Alertan sobre el estado de ánimo de Kevin Mier luego de sus repetidas fallas: “Algo debe estar pasando”

El guardameta colombiano ha mostrado una baja de juego en los últimos partidos

Por César Márquez

Kevin Mier ha tenido errores
Kevin Mier ha tenido errores constantes en los últimos partidos (crédito FCF)

Los constantes errores que ha cometido Kevin Mier en Cruz Azul y en la Selección colombiana han causado inquietud sobre su estado anímico. Y es que el arquero de 25 años volvió a equivocarse en el encuentro de las eliminatorias entre Colombia y Venezuela.

Fue en el gol de Josef Martínez al minuto 12 del partido, cuando el exarquero de Atlético Nacional dejó un rebote, que aprovechó el delantero venezolano para marcar la anotación. A pesar de esto, “Los Cafeteros” lograron imponerse por goleada 6-3.

Alertan sobre el estado de animo de Kevin Mier {

Durante una edición del programa Nación Azul, Marco Cancino habló del tema y aseguró que el bajo rendimiento de Mier tiene que ver con cómo está en lo personal. Además, agregó que cada error que cometa el arquero se va a ir acumulando y no sabe cuál es el límite en que lo van a aguantar.

“Tiene mucho que ver sobre cómo estás (en lo personal), algo debe estar pasando, algo que no está bien en Kevin Mier, me parece que es preocupante y a ver cómo regresa ante Pachuca. Cada cosa que suceda en contra de Mier va a la mochila que se está llenando, ya no se cuál sea el momento o el límite en que lo van a aguantar”, comentó narrador de TUDN.

Cabe recordar que este semestre el guardameta de Colombia también ha tenido errores importantes con la camiseta de Cruz Azul. En la jornada número 2 contra Atlas se equivocó en dos ocasiones, mientras que en la Leagues Cup también volvió a tener un desacierto.

En su tercer partido con
En su tercer partido con la selección Colombia, Kevin Mier sufrió tres goles en el triunfo 6-3 sobre Venezuela - crédito Reuters

El paso de Kevin Mier en Cruz Azul

Las recientes actuaciones de Kevin Mier en la portería de Cruz Azul han generado atención, dado que, tras un arranque prometedor en el futbol mexicano, el portero colombiano ha atravesado una serie de altibajos en su rendimiento. Mier, que firmó contrato hasta 2029 con una cláusula de rescisión significativa, se convirtió rápidamente en una pieza clave para el equipo desde su llegada a comienzos de 2024.

Procedente del Atlético Nacional de Colombia, Mier destacó por su capacidad de adaptación y por brindar seguridad en el arco. Durante las primeras jornadas, sus buenas actuaciones lo posicionaron como uno de los elementos más confiables del plantel, llegando incluso a circular rumores sobre un posible traspaso al futbol europeo en el primer tramo del torneo.

Aug 7, 2025; Carson, CA,
Aug 7, 2025; Carson, CA, USA; Cruz Azul goalkeeper Kevin Mier (23) defends the goal against the Colorado Rapids during the second half at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Sin embargo, el escenario ha cambiado en la segunda mitad del semestre. El arquero ha protagonizado diversas situaciones en las que sus errores se han vuelto más frecuentes, alterando la percepción que se tenía de su desempeño inicial.

Eddy Reynoso responde a Juan

Worlds Collide Las Vegas 2025

Óscar de la Hoya lanza

Niño Hamburguesa no estará en

Terence Crawford se rinde ante
