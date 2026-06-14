México Deportes

México vs Corea: el inesperado vínculo entre Javier Aguirre y Lee Kang-In

El entrenador mexicano dirigió al surcoreano durante su etapa en el Mallorca

Guardar
Google icon
El entrenador mexicano dirigió al surcoreano durante su etapa en el Mallorca. (Diario de Mallorca)
El entrenador mexicano dirigió al surcoreano durante su etapa en el Mallorca. (Diario de Mallorca)

México y Corea del Sur se enfrentarán este próximo jueves en su segundo partido del Mundial 2026, en un duelo que suma un ingrediente especial, pues Javier Aguirre dirigió a Lee Kang-In durante su etapa en el Mallorca.

Dos viejos conocidos

Lee Kang-In durante su etapa en el Mallorca. (REUTERS/Vincent West)
Lee Kang-In durante su etapa en el Mallorca. (REUTERS/Vincent West)

Después de que la carrera de Lee Kang-in no despegara en el Valencia, Javier Aguirre lo rescató, le dio continuidad y lo convirtió en una de sus piezas más importantes en el Mallorca, equipo con el que evitó el descenso en más de una ocasión.

PUBLICIDAD

El surcoreano permaneció durante un par de temporadas en el club hasta que finalmente el París Saint Germain se hizo de sus servicios por una cifra de 22 millones de euros.

Javier Aguirre y Lee Kang-in se reencontraron en un amistoso en 2025 durante la conferencia de prensa previa al encuentro, donde ambos cruzaron miradas en los pasillos del Geodis Park en Tennessee con un saludo que terminó en un abrazo, bromas y risas.

PUBLICIDAD

Tras el partido, el surcoreano reconoció la importancia que tuvo el entrenador mexicano para su crecimiento:

“Es la persona que más me ayudó a poder llegar hasta aquí. Él y su cuerpo técnico son unos amigos increíbles”, declaró el ex futbolista del París Saint Germain antes del encuentro amistoso.

Más tarde, el propio Aguirre subrayó la gran calidad del futbolista, al destacar que puede desempeñarse en varias posiciones, ya sea por derecha con Corea del Sur o por izquierda con sus equipos, lo cual lo convierte en un futbolista versátil y peligroso.

Perfil de Kang-In Lee

Esta es la trayectoria de Kang-In Lee.(REUTERS/Amanda Perobelli)
Esta es la trayectoria de Kang-In Lee.(REUTERS/Amanda Perobelli)

Kang In Lee nació en Incheon, Corea del Sur, el 19 de febrero de 2001 y desde muy joven mostró talento para el fútbol. Su formación comenzó en su país natal, pero pronto dio el salto a Europa al incorporarse a la cantera del Valencia en España, donde desarrolló sus habilidades técnicas y tácticas.

A los 17 años debutó oficialmente con el primer equipo del conjunto ibérico, convirtiéndose en el futbolista surcoreano más joven en debutar profesionalmente en Europa y llegó hasta la final de la Copa del Rey en 2019.

Durante ese mismo año, Kang In Lee fue protagonista con la selección de Corea del Sur en el Mundial Sub-20, liderando al equipo con tres goles hasta la final del torneo, donde terminaron cayendo ante Ucrania.

Su influencia dentro del campo le permitió recibir el Balón de Oro como mejor jugador del campeonato, lo cual generó una gran expectativa sobre su futuro.

Después de su etapa en Valencia, fue transferido al Mallorca en 2021, donde fue dirigido por Javier Aguirre y sus actuaciones llamaron la atención de grandes clubes europeos, por lo que en 2023 se dio su traspaso al Paris Saint-Germain.

Pese a no ser un elemento constante en el once inicial del PSG, el coreano cuenta con un palmarés amplio al contar con tres títulos de la Ligue 1, dos Copas de Francia y dos trofeos de la UEFA Champions League, además de un subcampeonato en el Mundial de Clubes.

A nivel de selecciones, debutó con el plantel absoluto de Corea del Sur en septiembre de 2019 y desde entonces, participó en el Mundial de Qatar 2022 y en la Copa Asiática 2023.

Suma 48 partidos y 11 goles con la selección nacional, y es considerado un referente de la nueva generación de futbolistas surcoreanos.

Su contrato con el PSG se extiende hasta junio de 2028 y su valor de mercado ronda los 30 millones de euros.

Temas Relacionados

Selección Mexicana Mundial 2026Selección Corea del Sur Mundial 2026México vs CoreaJavier AguirreLee Kang-Inmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gran Premio de Barcelona: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la carrera de Checo Pérez

No te pierdas ningún detalle sobre la competencia del piloto mexicano, quien buscará hacer historia con Cadillac y obtener sus primeros puntos del año

Gran Premio de Barcelona: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la carrera de Checo Pérez

México vs Corea: cuál es el origen del cántico “Coreano, hermano, ya eres mexicano”

México se enfrentará a Corea del Sur este jueves para su segundo encuentro en el Mundial 2026

México vs Corea: cuál es el origen del cántico “Coreano, hermano, ya eres mexicano”

Sudáfrica vs República Checa: la Inteligencia Artificial predice al ganador en el Mundial 2026

El cruce del 18 de junio en el Mercedes-Benz Stadium anticipa marcar el destino del Grupo A

Sudáfrica vs República Checa: la Inteligencia Artificial predice al ganador en el Mundial 2026

Así se está preparando Sudáfrica para su partido contra República Checa tras perder contra México

Los dirigidos por Hugo Broos buscan reaccionar y comenzar a sumar en el Grupo A, pese a las expulsiones de Sithole y Zwane

Así se está preparando Sudáfrica para su partido contra República Checa tras perder contra México

Australia vs Turquía en el Mundial 2026: los Socceroos se llevan los tres puntos en un duelo intenso

En un duelo de ida y vuelta, los australianos lograron salir victoriosos con un par de goles y una actuación impecable de su guardameta

Australia vs Turquía en el Mundial 2026: los Socceroos se llevan los tres puntos en un duelo intenso
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de junio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de junio

Cae presunto líder de “Los Vallarta” en Edomex: con este suman 8 los detenidos

Ejército Mexicano blinda Durango: ya son 690 los elementos enviados para combatir al crimen organizado

Detienen en Tecate a presunto integrante del CJNG con pistola de calibre prohibido

Asesinan a balazos a Isela Lizbeth González, asambleísta del PRD Oaxaca, en pleno centro de Santiago Pinotepa Nacional

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame sorprende como DJ en club de Cuernavaca

Alfredo Adame sorprende como DJ en club de Cuernavaca

Danny Ocean anuncia concierto GRATIS en la CDMX tras su show en el Mundial 2026: ¿dónde y a qué hora será?

La fiesta futbolista llega a Los Pinos con esta increíble exposición histórica de los mundiales en México: fechas y horarios

Con rubíes: los detalles del lujoso reloj que Belinda usó en su show del Mundial 2026

Llega el Spider-Fest a la CDMX, actores de doblaje, concursos y proyecciones gratis: lugar, fecha y horario

DEPORTES

Gran Premio de Barcelona: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la carrera de Checo Pérez

Gran Premio de Barcelona: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la carrera de Checo Pérez

México vs Corea: cuál es el origen del cántico “Coreano, hermano, ya eres mexicano”

Sudáfrica vs República Checa: la Inteligencia Artificial predice al ganador en el Mundial 2026

Así se está preparando Sudáfrica para su partido contra República Checa tras perder contra México

Australia vs Turquía en el Mundial 2026: los Socceroos se llevan los tres puntos en un duelo intenso