CMLL confirma cartelera para Noche de Campeones, los retadores fueron elegidos por los aficionados

El CMLL anuncia la cartelera oficial de la Noche de Campeones 2025, con siete títulos en juego y retadores elegidos por votación de los aficionados.

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) confirmó la cartelera oficial para la Noche de Campeones 2025, función especial que se celebrará el viernes 26 de septiembre en la Arena México.

En esta edición, siete títulos estarán en juego y, como parte de una dinámica participativa, los retadores fueron elegidos por los aficionados mediante votación abierta en el sitio oficial de la empresa.

La iniciativa, que se ha consolidado como una tradición reciente, permitió a los seguidores seleccionar entre tres nominados por campeonato, definiendo así los duelos titulares que conformarán el cartel.

Para el Campeonato Mundial Histórico Semicompleto, Atlantis Jr. fue confirmado como campeón defensor. Los nominados para enfrentarlo fueron Xelhua, Rugido y Difunto, siendo Xelhua el más votado por la afición.

Este enfrentamiento marca un nuevo reto para el joven gladiador, que ha consolidado su posición como figura estelar en la empresa.

En el Campeonato Mundial Medio, Templario será quien exponga el cinturón. Los candidatos al reto fueron Villano III Jr., Star Jr. y Neón.

La votación favoreció a Villano III Jr., quien buscará arrebatarle el título en un duelo que promete intensidad y técnica.

Máscara Dorada, actual monarca del Campeonato Histórico Welter, enfrentará a Capitán Suicida, quien superó en votos a Dulce Gardenia y Yutani. La elección refleja el respaldo del público a un luchador que ha ganado terreno por su estilo aéreo y explosivo.

En la categoría de tercias, Los Herederos (Felino Jr., Cobarde y Hijo de Stuka Jr.) defenderán el Campeonato Nacional ante Fuerza Poblana, trío conformado por Toro Bill Jr., Guerrero Poblano y Pólvora.

Los nominados en esta categoría fueron también Los Indestructibles y Los Chacales del Ring, pero Fuerza Poblana se impuso en la votación, consolidando su ascenso en la escena nacional.

India Sioux, campeona del Campeonato Nacional Femenil, pondrá en juego su título ante Kira, quien fue elegida por encima de Hera y Olympia. La contienda representa una oportunidad para renovar la división femenil con talento emergente.

En la categoría de Pequeñas Estrellas, Último Dragoncito defenderá su campeonato frente a Angelito. Los otros nominados fueron Pequeño Pierroth y Galaxy, pero Angelito logró el respaldo mayoritario, lo que le permitirá disputar el cinturón en una función estelar.

Finalmente, Tengu expondrá el Campeonato de Micro Estrellas ante Kemalito, quien superó en votos a Kemonito y Chamuel. La lucha cerrará el ciclo de votaciones y reafirma el interés del público por esta división, que ha ganado visibilidad en los últimos años.

La contienda que reciba más votos será designada como lucha estelar del evento. Con esta dinámica, el CMLL refuerza el vínculo con su público y convierte a la afición en parte activa de la narrativa luchística.