Así luce la remodelación del Estadio Azteca para su reapertura 2026; estos son los últimos avances en las gradas

Avanza la remodelación del Estadio Azteca (Cuartoscuro/ Rogelio Morales Ponce)

La remodelación del Estadio Azteca entró a su fase final, personal que trabaja en la obra civil inició con las últimas maniobras en la zona de gradas. Con el objetivo de aumentar la capacidad y distribuir los lugares en el Coloso de Santa Úrsula, parte de la remodelación se concentra en la construcción de nuevos espacios en la tribuna.

A nueve meses de que se realice la inauguración de la Copa Mundial 2026, en redes sociales revelaron detalles de cómo lucen los trabajos que se están realizando en el Estadio Banorte. Circuló un video que evidenció cómo luce la zona de gradas que fue modificada.

De acuerdo con la cuenta @MXESTADIOS compartió un video en el que se observa los trabajos de colado, se puede observar que la nueva zona en la tribuna presenta mayores avances, pues un primer nivel ya fue colado y se trabaja en la segunda sección.

¿Cuándo estará listo el Estadio Azteca?

La expectativa por la reapertura del Estadio Azteca crece a medida que se acerca la fecha en la que el recinto, tras una profunda remodelación, volverá a recibir partidos de alto nivel.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que ya tiene prevista una fecha para la reinauguración del Estadio Ciudad de México, nombre que llevará el Azteca durante el Mundial 2026.

De acuerdo con las autoridades, prevén que el sábado 28 de marzo de 2026 será el día en que el estadio abrirá nuevamente sus puertas. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, resaltó la importancia de este acontecimiento tanto para la ciudad como para el fútbol nacional. Durante una conferencia de prensa, la mandataria explicó: “Recordemos que antes de estos juegos, el 28 de marzo va a ser la reinauguración del Estadio de la Ciudad de México”.

La modernización del inmueble responde a los estrictos requerimientos de la FIFA y representa una inversión superior a dos mil millones de pesos, según informaron las autoridades capitalinas en conferencia de prensa, lo que da cuenta de la magnitud del proyecto.

En días recientes, surgieron reportes sobre la posibilidad de que México se enfrente a Portugal en un partido amistoso que significaría el regreso del Tri al Azteca, el cual está cerrado desde mayo de 2024 por las obras de remodelación. Durante la transmisión del duelo entre México y Corea del Sur, David Medrano de TV Azteca confirmó que el equipo mexicano recibirá la visita de Cristiano Ronaldo con Portugal para la ceremonia de reapertura del Coloso de Santa Úrsula.