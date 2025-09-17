México Deportes

Místico y el Sky Team derrotan a Los Guerreros Laguneros en la celebración de la Independencia de México en la Arena México

El Rey de Plata y Oro junto a Neón y Máscara Dorada brillaron con vuelos y llaves para vencer a Último Guerrero, Gran Guerrero y Stuka Jr.

Por Jesús F. Beltrán

El Sky Team brilló en
El Sky Team brilló en la Arena México con una victoria contundente sobre Los Guerreros Laguneros en el marco de las fiestas patrias, donde Místico selló la noche con una rendición sobre Último Guerrero. (Cortesía: CMLL)

La función en la Arena México con motivo de la celebración de la Independencia de México dejó emociones intensas y momentos espectaculares para los aficionados que llenaron el recinto. La velada estuvo marcada por vuelos, llaves de rendición, un ambiente festivo y resultados que consolidaron rivalidades y confirmaron el protagonismo de varias figuras de la lucha libre mexicana.

En la lucha estelar, el Sky Team, conformado por Neón, Máscara Dorada y Místico, se llevó el triunfo sobre Los Guerreros Laguneros, equipo integrado por Último Guerrero, Gran Guerrero y Stuka Jr. La batalla estuvo cargada de vuelos espectaculares, incluyendo los lances suicidas de Neón y Máscara Dorada, que encendieron a la afición.

El momento cumbre llegó cuando Místico aplicó su tradicional llave de rendición sobre el líder lagunero, Último Guerrero, arrancando la ovación general y sellando la victoria de los técnicos. La Arena México celebró con júbilo el triunfo que se dio en el marco de las festividades patrias.

En la lucha semifinal, Titán salió vencedor frente a Villano III Jr. en un emocionante duelo relámpago que duró apenas 10 minutos. La definición llegó cuando el enmascarado aplicó una plancha de piernas por la espalda, suficiente para rendir al heredero de la dinastía Villano y adjudicarse una victoria contundente.

El cuarto enfrentamiento de la noche tuvo como protagonistas a Los Herederos, quienes unieron fuerzas para imponerse a Fuego. Con un castigo en conjunto, ejecutaron un triple azotón desde la tercera cuerda que dejó sin respuesta al técnico, sellando así un triunfo rudo que fortaleció su reputación como uno de los equipos más sólidos de la baraja actual.

En la división femenil, Sanely y Olympia se llevaron los aplausos al vencer a Skadi y Kira. La definición fue obra de Olympia, quien con gran fuerza levantó a Kira y la azotó sobre su propia compañera. Tras ese castigo, las rudas aprovecharon para aplicar el conteo de tres, asegurando una victoria que consolidó su peligrosidad como dupla.

La segunda contienda también favoreció a los rudos. Infarto fue el encargado de darle la ventaja a su equipo al lanzarse desde la tercera cuerda con una plancha que impactó de lleno sobre Dulce Gardenia. La sorpresa dejó a los técnicos sin oportunidad de reaccionar, permitiendo que los rudos se llevaran el triunfo en un combate que parecía encaminado para el bando contrario.

Finalmente, en la lucha inicial, Blue Shark fue la figura decisiva al aplicar la llave de “caballo” para hacer rendir a Troglodita. Fury Boy y Alexius complementaron el esfuerzo del equipo técnico al imponerse con vuelos desde la segunda cuerda sobre Poseidón y Troyano, lo que consolidó la primera victoria de la función.

La velada dejó una mezcla de emociones con resultados variados, pero el recuerdo principal fue la fiesta que el Sky Team protagonizó en la Arena México, levantando al público de sus asientos y confirmando por qué son considerados uno de los equipos más espectaculares del momento.

