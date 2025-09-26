Cuál es la famosa taquería de una Estrella Michelín en donde la esposa de Aaron Ramsey devoró tacos de suadero

La influencer llevó a su familia a probar platillos tradicionales en la taquería más famosa de la Colonia Doctores.

Aunque el futbolista galés Aaron Ramsey aún no ha alcanzado su mejor nivel en la Liga MX con los Pumas, su familia, y en particular su esposa Colleen Ramsey, se ha adaptado rápidamente a la cultura mexicana. La influencer culinaria ha mostrado en múltiples ocasiones su entusiasmo por la gastronomía del país, y este jueves sumó un nuevo episodio a sus aventuras gastronómicas en México.

Colleen Ramsey se ha destacado en redes sociales por su amor a la comida mexicana, tanto degustándola como preparándola en casa. Un ejemplo de esto fue su viral creación de chile en nogada, con la que celebró las fiestas patrias de manera auténtica, mostrando su esfuerzo por aprender y compartir la cultura culinaria de México con sus seguidores.

La esposa del futbolista compartió imágenes de su visita a una taquería icónica, destacando la integración de su familia a la cultura local.

En esta ocasión, la esposa del exjugador del Arsenal y de otros clubes europeos decidió llevar a su familia a una de las taquerías más célebres de la Ciudad de México: El Califa de León. Ubicada en la Colonia Doctores, esta taquería ha alcanzado fama internacional, especialmente en 2024 al convertirse en el primer establecimiento de su tipo en recibir una Estrella Michelin, un reconocimiento que respalda su calidad en sabor y servicio desde su fundación en 1888.

Colleen compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se le ve disfrutando de un taco de suadero asado, mostrando tortillas de maíz recién hechas, salsa verde y un limón. Aunque en la imagen no se aprecian los condimentos tradicionales como cebolla, cilantro y perejil, el gesto de la influencer refleja su entusiasmo por la gastronomía mexicana y su integración a la cultura local.

La esposa del futbolista galés continúa mostrando su amor por los sabores y tradiciones culinarias de México.

La visita a El Califa de León no solo evidencia el interés de Colleen Ramsey por la cocina mexicana, sino también cómo la familia del futbolista se ha sumergido en la vida cotidiana de México, explorando sabores y tradiciones locales. Los seguidores de la influencer elogiaron su esfuerzo por aprender recetas auténticas y probar platillos reconocidos, consolidando su imagen como una figura influyente en la difusión de la gastronomía mexicana a nivel internacional.

Además de su experiencia culinaria, la actividad de la familia Ramsey en redes sociales permite mostrar la vida cotidiana de un futbolista extranjero y su adaptación al país, generando un vínculo cercano con los aficionados y reforzando la presencia mediática de Aaron Ramsey en México. La combinación de deporte, familia y gastronomía mexicana crea contenido atractivo para seguidores que buscan historias de integración cultural y experiencias auténticas.