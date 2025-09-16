México Deportes

Así luce la remodelación del Estadio Azteca para su reapertura 2026; estos son los últimos avances en las gradas

Las autoridades capitalinas ya tienen una fecha considerada para realizar la ceremonia de reapertura del Coloso

Por Luz Coello

Guardar
Avanza la remodelación del Estadio
Avanza la remodelación del Estadio Azteca (Cuartoscuro/ Rogelio Morales Ponce)

La remodelación del Estadio Azteca entró a su fase final, personal que trabaja en la obra civil inició con las últimas maniobras en la zona de gradas. Con el objetivo de aumentar la capacidad y distribuir los lugares en el Coloso de Santa Úrsula, parte de la remodelación se concentra en la construcción de nuevos espacios en la tribuna.

A nueve meses de que se realice la inauguración de la Copa Mundial 2026, en redes sociales revelaron detalles de cómo lucen los trabajos que se están realizando en el Estadio Banorte. Circuló un video que evidenció cómo luce la zona de gradas que fue modificada.

De acuerdo con la cuenta @MXESTADIOS compartió un video en el que se observa los trabajos de colado, se puede observar que la nueva zona en la tribuna presenta mayores avances, pues un primer nivel ya fue colado y se trabaja en la segunda sección.

Aceleraron los trabajos de remodelación del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026, ya se tiene una fecha para su reapertura Crédito: X/ @MXESTADIOS

¿Cuándo estará listo el Estadio Azteca?

La expectativa por la reapertura del Estadio Azteca crece a medida que se acerca la fecha en la que el recinto, tras una profunda remodelación, volverá a recibir partidos de alto nivel.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que ya tiene prevista una fecha para la reinauguración del Estadio Ciudad de México, nombre que llevará el Azteca durante el Mundial 2026.

Así avanza la remodelación del
Así avanza la remodelación del Estadio Azteca (X/ @MXESTADIOS)

De acuerdo con las autoridades, prevén que el sábado 28 de marzo de 2026 será el día en que el estadio abrirá nuevamente sus puertas. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, resaltó la importancia de este acontecimiento tanto para la ciudad como para el fútbol nacional. Durante una conferencia de prensa, la mandataria explicó: “Recordemos que antes de estos juegos, el 28 de marzo va a ser la reinauguración del Estadio de la Ciudad de México”.

Así avanza la remodelación del
Así avanza la remodelación del Estadio Azteca (X/ @MXESTADIOS)

La modernización del inmueble responde a los estrictos requerimientos de la FIFA y representa una inversión superior a dos mil millones de pesos, según informaron las autoridades capitalinas en conferencia de prensa, lo que da cuenta de la magnitud del proyecto.

Así avanza la remodelación del
Así avanza la remodelación del Estadio Azteca (X/ @MXESTADIOS)

En días recientes, surgieron reportes sobre la posibilidad de que México se enfrente a Portugal en un partido amistoso que significaría el regreso del Tri al Azteca, el cual está cerrado desde mayo de 2024 por las obras de remodelación. Durante la transmisión del duelo entre México y Corea del Sur, David Medrano de TV Azteca confirmó que el equipo mexicano recibirá la visita de Cristiano Ronaldo con Portugal para la ceremonia de reapertura del Coloso de Santa Úrsula.

Temas Relacionados

Estadio AztecaCopa Mundial 2026Estadio BanorteCDMXmexico-deportes

Más Noticias

Quién es el exnovio futbolista de Fátima Bosch, nueva Miss Universo México

La tabasqueña tuvo una relación sentimental con una figura de un club importante de la Liga MX y de selección mexicana

Quién es el exnovio futbolista

CMLL 92 Aniversario en vivo: cartelera, a qué hora y dónde el magno evento de la lucha libre mexicana

Los accesos para la Arena México se agotaron, pero el evento podrá seguirse mediante suscripción al canal oficial de YouTube del CMLL

CMLL 92 Aniversario en vivo:

Chicharito Hernández protagoniza nuevo video barriendo en redes sociales y genera polémica

El atacante lanzó una reflexión en video y terminó barriendo, lo que generó burlas y comentarios negativos

Chicharito Hernández protagoniza nuevo video

Anthony Martial llega a México y revela si puede debutar este sábado ante América

El jugador francés y bomba del club regiomontano habló sobre su posible debut en la Liga MX este sábado 20 de septiembre en el Gigante de Acero

Anthony Martial llega a México

Henry Martín vuelve a lesionarse: fans del América piden que se retire

Los seguidores azulcremas lanzaron duras críticas en redes sociales y piden un nuevo delantero

Henry Martín vuelve a lesionarse:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan por segunda ocasión a

Procesan por segunda ocasión a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, por operaciones con recursos de procedencia ilícita

Quién es “El Ruso”, líder de un brazo armado del Cártel de Sinaloa por el que EEUU ofrece una recompensa de 5 mdd

De joven narco a planear una masacre: Él es “El Irving”, líder de La Unión Tepito que dominaba las drogas en CDMX

Fosa clandestina en Guanajuato: 17 cuerpos hallados, familias en vilo y la presión de los colectivos que exigen respuestas

Caen 2 presuntos traficantes en CDMX con más de 100 dosis de droga, una persona es extranjera

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 16 de septiembre: sigue la tarde de los habitantes

Viajes de Alexis Ayala antes de entrar a La Casa de los Famosos 3 fueron patrocinados por su esposa, asegura Sergio Mayer

“Viva Cristo Rey” resuena en Miss Universo México con la victoria de Fátima Bosch

Lanzan fuerte insulto a Nodal en concierto de Cazzu y así reaccionó ella

Poncho reclama a Wendy Guevara por no apoyar a Aldo de Nigris: “Dalílah está fuerte, ten cuidado”

DEPORTES

Topuria vuelve a mandar reto

Topuria vuelve a mandar reto a Crawford y a Canelo Álvarez: “Te guardo un round después de él”

Quién es el exnovio futbolista de Fátima Bosch, nueva Miss Universo México

CMLL 92 Aniversario en vivo: cartelera, a qué hora y dónde el magno evento de la lucha libre mexicana

Chicharito Hernández protagoniza nuevo video barriendo en redes sociales y genera polémica

Anthony Martial llega a México y revela si puede debutar este sábado ante América