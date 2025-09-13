México Deportes

Mina Shirakawa promete conquistar el Grand Prix de Amazonas del CMLL para ser pionera e inspirar a luchadoras japonesas

La luchadora de AEW explicó que sueña con motivar a las jóvenes de Japón que buscan triunfar en México

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
La luchadora de AEW explicó
La luchadora de AEW explicó que sueña con motivar a las jóvenes de Japón que buscan triunfar en México. (Instagram / mina_shirakawa)

La Arena México se prepara para una noche histórica el próximo viernes 24 de octubre, cuando se celebre la quinta edición del Grand Prix de Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). En esta ocasión, el torneo tendrá como gran atractivo la participación de Mina Shirakawa, estrella japonesa de All Elite Wrestling (AEW), quien busca convertirse en la primera luchadora de su país en levantar este trofeo internacional.

En entrevista con Infobae México, Shirakawa no ocultó su entusiasmo por debutar en la “Catedral de la Lucha Libre”. Con 37 años y una trayectoria que la ha llevado desde Japón a Estados Unidos, la gladiadora destacó que su objetivo es demostrar la calidad del joshi puroresu al público mexicano.

“Creo que la lucha libre profesional femenina japonesa es realmente la mejor. Aunque es completamente diferente a Lucha Libre mexicana, quiero demostrárselo al mundo. Así que me mudé a Estados Unidos para luchar. Si ganara el Grand Prix de Amazonas en México, un país extranjero, creo que pasaría a la historia”, expresó.

Una inspiración para Japón

Declaró que el Grand Prix
Declaró que el Grand Prix de Amazonas sería su oportunidad de mostrar su talento en México. (Instagram / mina_shirakawa)

La luchadora subrayó que ganar en México sería un triunfo con un fuerte significado para ella y para sus compatriotas. “Sorprendentemente, hay bastantes chicas que quieren dedicarse a la lucha libre o ir a México. Todas tienen dificultades para conseguir la oportunidad. Así que, si gano esta vez, quiero inspirar a las chicas japonesas que quieren dedicarse a la lucha libre e ir a México”, agregó.

Estas palabras reflejan el deseo de Shirakawa no solo de conquistar un título internacional, sino de convertirse en un símbolo para futuras generaciones de luchadoras japonesas.

El reto de la altura y la preparación física

Mina Shirakawa afirmó que la
Mina Shirakawa afirmó que la lucha libre femenina japonesa es la mejor del mundo (Instagram / mina_shirakawa)

Durante su visita previa a México con AEW, Mina confesó que la altitud de la Ciudad de México le resultó un desafío inesperado:

“Cuando fui a México el otro día para el proyecto industrial de AEW, no había combate, pero intenté moverme un poco antes de que empezara y me quedé sin aliento. Supongo que fue la altitud lo que realmente me afectó. Así que creo que podría aumentar un poco mi entrenamiento de resistencia”, señaló.

La luchadora también explicó que está puliendo su repertorio técnico, en el que destaca su llave final, el Rec Lock de Figura Cuatro, aunque pretende añadir ataques tipo “jab” para sorprender en el Grand Prix.

Conquistar a la afición mexicana

Mina Shirakawa, luchadora japonesa y
Mina Shirakawa, luchadora japonesa y representante de All Elite Wrestling (AEW), será la primera confirmada del equipo internacional. (Cortesía CMLL)

Otro de los grandes retos de la japonesa será ganarse el cariño del público de la Arena México.

“Será el ejército mexicano contra el ejército extranjero, y, por supuesto, mi objetivo es ganar y ser la primera japonesa en ganar (…) mi objetivo es ir a México esta vez no es solo ganar. Quiero que todos los mexicanos que vengan a la Arena México se conviertan en fans de Mina”, aclaró.

La luchadora confía en que su estilo particular logre conectar con la afición mexicana, que históricamente se entrega a quienes muestran entrega y calidad sobre el cuadrilátero.

Relación con AEW y amistades en la lucha libre

Aclaro que desea que Toni
Aclaro que desea que Toni Storm participe en el Grand Prix Internacional. (Instagram / mina_shirakawa)

Aunque comparte vestidor con grandes figuras femeninas en AEW, Shirakawa explicó que no ha pedido consejos específicos sobre cómo enfrentar el reto en México. Sin embargo, dejó en claro que tiene a alguien especial en mente para futuras ediciones del Grand Prix: “Toni Storm, es mi amiga íntima, así que quiero que venga ella para que participe en el Grand Prix de Amazonas 2025 junto a mí”, reveló.

Además, envió un guiño a Mercedes Moné, con quien mantiene rivalidad, asegurando que si logra ganar el trofeo en la Arena México, tendrá un mensaje directo para ella.

