Julio César Chávez confirma que su hijo Junior regresará a boxear pese a su proceso legal

Chávez Jr. está en libertad condicional a la espera de su segunda audiencia; ya planea su regreso al ring

Por Luz Coello

Abogado de Julio César Chávez
Abogado de Julio César Chávez Jr. revela el paradero del boxeador mexicano ( Gary A. Vasquez-Imagn Images REUTERS)

Julio César Chávez Jr. está enfrentando un proceso legal por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada y tráfico de armas, pese a su situación legal, su padre Julio César Chávez González confirmó que el Junior volverá al boxeo para una pelea de exhibición.

Recientemente el gran campeón mexicano confirmó que su hijo volverá al cuadrilátero y tendrá una pelea antes de que concluya el 2025. Desde que fue puesto en libertad condicional, Chávez Jr. retomó sus entrenamientos en el gimnasio, por lo que estaría alistando un evento para retomar sus actividades profesionales.

En un reciente encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el César del boxeo conversó con los reporteros y adelantó una exclusiva positiva sobre la carrera del Junior en el ring.

Chávez Jr. retomó sus entrenamientos tras recibir la libertad condicional en México luego de ser deportado de Estados Unidos. (Crédito: IG/ coliseoboxingclub)

¿Cuándo y dónde peleará Julio Cesar Chávez Jr. tras dejar la prisión?

De acuerdo con el actual comentarista de boxeo, Chávez Jr. compartirá una cartelera con Omar Chávez, su hermano, en San Luis Potosí el próximo sábado 13 de diciembre. Aunque no precisó quiénes serán los rivales de sus hijos, confirmó que ya están en la planeación del evento, el cual significará el regreso de Julio César Chávez Jr. tras su derrota ante Jake Paul. Además, abrió la posibilidad para salir del retiro y unirse a la cartelera junto a sus hijos.

“Voy a dar una una primicia, va a pelear mi hijo Julio y mi hijo Omar. Van a pelear, van a aparecer en San Luis Potosí el 13 de diciembre. Y a lo mejor, como ahorita están limpios y sanos, a lo mejor voy a tener una exhibición ahí”, expresó el pugilista retirado.

Julio César Chávez confirmó que
Julio César Chávez confirmó que su hijo peleará en diciembre en San Luis Potosí (Instagram @jcchavez115)

Por otra parte, explicó que sus hijos ya se están alistando para este evento. En cuanto a la situación en la que se encuentra el Junior, precisó que sigue con su terapia y ha estado enfocado en entrenar, por lo que pidió privacidad a la situación legal que afronta ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Están entrenando, sí está yendo a terapia todavía. Está está muy motivado, está tranquilo, gracias a Dios, contento, porque pues todo va a salir bien, primeramente Dios, ¿no? la pelea más importante de su vida es abajo", compartió.

Chávez Jr. fue vinculado a proceso por su presunta participación en actividades delictivas vinculadas al tráfico de armas, por lo que tendrá una segunda audiencia, mientras tanto permanece en libertad condicional sin poder salir del país.

