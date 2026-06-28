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Gol anulado de Sánchez en el partido Colombia vs. Portugal desató indignación en redes, pero la Tricolor destacó: “Nos robaron”

El tenso compromiso terminó con un empate 0-0. La selección lidera el grupo K y se enfrentará a Ghana en los dieciseisavos de final

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El gol fue anulado por un fuera de lugar que dictó el juez de línea - crédito Nathan Ray Seebeck/Reuters
El gol fue anulado por un fuera de lugar que dictó el juez de línea - crédito Nathan Ray Seebeck/Reuters

El 27 de junio, en el estadio de Miami, la selección Colombia se enfrentó en un intenso partido a la selección de Portugal en la Copa Mundial de la Fifa 2026. El cuadro “Cafetero” tuvo varias oportunidades para acercarse al arco contrario y vencer a su rival, pero el marcador dictó un empate 0-0, luego de un gol anulado de Dávinson Sánchez.

Pese al empate, ahora la Tricolor es líder del grupo K y sumó siete puntos de nueve posibles. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo avanza a los dieciseisavos de final y su próximo compromiso será con Ghana el viernes 3 de julio a las 8:30 p.m., en el estadio de Kansas (Estados Unidos).

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Políticos, periodistas y personajes públicos colombianos que viven la fiebre mundialista no dudaron en reaccionar en redes sociales al empate de la selección con el equipo “Luso”. Una de las personas que se pronunció es el exministro de Salud Alejandro Gaviria, que con un corto mensaje apoyó a la Tricolor.

“¡Vamos Colombia!“, escribió el ex jefe de cartera en X.

El exministro Alejandro Gaviria mostró su respaldo a la selección Colombia tras empatar con Portugal - crédito @agaviriau/X
El exministro Alejandro Gaviria mostró su respaldo a la selección Colombia tras empatar con Portugal - crédito @agaviriau/X

La presentadora Mónica Rodríguez, que estuvo reaccionando minuto a minuto al partido, destacó el juego del equipo colombiano y, aseguró que, a su juicio, el marcador final debió favorecer al grupo “Cafetero”.

Impresionante esta selección Colombia. Me emocionó, me animó, me ilusionó. Merecía ganar. Qué buena nómina”, indicó.

La presentadora aseguró que la selección Colombia merecía ganarle a Portugal - crédito @MONYRODRIGUEZOF/X
La presentadora aseguró que la selección Colombia merecía ganarle a Portugal - crédito @MONYRODRIGUEZOF/X

Rodrigo Lara, próximo ministro del Interior de Colombia, se unió a las reacciones, celebrando el desempeño de la selección. Sin embargo, como muchos, criticó el hecho de que el gol de Dávinson Sánchez (minuto 91) haya sido anulado.

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Colombia dominó el partido, un equipo ordenado y preciso, seguro de su juego y con actitud ofensiva. Aún cuando nos quitaron un gol injustamente, Colombia, contra los pronósticos iniciales, pasó primero de su grupo”, señaló.

Rodrigo Lara, próximo ministro del Interior, celebró el desempeño de la selección Colombia en el compromiso contra Portugal - crédito @Rodrigo_Lara_/X
Rodrigo Lara, próximo ministro del Interior, celebró el desempeño de la selección Colombia en el compromiso contra Portugal - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Roy Barreras, excandidato presidencial, también rechazó la anulación del gol, que se debió a un fuera de lugar que identificó el juez de línea. Recordó un episodio parecido que vivió la selección Colombia en la Copa Mundial de 2014, cuando le fue anulado un tanto a Mario Alberto Yepes en un compromiso que jugó contra Brasil.

Fue gol de Davinson !! Y fue gol de Yepes!!”, indicó.

El excandidato Roy Barreras rechazó la anulación del gol de Davinson Sánchez - crédito @RoyBarreras/X
El excandidato Roy Barreras rechazó la anulación del gol de Dávinson Sánchez - crédito @RoyBarreras/X

El exconcejal de Bogotá y congresista electo Daniel Briceño hizo otra crítica por la decisión del juez de línea de marcar un fuera de lugar que derivó en la anulación del gol de Dávinson Sánchez: “Nos atracaron de frente”, aseveró.

El congresista electo Daniel F. Briceño criticó la anulación del gol de la selección Colombia - crédito @Danielbricen/X
El congresista electo Daniel F. Briceño criticó la anulación del gol de la selección Colombia - crédito @Danielbricen/X

La excalcaldesa de Bogotá Claudia López, que también fue candidata a la Presidencia, rechazó la anulación del gol, pero celebró la ubicación de la Tricolor en el grupo.

Buen partido de Colombia! De tu a tu con Portugal, no les comimos cuento de nada y sí fue gol de Sánchez! Avanzamos primeros del grupo! Vamos que vamos Colombia!”, escribió.

La exalcaldesa Claudia López Hernández aseguró que el gol de Dávinson Sánchez no debió ser anulado - crédito @ClaudiaLopez/X
La exalcaldesa Claudia López Hernández aseguró que el gol de Dávinson Sánchez no debió ser anulado - crédito @ClaudiaLopez/X

La congresista Katherine Miranda estuvo presente en estadio de Miami y, desde allí, apoyó a la selección. Tras finalizar el partido, el mensaje que publicó en redes se centró en criticar el gol anulado. "Era gol de Davinson!! Nos robaron!!!“, indicó.

La congresista Katherine Miranda reaccionó al empate de Colombia y Portugal - crédito @KatheMirandaP/X
La congresista Katherine Miranda reaccionó al empate de Colombia y Portugal - crédito @KatheMirandaP/X

Esa misma crítica la hizo el humorista Piter Albeiro. Sin embargo, en su publicación festejó que Colombia ahora lidere el grupo K. “Nos robaron pero nos vamos felices 1ros del grupo”, escribió.

El humorista Piter Albeiro celebró el hecho de que Colombia es primero en el grupo K - crédito @PITERALBEIRO/X
El humorista Piter Albeiro celebró el hecho de que Colombia es primero en el grupo K - crédito @PITERALBEIRO/X

El periodista Félix de Bedout felicitó al técnico Néstor Lorenzo por las decisiones que tomó durante el compromiso con Portugal, los cambios que hizo y las instrucciones que le dio a la nómica para debutar con el Lusitano.

Muy bien hoy Lorenzo, los cambios que parecían arriesgados, pero tácticamente funcionaron a la perfección, y se mereció ganar ante un rival de quilates. !Muy Bien hoy la selección Colombia!”, indicó.

El periodista Félix de Bedout celebró el desempeño de la selección Colombia - crédito @fdbedout/X
El periodista Félix de Bedout celebró el desempeño de la selección Colombia - crédito @fdbedout/X

La Alcaldía de Bogotá, además de resaltar el desempeño de los jugadores colombianos en ese tenso partido, recordó que la fiesta futbolera se debe disfrutar y vivir en paz.

¡EMPATE! El partido termina, pero el compromiso con la convivencia sigue siendo nuestra mejor jugada. Sigamos apoyando a la Selección y viviendo el fútbol en paz", precisó.

La Alcaldía de Bogotá reaccionó al empate entre Colombia y Portugal - crédito @Bogota/X
La Alcaldía de Bogotá reaccionó al empate entre Colombia y Portugal - crédito @Bogota/X

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