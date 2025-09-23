Estadio Azteca ya tiene un acuerdo con la FIFA para que dueños de palcos conserven sus lugares (AP Foto/Ginnette Riquelme)

El Estadio Azteca logró un acuerdo con la FIFA para que los dueños de palcos conserven sus lugares y puedan hacer uso de ellos para la Copa Mundial 2026. De acuerdo con lo que informó el Estadio Banorte en un comunicado, el recinto deportivo se encargará de cubrir el costo de esos accesos.

Pero, una de las condiciones para que los palcohabientes puedan conservar esos lugares es el cumplimiento de un registro. Este martes 23 de septiembre, el Coloso de Santa Úrsula informó que inició el pre registro para cumplir con estos requisitos, ya que si no los cumplen, los dueños de palcos y plateas podrían perder sus accesos.

Por medio de un comunicado, el estadio pidió a los propietarios de palcos y plateas iniciar este proceso lo más pronto posible para que el acuerdo con la FIFA siga adelante de cara al Mundial 2026. “Como se ha hecho público, el Estadio Banorte (Estadio Ciudad de México para la Copa Mundial 2026) llegó a un acuerdo con la FIFA para garantizar el acceso y uso de los palcos y plateas durante la Copa Mundial”, enfatizaron en el inicio del boletín.

Estadio Azteca anuncia pre registro para los dueños de palcos y así conservar su lugar en la Copa Mundial 2026 (REUTERS/Henry Romero)

Estadio Banorte abre pre registro para dueños de palcos para el Mundial 2026

El recinto tres veces mundialista explicó que a partir de este día ya se puede realizar el pre registro en la página de la FIFA. Resaltaron al importancia de cumplir con este requisito, de lo contrario podrían perder sus palcos y plateas para el Mundial 2026.

“De acuerdo con las disposiciones de la FIFA, es indispensable realizar un pre registro a través del sitio web habilitado por el Estadio: https://estadiobanorte.com.mx/registrotorneopalcosyplateas2026/. En este sitio también podrás agendar una cita para concluir el proceso de acreditación. En esta misma página se detallan los requisitos para completar el registro”, se lee en el comunicado.

Inicia el pre registro para dueños de palcos en el Azteca y conservar su lugar en el Mundial 2026 (X/ @OllamaniPrensa)

Si los interesados no cumplen con esta etapa, el Estadio Ciudad de México enfatizó que el acuerdo con la FIFA podría perderse, al igual que los lugares. “Es importante considerar que, sin el registro debidamente concretado, no se podrá garantizar el derecho de acceso y uso del palco o platea durante el Mundial 2026″.

A partir de este 23 de septiembre hasta el próximo viernes 26 podrán concretar esta etapa en la página web. “Esperamos tu pre registro, como fecha límite, el próximo viernes 26 de septiembre de 2025 para que luego puedas concretar los siguientes pasos que en el sitio web se indican”, finalizaron.