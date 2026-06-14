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¿Te pueden impedir entrar o salir de México por tener el pasaporte vencido? Esto dicen las autoridades

Esta medida afectaría a los ciudadanos que hayan postergado la renovación de su pasaporte

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Primer plano de una mano sosteniendo un pasaporte mexicano verde con escudo dorado, frente a un oficial de arcilla en un aeropuerto con aviones borrosos.
La imagen muestra un pasaporte mexicano de diseño mejorado con el escudo nacional en dorado, siendo revisado por un oficial de aduanas en un entorno aeroportuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En días recientes circuló información en redes sociales y algunos medios que asegura que en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali se prohibirá la entrada o salida del país a personas que tengan pendiente un trámite relacionado con su pasaporte. Sin embargo, al revisar la información oficial del Gobierno de México, no existe ningún anuncio que establezca una medida específica para esas ciudades.

Lo que sí señalan las autoridades migratorias mexicanas es que el pasaporte vigente es un requisito indispensable para la mayoría de los viajeros extranjeros que ingresan al territorio nacional y para los mexicanos que realizan viajes internacionales. Además, algunas aerolíneas y países exigen una vigencia mínima adicional antes de permitir el abordaje.

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¿México prohibirá la entrada o salida del país por tener el pasaporte vencido?

De acuerdo con información oficial del Instituto Nacional de Migración (INM), las personas extranjeras que ingresen a México deben presentar un pasaporte o documento de viaje vigente durante la revisión migratoria. Sin este requisito, la autoridad puede negar la internación al país.

Asimismo, el INM recuerda que quienes entren al país por vía aérea o terrestre deben contar con la documentación de viaje válida y vigente utilizada para realizar su trámite migratorio.

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No obstante, las fuentes oficiales consultadas no establecen una prohibición especial para Ciudad Juárez, Tijuana o Mexicali, como se ha difundido en algunas publicaciones.

¿Qué recomienda la SRE sobre la vigencia del pasaporte?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recomienda verificar que el pasaporte mexicano tenga una vigencia mínima de seis meses antes de realizar un viaje internacional. Esto se debe a que varios países y aerolíneas exigen ese periodo de validez para permitir el ingreso o incluso el abordaje.

La dependencia también señala que es responsabilidad del viajero revisar con anticipación los requisitos migratorios del país de destino, incluidos visados y condiciones de entrada.

¿Qué pasa si tu pasaporte está por vencer?

Si tu pasaporte mexicano está próximo a vencer, la recomendación oficial es renovarlo antes de viajar. Actualmente, la SRE permite tramitar pasaportes con vigencia de:

  • 3 años
  • 6 años
  • 10 años (para mayores de edad)

Los costos vigentes para 2026 van desde 920 pesos para la modalidad de un año —disponible únicamente para menores de tres años— hasta 4 mil 280 pesos para la vigencia de 10 años.

Requisitos para tramitar o renovar el pasaporte mexicano

Según la SRE, los principales requisitos para obtener o renovar el pasaporte incluyen:

  • Acreditar la nacionalidad mexicana.
  • Presentar una identificación oficial vigente.
  • Agendar una cita en una oficina de pasaportes o representación consular.
  • Cubrir el pago correspondiente de derechos.

¿Puede una aerolínea impedirte abordar con un pasaporte próximo a vencer?

Sí. Aunque la legislación mexicana únicamente exige que el documento se encuentre vigente, algunas aerolíneas aplican reglas más estrictas y solicitan que el pasaporte tenga al menos seis meses de validez restante. Por ello, la SRE recomienda verificar las condiciones de la compañía aérea y del país de destino antes de viajar.

Lo que sí es oficial

Las autoridades mexicanas mantienen como requisito que los viajeros internacionales cuenten con un pasaporte vigente para cumplir con los controles migratorios. Sin embargo, no existe un anuncio oficial del Gobierno de México que establezca una prohibición exclusiva en Ciudad Juárez, Tijuana o Mexicali para quienes hayan postergado la renovación de este documento.

Antes de cualquier viaje internacional, la recomendación de la SRE es revisar la vigencia del pasaporte y renovarlo con suficiente anticipación para evitar contratiempos en aeropuertos, cruces fronterizos o puntos de control migratorio.

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