Su carrera y metas globales

Resaltó la importancia cultural de
Resaltó la importancia cultural de representar a Japón en la Arena México. (Instagram / mina_shirakawa)

Mina debutó como luchadora profesional en 2018 con el objetivo de difundir su nombre a nivel internacional. Tras mudarse a Estados Unidos, ha trabajado paso a paso para consolidarse en AEW, pero también mantiene grandes metas pendientes. “Uno de mis objetivos es luchar en el Tokyo Dome de Japón y también en la Arena México”, confesó.

Con esta participación, Shirakawa cumplirá parte de ese sueño y tendrá la oportunidad de escribir un capítulo inédito en su carrera.

Historia del Grand Prix de Amazonas

El trofeo lleva cuatro ediciones
El trofeo lleva cuatro ediciones y ha sido ganado por amazonas de renombre como: Dark Silueta, Dalys, Tessa Blanchard y Reyna Isis.

El torneo, creado en 2021, reúne a luchadoras nacionales e internacionales en un formato de batalla campal que enfrenta a dos bandos: equipo mexicano vs equipo extranjero. Hasta ahora, ninguna japonesa ha conquistado el certamen.

  • En 2021, la ganadora inaugural fue Dark Silueta.
  • En 2022, el trofeo quedó en manos de Dalys.
  • En 2023, la sorpresa llegó con la victoria de la estadounidense Tessa Blanchard.
  • En 2024, la monarca fue Reyna Isis, consolidándose como una de las figuras femeniles del CMLL.

Ahora, Shirakawa busca romper esa barrera y convertirse en la primera luchadora japonesa en levantar el trofeo en la Arena México.

La presencia de Mina Shirakawa representa un nuevo nivel de internacionalización para el Grand Prix de Amazonas. Su participación reafirma el atractivo del torneo para las grandes estrellas mundiales y refleja cómo la lucha libre femenil se ha fortalecido como espectáculo de primer nivel en México.

El 24 de octubre, la Arena México vivirá una edición cargada de expectativas y emociones, en la que el público tendrá la oportunidad de presenciar si la gladiadora japonesa cumple su palabra y hace historia al inspirar a una nueva generación de luchadoras de su país.

Temas Relacionados

Mina ShirakawaGrand Prix de Amazonas 2025CMLLAEWLucha LibreArena Méxicomexico-deportes

Más Noticias

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional varonil y femenil

Las Águilas reciben al Rebaño en el Estadio Ciudad de los Deportes en ambas ramas, donde el orgullo de ambas escuadras está en juego

América vs Chivas: cuándo, a

Liga MX Jornada 8 al momento: dónde ver El Clásico Nacional y todos los partidos de este fin de semana

Cada semana se disputan grandes encuentros en el futbol mexicano, por este motivo te compartimos todos los detalles de los próximos juegos que se van a disputar

Liga MX Jornada 8 al

André Jardine, DT del América cumple su sueño de infancia: asiste a concierto de Oasis en CDMX

El estratega brasileño disfrutó del espectáculo británico antes del Clásico Nacional contra Chivas

André Jardine, DT del América

Dominik Mysterio revela que estará en la CDMX para celebrar con sus fans tras ganar el Megacampeonato de AAA

El hijo de Rey Mysterio Jr. se coronó en Worlds Collide Las Vegas, consolidando su legado en la lucha libre

Dominik Mysterio revela que estará

Clásico Nacional llega a La Casa de los Famosos México: quiénes eligieron a América y Chivas

Los famosos sorprendieron al mostrar sus colores en una dinámica futbolera que encendió las rivalidades

Clásico Nacional llega a La
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Dónde está preso “El Choko”?

¿Dónde está preso “El Choko”? Este el penal del Edomex donde fue trasladado el líder de ”La Chokiza"

Reportan 60 viviendas recuperadas presuntamente tomadas por Los 300 en Los Héroes Ecatepec

Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

Captura de Hernán Bermúdez Requena “significa cero impunidad en Tabasco”, según “Pepín” López Obrador

Interpol emite ficha roja contra contralmirante Fernando Farías Laguna tras acusación por red de huachicol fiscal en México

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 13 de septiembre

‘La Casa de los Famosos México’ se sacude: acusan presuntos nexos de habitantes con sectas y crimen organizado

Oasis comparte una emotiva reacción en redes sociales tras su primer concierto en México en 17 años | VIDEO

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 13 de septiembre?

Bellakath recauda 121 mil pesos y compra material de curación para víctimas de explosión en Iztapalapa

DEPORTES

América vs Chivas: cuándo, a

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional varonil y femenil

Liga MX Jornada 8 al momento: dónde ver El Clásico Nacional y todos los partidos de este fin de semana

André Jardine, DT del América cumple su sueño de infancia: asiste a concierto de Oasis en CDMX

Por qué responsabilizan a Pedro Pascal de que Álvaro Morales pueda salir de ESPN

Dominik Mysterio revela que estará en la CDMX para celebrar con sus fans tras ganar el Megacampeonato de AAA