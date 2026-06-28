¿Lo dejaron plantado? Alfredo Adame se queda fuera de la Marcha LGBT+ en CDMX

El actor y conductor llegó a las 10:30 de la mañana a Polanco con la intención de dejar su vehículo en un estacionamiento y trasladarse en la unidad de Fracsali, organizada por Rodrigo Fragoso, hasta el punto de concentración en Paseo de la Reforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alfredo Adame esperó en vano ser recogido para asistir a la 48 Marcha del Orgullo LGBT+ en Ciudad de México: el camión que debía transportarlo nunca llegó y, tras una hora y media de espera, regresó a casa sin poder participar en el evento.

El actor y conductor llegó a las 10:30 de la mañana a Polanco con la intención de dejar su vehículo en un estacionamiento y trasladarse en la unidad de Fracsali, organizada por Rodrigo Fragoso, hasta el punto de concentración en Paseo de la Reforma.

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Desde las nueve de la mañana esperaba recibir la ubicación del camión, pero las llamadas a Fragoso quedaron sin respuesta.

Mensaje tardío y regreso a casa

“Más tarde nos llegó un mensaje de que el camión del doctor Gama no iba a circular”, relató el propio Adame en un video difundido en sus redes sociales. (Alfredo Adame/Instagram)

Pasada la espera, Adame recibió un mensaje que explicaba que el camión del doctor Gama no circularía ese día. La notificación llegó cuando ya había transcurrido más de una hora y media sin noticias del transporte.

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“Más tarde nos llegó un mensaje de que el camión del doctor Gama no iba a circular”, relató el propio Adame en un video difundido en sus redes sociales.

Ante la situación, tomó la decisión de volver a su domicilio. “Ya decidí regresar a mi casa y desgraciadamente no los voy a poder acompañar en la Marcha del Orgullo”, expresó.

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La rueda de prensa que terminó en insultos

La participación de Adame en el evento no estuvo exenta de polémica desde antes del plantón. En una rueda de prensa previa, aseguró que su asistencia no respondía a intereses de fama, sino al respeto por los derechos de la comunidad LGBTQ+.

La charla escaló cuando una reportera le preguntó si no resultaba contradictorio hablar de respeto mientras enfrenta señalamientos de misoginia y homofobia. Adame respondió con una serie de insultos dirigidos a la periodista.

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El intercambio se produjo en el contexto de su distanciamiento con su hijo Sebastián Dante, miembro abierto de la comunidad LGBTQ+ que lo ha acusado en distintas ocasiones de agresiones verbales por hablar públicamente de su orientación sexual.

Alfredo Adame/Instagram

El conflicto con su hijo y la sentencia judicial

Ambos acumulan años de declaraciones cruzadas, y el conductor llegó a negar públicamente cualquier vínculo de paternidad con él. (Fotos: @sebas_gaymer13, @alfredoadame.goldenboy, Instagram)

Adame sostiene que apoyó a Sebastián cuando este le confesó su orientación sexual en privado, pero que el conflicto surgió porque su hijo llevó el tema a la prensa. Ambos acumulan años de declaraciones cruzadas, y el conductor llegó a negar públicamente cualquier vínculo de paternidad con él.

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En la edición de 2025 de la marcha, Adame afirmó ante los medios: “No tengo hijos varones, solo una hija”.

A ese historial se suma una sentencia reciente de un tribunal de la Ciudad de México que lo declaró responsable de daño moral por declaraciones contra su exesposa, la actriz Diana Golden, con quien estuvo casado entre 1988 y 1990.

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Cinco años en la marcha y un título en Miguel Hidalgo

El evento se llevará a cabo el próximo 6 de junio y contará con la presencia de Alfredo Adame como Rey LGBT. (Comité Orgullo LGBT+ Miguel Hidalgo)

Pese al percance de este sábado, Adame había confirmado su asistencia mediante una publicación propia donde escribió: “No se trata de ser todos iguales, sino de aprender a respetar las diferencias”. Habría sido su quinta participación consecutiva en la marcha capitalina desde su debut en junio de 2022.

Su vínculo con las celebraciones del Orgullo de este año no se limitaba a la marcha principal. El pasado 6 de junio, la alcaldía Miguel Hidalgo celebró la cuarta edición de su propio Pride, donde el Comité Orgullo LGBT+ Miguel Hidalgo le entregó el título de Rey LGBT.

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La 48 Marcha del Orgullo, con ruta modificada

La movilización arrancó desde el Ángel de la Independencia a partir de las 10:00 horas, con salida oficial alrededor de las 11:00. Los contingentes recorrieron Paseo de la Reforma, aunque el escenario principal se trasladó frente al Palacio de Bellas Artes, sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, dado que el Fan Fest del Mundial ocupa el Zócalo.

La edición 2026 se celebra bajo el lema “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha. ¡Igualdad, paz y solidaridad!” e incluyó un show gratuito de 10 horas con María Daniela y su Sonido Lasser, Regina Orozco y la coronación de Kenia OS como Reina del Orgullo LGBTIQ+ 2026.

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