Mina Shirakawa promete conquistar el Grand Prix de Amazonas del CMLL para ser pionera e inspirar a luchadoras japonesas

La luchadora de AEW explicó que sueña con motivar a las jóvenes de Japón que buscan triunfar en México.

La Arena México se prepara para una noche histórica el próximo viernes 24 de octubre, cuando se celebre la quinta edición del Grand Prix de Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). En esta ocasión, el torneo tendrá como gran atractivo la participación de Mina Shirakawa, estrella japonesa de All Elite Wrestling (AEW), quien busca convertirse en la primera luchadora de su país en levantar este trofeo internacional.

En entrevista con Infobae México, Shirakawa no ocultó su entusiasmo por debutar en la “Catedral de la Lucha Libre”. Con 37 años y una trayectoria que la ha llevado desde Japón a Estados Unidos, la gladiadora destacó que su objetivo es demostrar la calidad del joshi puroresu al público mexicano.

“Creo que la lucha libre profesional femenina japonesa es realmente la mejor. Aunque es completamente diferente a Lucha Libre mexicana, quiero demostrárselo al mundo. Así que me mudé a Estados Unidos para luchar. Si ganara el Grand Prix de Amazonas en México, un país extranjero, creo que pasaría a la historia”, expresó.

Una inspiración para Japón

Declaró que el Grand Prix de Amazonas sería su oportunidad de mostrar su talento en México.

La luchadora subrayó que ganar en México sería un triunfo con un fuerte significado para ella y para sus compatriotas. “Sorprendentemente, hay bastantes chicas que quieren dedicarse a la lucha libre o ir a México. Todas tienen dificultades para conseguir la oportunidad. Así que, si gano esta vez, quiero inspirar a las chicas japonesas que quieren dedicarse a la lucha libre e ir a México”, agregó.

Estas palabras reflejan el deseo de Shirakawa no solo de conquistar un título internacional, sino de convertirse en un símbolo para futuras generaciones de luchadoras japonesas.

El reto de la altura y la preparación física

Mina Shirakawa afirmó que la lucha libre femenina japonesa es la mejor del mundo

Durante su visita previa a México con AEW, Mina confesó que la altitud de la Ciudad de México le resultó un desafío inesperado:

“Cuando fui a México el otro día para el proyecto industrial de AEW, no había combate, pero intenté moverme un poco antes de que empezara y me quedé sin aliento. Supongo que fue la altitud lo que realmente me afectó. Así que creo que podría aumentar un poco mi entrenamiento de resistencia”, señaló.

La luchadora también explicó que está puliendo su repertorio técnico, en el que destaca su llave final, el Rec Lock de Figura Cuatro, aunque pretende añadir ataques tipo “jab” para sorprender en el Grand Prix.

Conquistar a la afición mexicana

Mina Shirakawa, luchadora japonesa y representante de All Elite Wrestling (AEW), será la primera confirmada del equipo internacional.

Otro de los grandes retos de la japonesa será ganarse el cariño del público de la Arena México.

“Será el ejército mexicano contra el ejército extranjero, y, por supuesto, mi objetivo es ganar y ser la primera japonesa en ganar (…) mi objetivo es ir a México esta vez no es solo ganar. Quiero que todos los mexicanos que vengan a la Arena México se conviertan en fans de Mina”, aclaró.

La luchadora confía en que su estilo particular logre conectar con la afición mexicana, que históricamente se entrega a quienes muestran entrega y calidad sobre el cuadrilátero.

Relación con AEW y amistades en la lucha libre

Aclaro que desea que Toni Storm participe en el Grand Prix Internacional.

Aunque comparte vestidor con grandes figuras femeninas en AEW, Shirakawa explicó que no ha pedido consejos específicos sobre cómo enfrentar el reto en México. Sin embargo, dejó en claro que tiene a alguien especial en mente para futuras ediciones del Grand Prix: “Toni Storm, es mi amiga íntima, así que quiero que venga ella para que participe en el Grand Prix de Amazonas 2025 junto a mí”, reveló.

Además, envió un guiño a Mercedes Moné, con quien mantiene rivalidad, asegurando que si logra ganar el trofeo en la Arena México, tendrá un mensaje directo para ella.

Su carrera y metas globales

Resaltó la importancia cultural de representar a Japón en la Arena México.

Mina debutó como luchadora profesional en 2018 con el objetivo de difundir su nombre a nivel internacional. Tras mudarse a Estados Unidos, ha trabajado paso a paso para consolidarse en AEW, pero también mantiene grandes metas pendientes. “Uno de mis objetivos es luchar en el Tokyo Dome de Japón y también en la Arena México”, confesó.

Con esta participación, Shirakawa cumplirá parte de ese sueño y tendrá la oportunidad de escribir un capítulo inédito en su carrera.

Historia del Grand Prix de Amazonas

El trofeo lleva cuatro ediciones y ha sido ganado por amazonas de renombre como: Dark Silueta, Dalys, Tessa Blanchard y Reyna Isis.

El torneo, creado en 2021, reúne a luchadoras nacionales e internacionales en un formato de batalla campal que enfrenta a dos bandos: equipo mexicano vs equipo extranjero. Hasta ahora, ninguna japonesa ha conquistado el certamen.

En 2021 , la ganadora inaugural fue Dark Silueta .

En 2022 , el trofeo quedó en manos de Dalys .

En 2023 , la sorpresa llegó con la victoria de la estadounidense Tessa Blanchard .

En 2024, la monarca fue Reyna Isis, consolidándose como una de las figuras femeniles del CMLL.

Ahora, Shirakawa busca romper esa barrera y convertirse en la primera luchadora japonesa en levantar el trofeo en la Arena México.

La presencia de Mina Shirakawa representa un nuevo nivel de internacionalización para el Grand Prix de Amazonas. Su participación reafirma el atractivo del torneo para las grandes estrellas mundiales y refleja cómo la lucha libre femenil se ha fortalecido como espectáculo de primer nivel en México.

El 24 de octubre, la Arena México vivirá una edición cargada de expectativas y emociones, en la que el público tendrá la oportunidad de presenciar si la gladiadora japonesa cumple su palabra y hace historia al inspirar a una nueva generación de luchadoras de su país.