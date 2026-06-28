James Rodríguez brilló ante Portugal: las estadísticas que confirman que sigue siendo el líder de Colombia

El capitán colombiano volvió a ser el principal generador de juego de la Tricolor, registrando 176,1 intervenciones con balón y 73,6 pases (percentil 95) - crédito Reuters/Sam Navarro

James Rodríguez volvió a demostrar ante Portugal por qué sigue siendo el eje futbolístico de la Selección Colombia. En el empate sin goles por la fase de grupos del Mundial 2026, el capitán asumió otra vez el rol de organizador y principal generador de juego, gestionando la posesión, enlazando transiciones ofensivas y ejecutando casi todas las acciones a balón parado.

Según datos oficiales y el análisis de Agenciapi, su rendimiento se sostiene por encima de la media en los apartados creativos y de influencia táctica, aunque sus registros físicos sean discretos en comparación con otros centrocampistas del torneo.

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Un liderazgo que se refleja en los números

La actuación de James Rodríguez frente a Portugal expone un perfil estadístico en el que la creación y la toma de decisiones superan al despliegue físico. El mediocampista jugó los 90 minutos, acumulando 218 minutos en los tres partidos de la fase de grupos y una valoración general de 6,95. De acuerdo con el medio, estos datos lo posicionan como uno de los futbolistas más determinantes en la elaboración y la circulación de balón.

Según los registros de la FIFA, James alcanzó un percentil de creación del 77%, ofensivo del 65%, defensivo del 21% y físico del 14%. Así, el colombiano sigue destacando por su capacidad para administrar el ritmo y conectar líneas, no por su despliegue o presión permanente.

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El apartado físico revela cifras más discretas: recorrió 9,14 kilómetros, percentil 8 para su posición, con una velocidad media de 6,1 kilómetros por hora (percentil 7) y una máxima de 26,6 (percentil 4). Además, sumó 9,5 sprints (percentil 3) y 992 metros en carreras de alta intensidad (percentil 3).

En contrapartida, caminó 3,97 kilómetros, ubicándose en el percentil 98, y trotó 3,96 kilómetros, percentil 22, lo que confirma una administración racional del esfuerzo y la preferencia por la ubicación táctica.

El volante disputó los 90 minutos ante Portugal y volvió a ser el eje creativo de la Tricolor en el Mundial 2026. - crédito EFE/ Alberto Boal

Influencia ofensiva y creatividad en la Selección Colombia

El impacto de James Rodríguez crece en la fase ofensiva. Las secuencias de posesión que terminaron en remate sumaron 12,8, ubicándolo en el percentil 98 entre los centrocampistas del torneo. Además, completó 2,1 centros (percentil 94) y ejecutó 4,5 centros (percentil 89).

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Su índice de amenaza ofensiva fue de 2,24 (percentil 84), mientras que los goles esperados (xG) llegaron a 0,03 (percentil 51), una cifra coherente con su papel de generador más que de finalizador.

En términos de construcción del juego, James Rodríguez alcanzó 176,1 intervenciones con balón (percentil 96) y participó en 61,2 secuencias de posesión (percentil 96). Realizó 73,6 pases (percentil 95) y completó 63,2 entregas correctas (percentil 94). Ejecutó, además, 1,7 cambios de orientación (percentil 95), 19 distribuciones largas (percentil 60) y 25,6 distribuciones cortas (percentil 57).

Uno de los datos más destacados, según la agencia, es la habilidad del colombiano para romper líneas rivales. Las rupturas entre la línea media y la defensiva sumaron 1,7 (percentil 97); registró 12 rupturas de línea ofensiva (percentil 86); 1,2 rupturas hacia zonas de ataque (percentil 84); siete desde el mediocampo (percentil 84); 8,7 en progresión (percentil 83); y 7,9 en otro indicador de avance (percentil 82). Intentó 17,4 rupturas en total (percentil 79) y 2,5 sobre líneas defensivas (percentil 79). Estas cifras evidencian una capacidad constante para superar bloques mediante pase y movimiento.

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James Rodríguez sobresalió en creación de juego, pases y acciones a balón parado durante el empate sin goles frente a Portugal. - crédito REUTERS/Paul Childs

Opciones de pase y recepción: el punto de apoyo en ataque

Las opciones de pase generadas por James Rodríguez resultan claves para el funcionamiento colectivo. Registró 14,5 desmarques por fuera (percentil 63), 12,8 desmarques en apoyo (percentil 58), 10,7 al pie (percentil 57), 13,6 entre líneas (percentil 50), 4,1 hacia la espalda de la defensa (percentil 45), 28,5 para recibir (percentil 41) y 14,1 por dentro (percentil 32).

En cuanto a las recepciones, el capitán colombiano acumuló 34,7 recepciones sin presión (percentil 79), 0,8 a la espalda de la defensa (percentil 72) y 8,7 entre líneas (percentil 62). Además, sumó 9,5 recepciones bajo presión, con percentiles 27 y 19 según el tipo evaluado. Según Infobae, estos registros muestran su facilidad para encontrar espacios y convertirse en un punto de apoyo recurrente.

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En tareas de presión y recuperación, su protagonismo es menor: contabilizó 16,5 presiones defensivas (percentil 24) y provocó apenas 1,7 pérdidas del rival (percentil 17). Queda claro que su función principal en el esquema de la Selección Colombia responde a la organización ofensiva, más que a la recuperación.

El '10' colombiano se ubicó en el percentil 98 en secuencias de posesión que terminaron en remate, una de las cifras más altas entre los mediocampistas del torneo. - crédito REUTERS/Amanda Perobelli

Balón parado, disciplina y el peso de la experiencia

Un apartado donde James Rodríguez continúa siendo referencia internacional es el balón parado. Ejecutó 4,1 tiros libres directos (percentil 97 entre mediocampistas mundialistas), 4,1 tiros libres en general (percentil 96), 2,5 tiros de esquina (percentil 91) y 1,2 saques de banda (percentil 86). Su precisión y frecuencia en acciones de estrategia permanecen como uno de los recursos ofensivos más importantes de la Selección.

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En el aspecto disciplinario, James Rodríguez recibió 1,2 faltas (percentil 67), lo que confirma que sigue siendo uno de los futbolistas más castigados cuando entra en contacto con el balón.

El análisis global de las estadísticas, presentado por el medio, confirma un patrón recurrente en la carrera del capitán colombiano: el peso de su liderazgo no radica en la velocidad o la intensidad física, sino en su lectura del juego, calidad de pase, manejo del ritmo y capacidad para transformar cada posesión en una oportunidad de progresión colectiva. Frente a Portugal, quedó nuevamente en evidencia que el funcionamiento ofensivo de Colombia pasa por la inteligencia táctica y la zurda de su capitán.

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