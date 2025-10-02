México Deportes

Final de la Copa del Mundo 2026 en EEUU: esto costarían los boletos más baratos en pesos mexicanos

El acceso más exclusivo al partido decisivo tendrá un costo récord para los aficionados

Por Jesús F. Beltrán

El partido definitorio del torneo
El partido definitorio del torneo se jugará en el MetLife Stadium, con aforo superior a 80 mil personas.

La Copa del Mundo 2026 se acerca y la expectativa crece en todo el planeta. Por primera vez en la historia, el torneo de selecciones más importante del fútbol será organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, un hecho que marcará un hito en la historia del balompié internacional.

El Estadio Azteca, en la Ciudad de México, tendrá el honor de albergar el partido inaugural del certamen, reafirmando su condición de escenario legendario. Sin embargo, la gran final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, un recinto con capacidad para más de 82,000 aficionados que será testigo de un acontecimiento inolvidable: la definición del próximo campeón del mundo.

La expectativa no solo gira en torno a lo deportivo. En días recientes, el medio The Athletic reveló los precios oficiales de los boletos para los partidos más importantes del torneo, incluida la gran final.

El MetLife Stadium será el encargado de albergar la final del Mundial 2026.

De acuerdo con la información del portal de The Athletic, ha establecido cuatro categorías de entradas para la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, con precios que oscilan entre los 2,030 dólares y los 6,370 dólares. En pesos mexicanos, esto equivale aproximadamente a entre 37,480 pesos y 124,258 pesos, dependiendo de la categoría elegida.

Precios oficiales de boletos para la final de la Copa del Mundo 2026 (MetLife Stadium):

  • Categoría 4: $2,030 USD (aprox. 37,480 MXN)
  • Categoría 3: $2,790 USD (aprox. 51,478 MXN)
  • Categoría 2: $4,210 USD (aprox. 77,676 MXN)
  • Categoría 1: $6,370 USD (aprox. 124,258 MXN)
The Athletic reveló los costos oficiales en preventa, con cifras históricas para el fútbol.

Estos precios, que no contemplan los incrementos de la reventa, representan el valor oficial de los boletos en su venta primaria. No obstante, la experiencia de ediciones anteriores anticipa que la reventa podría disparar estas cifras a montos mucho mayores, especialmente si llegan selecciones de gran convocatoria como Argentina, Brasil, Alemania, Francia o México.

La FIFA también ha puesto en marcha el sistema de registro previo para el sorteo de boletos, en el cual los aficionados interesados deben inscribirse y esperar a ser seleccionados para poder adquirir entradas. Esto aplica tanto para partidos de fase de grupos como para instancias de eliminación directa, aunque los precios más elevados corresponden naturalmente a la final.

Fases para la venta de boletos para el Mundial 2026.

El interés en este torneo es masivo: la edición 2026 será la primera con 48 selecciones participantes, un formato ampliado que incrementa la cantidad de partidos y, por ende, la oferta de boletos, pero también la demanda.

Con la final confirmada en Estados Unidos y el partido inaugural en México, miles de aficionados ya comienzan a planear su viaje. El costo de los boletos refleja no solo la magnitud del evento, sino también la histórica oportunidad de presenciar en vivo quién levantará el trofeo más codiciado del fútbol mundial.

