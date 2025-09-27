México Deportes

Memes invaden redes tras suspensión de Puebla vs Chivas por mal clima

Aficionados y usuarios en redes cuestionaron las condiciones de la cancha tras la suspensión del partido

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
(Especial)
(Especial)

El futbol mexicano vivió otro episodio inusual luego de que el partido entre Puebla y Chivas fuera suspendido por las condiciones meteorológicas en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc. La fuerte tormenta eléctrica acompañada de intensas lluvias impidió que el encuentro se disputara el día previsto, lo que provocó una ola de reacciones en redes sociales, especialmente en forma de memes.

La suspensión se produjo la noche del viernes 26 de septiembre, cuando la lluvia no dio tregua y el estado de la cancha no fue el adecuado para garantizar la seguridad de los jugadores. Los organizadores, tras evaluar la situación junto con el cuerpo arbitral, determinaron posponer el duelo. Posteriormente, la Liga MX confirmó que el partido se reprogramaría para este sábado 27 de septiembre a las 17:00 horas en el mismo escenario.

La Liga MX compartió un
La Liga MX compartió un comunicado oficial sobre la reprogramación del partido.

Lo curioso del hecho no solo fueron las inclemencias del tiempo, sino la manera en que la transmisión televisiva se resolvió. Al no poder emitir el juego, la señal de Azteca 7 optó por transmitir episodios de Dragon Ball, una de las caricaturas japonesas más populares en México. La decisión generó inmediatamente miles de comentarios y memes en redes sociales, donde usuarios compararon la intensidad de la tormenta con las batallas de Gokú y otros personajes del anime.

(Especial)
(Especial)

Por otro lado, las imágenes de los charcos e inundaciones dentro del Estadio Cuauhtémoc también se viralizaron. Muchos aficionados recordaron que este problema no es nuevo en el fútbol mexicano. De hecho, seguidores de Chivas señalaron que hace apenas unas semanas enfrentaron una situación similar cuando su partido frente a Tigres tuvo que retrasarse dos horas debido a la incesante lluvia. La diferencia, remarcaron, fue que en aquella ocasión el drenaje del estadio universitario en Monterrey respondió con mayor eficacia, permitiendo que el encuentro finalmente se disputara la misma noche.

La afición poblana, por su parte, se mostró dividida: algunos lamentaron la interrupción y criticaron las condiciones del estadio, mientras que otros aprovecharon para sumarse al humor de internet compartiendo memes y videos de los encharcamientos.

La Liga MX reafirmó que la reprogramación del partido garantiza la seguridad de jugadores, árbitros y público. El encuentro entre Puebla y Chivas, correspondiente a la jornada del torneo Apertura 2025, se jugará este sábado a las 17:00 horas con acceso para los mismos aficionados que contaban con boleto. Con ello, se espera que la historia no se repita y el duelo pueda celebrarse sin mayores contratiempos climáticos.

(Especial)
(Especial)
(Especial)
(Especial)
(Especial)
(Especial)
(Especial)
(Especial)
(Especial)
(Especial)
(Especial)
(Especial)
(Especial)
(Especial)
(Especial)
(Especial)

Temas Relacionados

ChivasPueblamexico-deportesLiga MXmemeslluviasviral

Más Noticias

Periodista estadounidense compara a David Benavidez con Julio César Chávez: “Es lo más parecido que he visto”

Max Kellerman aseguró que “El Bandera Roja” es el peleador más parecido que ha visto al Gran Campeón Mexicano

Periodista estadounidense compara a David

¿Dónde ver los partidos de Memo Ochoa en Chipre? Ya hay señal en México

Los encuentros del guardameta en la liga chipriota podrán seguirse en México, con acceso a sus duelos como local en el Alphamega Stadium

¿Dónde ver los partidos de

Jared Borgetti revela el problema de Kevin Mier con Cruz Azul tras error contra Querétaro

El nuevo error del guardameta colombiano generó múltiples críticas entre los analistas deportivos como la del “Zorro del Desierto”

Jared Borgetti revela el problema

¿Quiénes serán los árbitros para el clásico capitalino entre Pumas y América?

Designaciones confirmadas para el duelo del sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, con presencia de silbantes de experiencia internacional

¿Quiénes serán los árbitros para

¿Posibles cambios en la Leagues Cup? Esto dijo el comisionado de la MLS

Don Garber reveló que se analiza jugar la Leagues Cup con sedes en México y EE.UU., tras críticas por falta de equidad deportiva

¿Posibles cambios en la Leagues
MÁS NOTICIAS

NARCO

Departamento del Tesoro de EEUU

Departamento del Tesoro de EEUU elimina esquema de La Mayiza de lavado de dinero tras señalamientos de posible confusión

Detienen a tres mujeres por secuestro y extorsión en Tabasco

Extraditan a EEUU a mexicano que pertenecía a una red de tráfico de migrantes; así operaba

Detienen en CDMX a seis personas que utilizaban Tinder para secuestro y extorsión, dos son policías

La vez que Sandra Cuevas admitió que tuvo una relación con “El Topo”, integrante de La Unión Tepito detenido

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 27 de septiembre: Alexis Ayala va abajo en las encuestas

Actriz revela que fue víctima de violencia por parte de Alexis Ayala cuando fueron pareja: “Soy capaz de quemar mi casa contigo y tu hijo”

Así celebró Abelito su cumpleaños en La Casa de los Famosos México

Abelito se posiciona como segundo finalista en La Casa de los Famosos México

Jorge Ortiz de Pinedo asegura que cada año lo celebran en el Grito de la Independencia: “Ya me dicen héroe nacional”

DEPORTES

¿Fin de una era? Canelo

¿Fin de una era? Canelo Álvarez cae al décimo lugar en el ranking mundial

Puebla vs Chivas: reportero ayuda a trabajadores de limpia a sacar el agua de lluvia del Estadio Cuauhtémoc

Liga MX reprograma el partido Puebla vs. Chivas: ¿Cuándo será el encuentro?

Periodista estadounidense compara a David Benavidez con Julio César Chávez: “Es lo más parecido que he visto”

¿Dónde ver los partidos de Memo Ochoa en Chipre? Ya hay señal en México