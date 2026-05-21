México

Por esta razón Tepoztlán es el Pueblo Mágico de México más visitado en lo que va del 2026

Un Pueblo Mágico es una localidad reconocida por la Secretaría de Turismo federal en virtud de su riqueza cultural, natural y arquitectónica

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Vista elevada de una concurrida calle de mercado empedrada en Tepoztlán con edificios coloridos, personas y puestos de venta, y montañas al fondo.
Tepoztlán es el Pueblo Mágico que más se visita en México en lo que va del 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El distintivo Pueblo Mágico es una estrategia para fomentar el turismo local, preservar el patrimonio y detonar el desarrollo económico de estas comunidades.

Actualmente, México cuenta con más de 130 pueblos mágicos distribuidos en diferentes estados del país y no en especial encabeza las preferencias del púnlico en este 2026, nos referimos al Pueblo Mágico de Tepoztlán, Morelos.

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De acuerdo con datos de Google Trends y reportes turísticos, Tepoztlán lidera la lista de los destinos más buscados y visitados por turistas nacionales e internacionales en este certamen. Su cercanía con la Ciudad de México y su amplia oferta cultural y de naturaleza lo mantienen como el favorito entre los pueblos mágicos de la nación.

Otros destinos que aparecen como favoritos en 2026, según algunas fuentes y tendencias, son Cuetzalan del Progreso (Puebla) e Izamal (Yucatán), este último impulsado por la conectividad del Tren Maya, pero la mayoría de los reportes y búsquedas posicionan a Tepoztlán como el más atractivo en visitas este año.

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Su estimulo principal radica en la combinación de tradiciones, gastronomía y paisajes, lo que lo posiciona por encima de otros destinos turísticos similares. La tendencia de viajes cortos y su proximidad a la CDMX refuerzan su liderazgo en el sector turístico nacional.

¿Qué te ofrece el Pueblo Mágico de Tepoztlán, Morelos?

Calle de Tepoztlán con personas, edificios coloridos, iglesia colonial, letrero "TEPOZTLAN" multicolor, kiosco y montañas majestuosas bajo un cielo anaranjado.
Tepoztlán encabeza la lista de los Pueblos Mágicos con mayor interés del 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Pueblo Mágico de Tepoztlán, Morelos, puedes encontrar:

  • Zona arqueológica del Tepozteco: Un antiguo templo prehispánico dedicado al dios del pulque, ubicado en la cima del cerro del Tepozteco. Subir es una de las actividades favoritas de visitantes, por las vistas panorámicas del valle.
  • Ex Convento de la Natividad: Monumento histórico del siglo XVI, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Destaca por su arquitectura y murales.
  • Mercado tradicional: Espacio donde encuentras nieves artesanales, tlacoyos, itacates, quesadillas, así como productos locales, artesanías y remedios herbolarios.
  • Calles empedradas y ambiente bohemio: El centro conserva construcciones coloniales, tiendas alternativas, galerías de arte, cafés y restaurantes con cocina local e internacional.
  • Temazcales y spas: Diversos espacios ofrecen baños de temazcal, masajes y terapias alternativas inspiradas en tradiciones indígenas.
  • Festividades: El Carnaval de Tepoztlán y la Fiesta del Tepozteco son eventos reconocidos, con danzas, música y comparsas tradicionales.
  • Tianguis y bazares artesanales: Cada fin de semana se instalan mercados con oferta de ropa, joyería, arte y productos orgánicos.
  • Naturaleza y senderismo: Además del Tepozteco, se puede explorar el Parque Nacional El Tepozteco y disfrutar de paisajes, cascadas y rutas de senderismo.

Tepoztlán es conocido por su ambiente relajado, su patrimonio cultural y natural, además de su comunidad diversa, que incluye tanto habitantes originarios como personas atraídas por la cultura alternativa y el turismo de bienestar.

¿Cuánto puedo gastar si decido ir a Tepoztlán, Morelos?

Un autobús blanco se acerca bajo un gran arco de piedra que dice 'Bienvenidos a Tepoztlán Pueblo Mágico', con montañas, edificios y un campanario al fondo.
Un autobús blanco entra a Tepoztlán, pasando bajo el icónico arco de "Bienvenidos a Tepoztlán Pueblo Mágico". (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo de un viaje a Tepoztlán, Morelos, depende del lugar de partida, el tipo de transporte, hospedaje y actividades que elijas. Aquí tienes una estimación general para una visita de fin de semana saliendo desde la Ciudad de México:

Transporte

  • En camión: El boleto redondo desde la Terminal de Autobuses de la CDMX a Tepoztlán oscila los $250 y $350 pesos por persona.
  • En automóvil: El trayecto de ida y vuelta implica gasolina (aproximadamente $300 a $500 pesos) y casetas (alrededor de $160 pesos en total).

Hospedaje

  • Cabañas económicas y hostales: Desde $400 pesos por noche (por persona).
  • Hoteles boutique: Entre $1,200 y $3,000 pesos por noche, depende la categoría.

Alimentación

  • Comidas en el mercado o fondas locales: $80 a $150 pesos por persona, por comida.
  • Restaurantes de gama media: $250 a $500 pesos por persona.

Actividades

  • Entrada a la zona arqueológica del Tepozteco: $65 pesos por persona.
  • Temazcal: Entre $400 y $800 pesos por sesión.
  • Compras y artesanías: Depende de tus preferencias, pero puedes encontrar artículos desde $50 pesos.

Estos costos pueden variar según la temporada, el tipo de alojamiento y los servicios que decidas elegir para vivir una grata experiencia en el Pueblo Mágico de Tepoztlán, Morelos.

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