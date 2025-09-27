Memes invaden redes tras suspensión de Puebla vs Chivas por mal clima

(Especial)

El futbol mexicano vivió otro episodio inusual luego de que el partido entre Puebla y Chivas fuera suspendido por las condiciones meteorológicas en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc. La fuerte tormenta eléctrica acompañada de intensas lluvias impidió que el encuentro se disputara el día previsto, lo que provocó una ola de reacciones en redes sociales, especialmente en forma de memes.

La suspensión se produjo la noche del viernes 26 de septiembre, cuando la lluvia no dio tregua y el estado de la cancha no fue el adecuado para garantizar la seguridad de los jugadores. Los organizadores, tras evaluar la situación junto con el cuerpo arbitral, determinaron posponer el duelo. Posteriormente, la Liga MX confirmó que el partido se reprogramaría para este sábado 27 de septiembre a las 17:00 horas en el mismo escenario.

La Liga MX compartió un comunicado oficial sobre la reprogramación del partido.

Lo curioso del hecho no solo fueron las inclemencias del tiempo, sino la manera en que la transmisión televisiva se resolvió. Al no poder emitir el juego, la señal de Azteca 7 optó por transmitir episodios de Dragon Ball, una de las caricaturas japonesas más populares en México. La decisión generó inmediatamente miles de comentarios y memes en redes sociales, donde usuarios compararon la intensidad de la tormenta con las batallas de Gokú y otros personajes del anime.

