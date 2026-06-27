Con espectacular vestido arcoíris, Vanessa Claudio lanza mensaje de inclusión en conmemoración de la Marcha del Orgullo

La publicación, etiquetada con #Pride2026, #LoveIsLove y #Orgullo, se difundió en la misma jornada en que miles de personas marcharon por las calles de Ciudad de México. (Vanessa Claudio/Redes Sociales )

En conmemoración de la Marcha del Orgullo 2026, Vanessa Claudio publicó este sábado un mensaje de inclusión en sus redes sociales acompañado de una fotografía con un vestido arcoíris. “Hoy levanto la voz por el respeto, la inclusión y el derecho de cada persona a vivir su verdad”, escribió la conductora puertorriqueña en su cuenta de X, donde añadió: “A mi querida comunidad LGBTQ+, gracias por inspirar con su fuerza, autenticidad y amor”.

La publicación, etiquetada con #Pride2026, #LoveIsLove y #Orgullo, se difundió en la misma jornada en que miles de personas marcharon por las calles de Ciudad de México. Claudio también compartió imágenes del evento en sus redes sociales, sumándose a la celebración desde sus plataformas digitales.

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Vanessa Claudio/instagram

Pride CDMX 2026: polémica por el Zócalo y el Mundial

El Comité IncluyeT y Punto Sero, organizadores del evento, denunciaron que la instalación del FIFA Fan Fest en el Zócalo, con motivo del Mundial de Futbol 2026, amenazaba con impedir la llegada de los contingentes al destino tradicional de la marcha. (Vanesa Claudio/Redes Sociales )

La XLVIII Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+ de la Ciudad de México (CDMX) se realizó este 27 de junio bajo el lema “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha. ¡Igualdad, paz y solidaridad!”, pero estuvo marcada por una disputa sobre el recorrido histórico.

El Comité IncluyeT y Punto Sero, organizadores del evento, denunciaron que la instalación del FIFA Fan Fest en el Zócalo, con motivo del Mundial de Futbol 2026, amenazaba con impedir la llegada de los contingentes al destino tradicional de la marcha. La presidenta Claudia Sheinbaum justificó la restricción al señalar que “hay partidos de fútbol y es la celebración del Mundial”, y pidió “un poco de comprensión por la justa deportiva”.

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Los colectivos rechazaron la postura. En redes sociales, la cuenta oficial de la marcha advirtió que sería “la primera vez en 26 años” que intentarían entorpecer el recorrido histórico, y reafirmaron: “Nada nos detendrá. Mañana llegaremos al Zócalo”.

La Secretaría de Gobierno capitalina terminó por confirmar que las personas asistentes sí podrían ingresar al Zócalo a pie, aunque el escenario principal de cierre se reubicaría sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, frente al Palacio de Bellas Artes. Los vehículos alegóricos, por su parte, concluirían su trayecto en Reforma Norte.

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La edición incluyó por tercer año consecutivo el “Tramo del Silencio”, entre la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el Antimonumento de los 43, en memoria de integrantes de la comunidad LGBTQ+ víctimas de crímenes de odio y desaparición. Los organizadores también presentaron un pliego petitorio formal al gobierno local con demandas en seguridad, salud, empleo y educación.

Vanessa Claudio y los rumores de “La Casa de los Famosos”

Distintos portales y usuarios de redes sociales han especulado con una posible participación de Claudio en futuras ediciones del reality de Telemundo. Sin embargo, no existe confirmación oficial ni de la conductora ni de la producción del programa. (Vanessa Claudio/Redes Sociales )

Distintos portales y usuarios de redes sociales han especulado con una posible participación de Claudio en futuras ediciones del reality de Telemundo. Sin embargo, no existe confirmación oficial ni de la conductora ni de la producción del programa.

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La sexta temporada de “La Casa de los Famosos” concluyó el 11 de junio de 2026, tras 115 días de competencia, con el modelo Fabio Agostini como ganador y Celinee Santos como subcampeona.

Carrera de Vanessa Claudio en 2026

La conductora atraviesa uno de sus momentos de mayor visibilidad en televisión mexicana. En febrero de 2026, confirmó su incorporación al equipo de Azteca Deportes para la cobertura del Mundial de Futbol 2026, junto a Kristal Silva e Inés Sainz. “Sí, obviamente voy a formar parte de la Copa Mundial FIFA 2026, la cual me emociona demasiado”, declaró en ese momento.

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Su participación en la transmisión del amistoso entre México y Portugal en marzo, en el reinaugurado Estadio Banorte, generó debate en redes sociales: internautas señalaron que Claudio y Silva lograron captar la atención del público durante los enlaces y mesas de análisis.

A inicios del año, la conductora también reapareció en el matutino “Venga La Alegría” con motivo de su 20 aniversario, programa en el que trabajó entre 2008 y 2019.

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