México Deportes

Así se burló Óscar de la Hoya de Canelo Álvarez por perder ante Terence Crawford

El “Golden Boy” no dudó en aprovechar este momento para demostrar que siempre “tuvo razón” sobre Saúl Álvarez

Por Luz Coello

Guardar
Así se burló Óscar de
Así se burló Óscar de la Hoya de Canelo Álvarez por perder ante Terence Crawford (Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Saúl Canelo Álvarez perdió la corona de los supermedianos tras caer ante Terence Crawford, el Bud se llevó la contienda luego de que los jueces le dieran la victoria con las tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113, y de manera unánime se proclamó como el nuevo campeón unificado de las 168 libras.

La derrota de Canelo no solo generó asombro entre los aficionados al boxeo mundial, sino que algunos aprovecharon el momento para burlarse de la situación del tapatío, tal fue el caso de Óscar de la Hoya. El boxeador retirado no dudó en mofarse de Saúl Álvarez.

En redes sociales, el Golden Boy publicó un controversial video para referirse a Canelo. Cabe recodar que la relación entre ambos está fracturada y han intercambiado incendiarios comentarios.

Óscar se burla de Canelo por perder ante Terence Crawford

Óscar se burla de Canelo
Óscar se burla de Canelo por perder ante Terence Crawford (Joe Camporeale-Imagn Images via REUTERS)

Por medio de su cuenta de Instagram, Óscar de la Hoya subió un video en el que se mostró con una camiseta con la leyenda “Eat more meat (come más carne)” en alusión al caso del falso positivo a doping que tuvo Canelo hace algunos años atrás.

Pero, en el mensaje que le dedicó evidenció que él siempre “tuvo razón” sobre la carrera de Canelo, por lo que se dirigió a sus aficionados de la siguiente manera: “¡Te dije!... idiotas", en un tono sarcástico. Agregó que se basó siempre en los hechos sobre cómo se ha mostrado Canelo.

¿Qué acabas de ver? solo hablo de los hechos“, sentenció luego de la derrota de Santos Saúl.

Óscar de la Hoya se
Óscar de la Hoya se burló de Canelo Álvarez por su derrota contra Crawford (IG/ @oscardelahoya)

¿Qué pasó entre Canelo y Óscar de la Hoya?

Óscar de la Hoya y Canelo Álvarez se distanciaron debido a desacuerdos profesionales y personales tras años de colaboración. Canelo rompió su relación contractual con la promotora Golden Boy Promotions, propiedad de De la Hoya, en 2020. El boxeador mexicano argumentó falta de transparencia en la gestión de su carrera, desacuerdos sobre el camino deportivo y disputas sobre los ingresos de sus peleas.

En diversas declaraciones públicas, ambos han intercambiado críticas. Canelo expresó que perdió confianza en De la Hoya por decisiones que afectaron su carrera. De la Hoya, por su parte, sostuvo que Canelo fue desagradecido y criticó su actitud tras el éxito alcanzado juntos.

El conflicto incluye desacuerdos contractuales relacionados con la plataforma DAZN, así como diferencias sobre el control y las negociaciones de las peleas. La disputa marcó el final de una relación profesional que duró casi una década.

Temas Relacionados

Óscar de la HoyaCanelo ÁlvarezCaneloboxeomexico-deportes

Más Noticias

Diablos Rojos ganan el bicampeonato de la Serie del Rey de la LMB tras derrotar Charros de Jalisco

La pizarra del último juego terminó 7 - 3 y en cuatro partidos los escarlatas definieron el título

Diablos Rojos ganan el bicampeonato

América Femenil pierde ante Chivas; Ángel Villacampa lo califica como “día de luto” para la afición

El clásico nacional femenil también se pintó rojiblanco con la victoria del Rebaño

América Femenil pierde ante Chivas;

Canelo Álvarez manda mensaje tras perder ante Terence Crawford: “Me siento muy orgulloso”

El ex campeón mundial encaró la derrota, expresó su opinión al respecto de su rival y lo que pasó en la pelea

Canelo Álvarez manda mensaje tras

Por qué Terence Crawford le devolvió a Canelo Álvarez sus cinturones tras vencerlo

El nuevo campeón unificado de los supermedianos se acercó a Saúl Álvarez y conversaron después de la pelea

Por qué Terence Crawford le

Por está razón hijos de Salvador Cabañas buscan declararlo “insano”

La leyenda del futbol mexicano enfrenta una vida complicada y un duro proceso legal tras lo ocurrido en el “bar bar”

Por está razón hijos de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina detiene a cuatro sujetos

Marina detiene a cuatro sujetos en Navolato con armas, un vehículo y más de mil dosis de metanfetamina

Ecuador asegura 12 toneladas de cocaína que tenían como destino México y EEUU

Cae “El Pantera”, presunto miembro de célula del Cártel de Sinaloa y ligado a la desaparición de dos guardias nacionales

Familia Michoacana: sentencian a hombre que secuestró a familiar de excandidata a presidenta municipal en Edomex

Hallan a mujer embarazada sin vida y a su bebé con lesiones graves, vinculan a proceso Martha Alicia en Ciudad Juárez

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Elaine Haro se convierte en la séptima eliminada del reality

“Golden” de HUNTR/X domina el ranking K-pop: las 10 canciones más escuchadas hoy en iTunes México

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: así quedó el posicionamiento de esta noche de eliminación

Cazzu inicia su gira con presunta indirecta a Christian Nodal: “Aprendé, boludo”

Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar, explota contra Emiliano por amenazar con golpiza a Leonardo: “Deja la amargura”

DEPORTES

Diablos Rojos ganan el bicampeonato

Diablos Rojos ganan el bicampeonato de la Serie del Rey de la LMB tras derrotar Charros de Jalisco

América Femenil pierde ante Chivas; Ángel Villacampa lo califica como “día de luto” para la afición

Canelo Álvarez manda mensaje tras perder ante Terence Crawford: “Me siento muy orgulloso”

Por qué Terence Crawford le devolvió a Canelo Álvarez sus cinturones tras vencerlo

Por está razón hijos de Salvador Cabañas buscan declararlo “insano”