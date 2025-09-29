Filtran avances de la remodelación del Estadio Azteca a seis meses de su reapertura para el Mundial 2026

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca a seis meses de la reapertura (X/ @MXESTADIOS)

La remodelación del Estadio Azteca entró a una fase contra reloj, a menos de nueve meses de que se lleve a cabo la Copa Mundial 2026, la obra ya muestra avances importantes, pero aún no está concluida. Antes del inicio del campeonato de la FIFA, el gobierno de la Ciudad de México explicó que se hará una inauguración del Estadio Banorte remodelado, esto para que la afición mexicana pueda conocer las nuevas instalaciones del recinto.

Se prevé que en seis meses se haga la reapertura oficial del Estadio Ciudad de México —nombre que llevará el recinto durante el Mundial 2026—, y se tiene estimado que la selección mexicana juegue un partido amistoso ante Portugal. Pero, actualmente el personal de la obra sigue trabajando en la construcción de las nuevas gradas y vestidores.

Recientemente, en redes sociales se filtraron imágenes de cómo va la remodelación del Estadio Azteca, en las imágenes se pudo apreciar detalles de cómo marcha el proyecto de obra civil, pues la cancha aun luce con tierra y excavaciones.

¿Cómo va la remodelación del Estadio Azteca?

La cuenta @MXESTADIOS se encargó de compartir imágenes de los más recientes avances en el Coloso de Santa Úrsula. De acuerdo con lo que difundió en redes sociales, se puede apreciar que los trabajos de colado de la zona de gradas ya va a la mitad. También, se puede apreciar la colocación de barandales y escalones para la división las secciones de los nuevos asientos.

Cabe recordar que este colado también forma parte del techado de los vestidores, por lo que se puede observar la zona por donde saldrán las selecciones al centro de la cancha.

En cuanto a la zona de juego, se observa que la cancha tiene excavaciones y maquinaria pesada sigue en el área, por lo que no se ven avances de la adecuación de la cancha con el nuevo sistema de drenaje para lluvias.

¿Cuándo estará listo el Estadio Azteca?

La expectativa en torno a la reapertura del Estadio Azteca se intensifica a medida que se acerca la fecha en la que el recinto, tras una profunda remodelación, volverá a recibir a los aficionados. El Gobierno de la Ciudad de México ha confirmado que el sábado 28 de marzo de 2026 será el día en que el estadio abrirá nuevamente sus puertas, esta vez bajo el nombre de Estadio Ciudad de México durante la Copa Mundial 2026.

Esta transformación responde a los estrictos requerimientos de la FIFA y busca asegurar que el estadio mantenga su estatus como referente global del fútbol. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó la relevancia de este acontecimiento tanto para la capital como para el país, al afirmar: “Recordemos que antes de estos juegos, el 28 de marzo va a ser la reinauguración del Estadio de la Ciudad de México”, según declaraciones de la mandataria en conferencia de prensa.