Andrea Chávez denuncia 12 días de ausencia de Maru Campos: “Chihuahua no tiene gobernadora”

Una ejecutiva con traje negro señala con vehemencia a su colega, quien luce visiblemente afectada durante una reunión en una oficina de tonos cálidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La senadora con licencia y aspirante a la gubernatura de Chihuahua, Andrea Chávez, denunció a través de su cuenta oficial en ‘X’ que la actual gobernadora de la entidad, Maru Campos, acumula 12 días de ausencia total. Según la morenista, la mandataria estatal no se ha presentado a su oficina, ha faltado a las reuniones de la mesa de seguridad y no ha asistido a ningún evento público.

Chávez no detalló los motivos exactos de esta ausencia, pero la relacionó con recientes “entrevistas fallidas” y faltas al Congreso local. Estos hechos ocurren en medio de los fuertes señalamientos que enfrenta la administración estatal por su presunta participación en un operativo que involucró a agentes estadounidenses durante el desmantelamiento de un narcolaboratorio.

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De acuerdo con la senadora, la panista ha mantenido un patrón de ausentismo durante sus cinco años de gobierno, destacando constantes viajes al extranjero, vacaciones y “días perdidos sin agenda de ningún tipo”.

Exigen licencia a la gobernadora ante crisis de seguridad

En su mensaje, Andrea Chávez resaltó el contraste entre las ausencias de la gobernadora y la crisis que atraviesa la entidad:

Chihuahua se posiciona actualmente como el estado más violento del país .

Según datos del INEGI, la entidad acumula la mayor cantidad de casos de corrupción per cápita.

“Si Maru Campos —quien cobra tres veces más que la presidenta Claudia Sheinbaum— está cansada, no puede o ya no le interesa estar frente al gobierno del Estado, debe solicitar licencia al Congreso”, sentenció Chávez.

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La aspirante morenista explicó que, de pedir licencia, el Congreso local elegiría de manera inmediata a un sustituto. Por el contrario, si Campos decide continuar, la instó a presentarse a trabajar, asistir a las mesas de seguridad y poner orden en su gabinete. Chávez acusó a los secretarios del gobierno estatal de utilizar sus cargos y el presupuesto público para hacer campañas políticas. “Sabemos que ya se van, pero no renuncien a la obligación ética de salir por esa puerta con responsabilidad y dignidad republicana”, concluyó.

El ‘Caso CIA’: Quiebre en la relación con Estados Unidos

La tensión política en Chihuahua se enmarca en una crisis diplomática mayor. El pasado 3 de junio de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció en su conferencia matutina que el caso de agentes de la CIA operando en Chihuahua marcó un quiebre en la relación bilateral con Estados Unidos, la cual hasta entonces transitaba por una coordinación sin precedentes.

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Las declaraciones emitidas por el expresidente estadounidense Donald Trump sobre supuestos vínculos entre México y el narcotráfico fueron desestimadas por la mandataria mexicana, quien enfatizó la importancia de la soberanía nacional en la relación bilateral. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La detección de estos agentes operando sin acreditación en territorio mexicano detonó el conflicto. El saldo del operativo dejó a dos agentes extranjeros fallecidos y provocó la expulsión del resto. Posteriormente, el Departamento de Justicia estadounidense solicitó la extradición de 10 ciudadanos mexicanos, incluyendo a funcionarios en activo. Esto intensificó las tensiones, llevando al gobierno mexicano a rechazar cualquier intromisión que comprometiera la soberanía nacional.

La última aparición pública de Maru Campos y su polémica declaración

Actualmente, la Fiscalía General de la República (FGR) y una Unidad Especializada creada por el gobierno de Maru Campos están a cargo de las investigaciones del ‘Caso CIA’, sin que hasta el momento la presidenta Sheinbaum haya señalado culpables directos.

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Por su parte, la última aparición pública de Maru Campos respaldada por el PAN ocurrió el 30 de mayo de 2026. En un evento realizado en Chihuahua, estuvo acompañada por los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón. Durante su intervención, la gobernadora expresó que “en gobiernos anteriores se coludían con el narco”.

Maru Campos se lanzó con todo en contra de Morena y el Gobierno Federal, en su discurso resaltó las acusaciones en contra del gobierno de Rubén Rocha Moya. (Foto: @MaruCampos_G)

Esta frase se viralizó rápidamente en redes sociales, abriendo un intenso debate sobre los nexos entre autoridades y el crimen organizado, ya que múltiples internautas lo interpretaron como un reconocimiento involuntario de prácticas atribuidas históricamente a administraciones panistas.

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Mientras tanto, militantes de Acción Nacional han acusado al Gobierno Federal de actuar con favoritismo, señalando que la presidenta protege al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien es uno de los señalados por Estados Unidos por sostener supuestos nexos con el crimen organizado.