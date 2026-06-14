México vs Corea: el inesperado vínculo entre Javier Aguirre y Lee Kang-In

El entrenador mexicano dirigió al surcoreano durante su etapa en el Mallorca. (Diario de Mallorca)

México y Corea del Sur se enfrentarán este próximo jueves en su segundo partido del Mundial 2026, en un duelo que suma un ingrediente especial, pues Javier Aguirre dirigió a Lee Kang-In durante su etapa en el Mallorca.

Dos viejos conocidos

Lee Kang-In durante su etapa en el Mallorca. (REUTERS/Vincent West)

Después de que la carrera de Lee Kang-in no despegara en el Valencia, Javier Aguirre lo rescató, le dio continuidad y lo convirtió en una de sus piezas más importantes en el Mallorca, equipo con el que evitó el descenso en más de una ocasión.

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El surcoreano permaneció durante un par de temporadas en el club hasta que finalmente el París Saint Germain se hizo de sus servicios por una cifra de 22 millones de euros.

Javier Aguirre y Lee Kang-in se reencontraron en un amistoso en 2025 durante la conferencia de prensa previa al encuentro, donde ambos cruzaron miradas en los pasillos del Geodis Park en Tennessee con un saludo que terminó en un abrazo, bromas y risas.

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Tras el partido, el surcoreano reconoció la importancia que tuvo el entrenador mexicano para su crecimiento:

“Es la persona que más me ayudó a poder llegar hasta aquí. Él y su cuerpo técnico son unos amigos increíbles”, declaró el ex futbolista del París Saint Germain antes del encuentro amistoso.

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Más tarde, el propio Aguirre subrayó la gran calidad del futbolista, al destacar que puede desempeñarse en varias posiciones, ya sea por derecha con Corea del Sur o por izquierda con sus equipos, lo cual lo convierte en un futbolista versátil y peligroso.

Perfil de Kang-In Lee

Esta es la trayectoria de Kang-In Lee.(REUTERS/Amanda Perobelli)

Kang In Lee nació en Incheon, Corea del Sur, el 19 de febrero de 2001 y desde muy joven mostró talento para el fútbol. Su formación comenzó en su país natal, pero pronto dio el salto a Europa al incorporarse a la cantera del Valencia en España, donde desarrolló sus habilidades técnicas y tácticas.

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A los 17 años debutó oficialmente con el primer equipo del conjunto ibérico, convirtiéndose en el futbolista surcoreano más joven en debutar profesionalmente en Europa y llegó hasta la final de la Copa del Rey en 2019.

Durante ese mismo año, Kang In Lee fue protagonista con la selección de Corea del Sur en el Mundial Sub-20, liderando al equipo con tres goles hasta la final del torneo, donde terminaron cayendo ante Ucrania.

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Su influencia dentro del campo le permitió recibir el Balón de Oro como mejor jugador del campeonato, lo cual generó una gran expectativa sobre su futuro.

Después de su etapa en Valencia, fue transferido al Mallorca en 2021, donde fue dirigido por Javier Aguirre y sus actuaciones llamaron la atención de grandes clubes europeos, por lo que en 2023 se dio su traspaso al Paris Saint-Germain.

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Pese a no ser un elemento constante en el once inicial del PSG, el coreano cuenta con un palmarés amplio al contar con tres títulos de la Ligue 1, dos Copas de Francia y dos trofeos de la UEFA Champions League, además de un subcampeonato en el Mundial de Clubes.

A nivel de selecciones, debutó con el plantel absoluto de Corea del Sur en septiembre de 2019 y desde entonces, participó en el Mundial de Qatar 2022 y en la Copa Asiática 2023.

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Suma 48 partidos y 11 goles con la selección nacional, y es considerado un referente de la nueva generación de futbolistas surcoreanos.

Su contrato con el PSG se extiende hasta junio de 2028 y su valor de mercado ronda los 30 millones de euros.