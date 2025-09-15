Así se burló Óscar de la Hoya de Canelo Álvarez por perder ante Terence Crawford (Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Saúl Canelo Álvarez perdió la corona de los supermedianos tras caer ante Terence Crawford, el Bud se llevó la contienda luego de que los jueces le dieran la victoria con las tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113, y de manera unánime se proclamó como el nuevo campeón unificado de las 168 libras.

La derrota de Canelo no solo generó asombro entre los aficionados al boxeo mundial, sino que algunos aprovecharon el momento para burlarse de la situación del tapatío, tal fue el caso de Óscar de la Hoya. El boxeador retirado no dudó en mofarse de Saúl Álvarez.

En redes sociales, el Golden Boy publicó un controversial video para referirse a Canelo. Cabe recodar que la relación entre ambos está fracturada y han intercambiado incendiarios comentarios.

Óscar se burla de Canelo por perder ante Terence Crawford

Óscar se burla de Canelo por perder ante Terence Crawford (Joe Camporeale-Imagn Images via REUTERS)

Por medio de su cuenta de Instagram, Óscar de la Hoya subió un video en el que se mostró con una camiseta con la leyenda “Eat more meat (come más carne)” en alusión al caso del falso positivo a doping que tuvo Canelo hace algunos años atrás.

Pero, en el mensaje que le dedicó evidenció que él siempre “tuvo razón” sobre la carrera de Canelo, por lo que se dirigió a sus aficionados de la siguiente manera: “¡Te dije!... idiotas", en un tono sarcástico. Agregó que se basó siempre en los hechos sobre cómo se ha mostrado Canelo.

“¿Qué acabas de ver? solo hablo de los hechos“, sentenció luego de la derrota de Santos Saúl.

Óscar de la Hoya se burló de Canelo Álvarez por su derrota contra Crawford (IG/ @oscardelahoya)

¿Qué pasó entre Canelo y Óscar de la Hoya?

Óscar de la Hoya y Canelo Álvarez se distanciaron debido a desacuerdos profesionales y personales tras años de colaboración. Canelo rompió su relación contractual con la promotora Golden Boy Promotions, propiedad de De la Hoya, en 2020. El boxeador mexicano argumentó falta de transparencia en la gestión de su carrera, desacuerdos sobre el camino deportivo y disputas sobre los ingresos de sus peleas.

En diversas declaraciones públicas, ambos han intercambiado críticas. Canelo expresó que perdió confianza en De la Hoya por decisiones que afectaron su carrera. De la Hoya, por su parte, sostuvo que Canelo fue desagradecido y criticó su actitud tras el éxito alcanzado juntos.

El conflicto incluye desacuerdos contractuales relacionados con la plataforma DAZN, así como diferencias sobre el control y las negociaciones de las peleas. La disputa marcó el final de una relación profesional que duró casi una década.