido al frente del banquillo. “Como suelo decir: o ganamos o aprendemos. Hoy aprendimos”, dijo, y recordó a sus jugadores que la fase de grupos es apenas el punto de partida. “La clasificación no es un destino. La clasificación es solo una tarjeta de crédito que recibes para merecer estar en esta fase de la competición. Ahora hay que pagar el precio de tener esa tarjeta de crédito en el bolsillo”, concluyó el entrenador.

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