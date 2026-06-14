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Ni colesterol ni azúcar: este es el riesgo de comer demasiado aguacate, según expertos

Es uno de los alimentos más valorados por sus grasas saludables y su aporte nutricional

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Es uno de los alimentos más valorados por sus grasas saludables y su aporte nutricional
Es uno de los alimentos más valorados por sus grasas saludables y su aporte nutricional

El aguacate se ha consolidado como uno de los alimentos más populares dentro de las dietas saludables gracias a su contenido de grasas monoinsaturadas, fibra, vitaminas y minerales. Su consumo suele asociarse con beneficios para la salud cardiovascular, el control del colesterol y una mayor sensación de saciedad.

Sin embargo, aunque se trata de un alimento nutritivo, expertos señalan que comer demasiado aguacate también puede representar algunos riesgos, principalmente debido a su elevada densidad calórica.

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A diferencia de otros alimentos que suelen generar preocupación por su contenido de azúcar o grasas saturadas, el principal inconveniente del aguacate no está relacionado con estos factores, sino con la cantidad de calorías que aporta cuando se consume en exceso.

El aumento de peso, el principal riesgo del consumo excesivo

Uno de los aspectos que más destacan los especialistas es que el aguacate contiene una cantidad considerable de grasas saludables. Aunque estas grasas son beneficiosas para el organismo, también aportan energía.

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Un aguacate mediano puede proporcionar entre 240 y 320 calorías, dependiendo de su tamaño y variedad. Además, puede contener alrededor de 20 a 30 gramos de grasa, en su mayoría monoinsaturada.

Ilustración plana de una palta entera y una mitad con hueso, superpuestas en diagonal, sobre fondo crema. Flotan íconos de energía, agua, fuerza, fibra y defensa.
Aunque es reconocido por sus grasas saludables y beneficios nutricionales, el consumo excesivo de aguacate puede aumentar la ingesta calórica diaria y favorecer el aumento de peso, advierten especialistas

Por esta razón, cuando se consume en grandes cantidades y de manera frecuente, el aguacate puede contribuir a un exceso calórico diario que favorezca el aumento de peso. Esto es especialmente relevante para las personas que buscan mantener o reducir su peso corporal.

Los expertos coinciden en que ningún alimento por sí solo provoca obesidad, pero el balance energético total sí desempeña un papel fundamental. Si las calorías consumidas superan de manera constante las que el cuerpo utiliza, el resultado puede ser una ganancia de peso progresiva.

¿Puede causar alergias o molestias digestivas?

Además del aporte calórico, algunas personas pueden experimentar reacciones adversas relacionadas con el consumo de aguacate.

Las alergias al aguacate existen, aunque son relativamente poco frecuentes. Los síntomas pueden incluir picazón en la boca, inflamación de labios o garganta, molestias gastrointestinales y, en casos más severos, reacciones alérgicas de mayor intensidad.

Asimismo, algunas personas sensibles pueden presentar gases, hinchazón abdominal o diarrea cuando consumen grandes cantidades de este alimento, especialmente si no están acostumbradas a una dieta rica en fibra y grasas vegetales.

El mito sobre el daño hepático

En ocasiones circulan versiones que aseguran que el aguacate puede causar daños en el hígado debido a la presencia de determinadas sustancias químicas. Sin embargo, la evidencia científica disponible no respalda esta afirmación para la población general.

Hasta el momento, no existen pruebas sólidas que demuestren que el consumo habitual de aguacate provoque enfermedades hepáticas en personas sanas. Por el contrario, diversos estudios han asociado las grasas saludables presentes en este fruto con beneficios metabólicos y cardiovasculares.

Los especialistas recomiendan desconfiar de información que presente al aguacate como un alimento perjudicial para el hígado sin sustento científico suficiente.

Una palta caricaturizada, de cuerpo entero, con su semilla, sonriente, rodeada por caricaturas de corazón, cerebro, hueso, ojo e intestino. Fondo verde oscuro.
Aunque es reconocido por sus grasas saludables y beneficios nutricionales, el consumo excesivo de aguacate puede aumentar la ingesta calórica diaria y favorecer el aumento de peso, advierten especialistas

¿Cuánto aguacate se recomienda consumir?

La cantidad ideal puede variar según las necesidades nutricionales de cada persona, su edad, nivel de actividad física y objetivos de salud.

De manera general, nutricionistas sugieren incluir porciones moderadas dentro de una alimentación equilibrada. Para muchas personas, consumir entre un cuarto y medio aguacate al día puede ser suficiente para aprovechar sus beneficios sin exceder el aporte calórico recomendado.

El aguacate continúa siendo un alimento nutritivo y una excelente fuente de grasas saludables. No obstante, como ocurre con cualquier producto alimenticio, la clave está en la moderación. El principal riesgo de comer demasiado aguacate no está relacionado con el colesterol ni con el azúcar, sino con el exceso de calorías que, a largo plazo, podría favorecer el aumento de peso.

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