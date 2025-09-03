México Deportes

Jaime Munguía revela los miles de dólares que gastó en pruebas antidopaje para comprobar su inocencia

El pugilista tijuanense podría volver a pelear en octubre o noviembre

Por César Márquez

Jaime Munguía habla por primera
Jaime Munguía habla por primera vez luego de dar positivo a la prueba antidopaje (Crédito | REUTERS)

Jaime Munguía terminó con la polémica de su positivo en las dos pruebas antidopaje que se había realizado y comprobó su inocencia. Fue en el tradicional Martes de Café, donde Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Fernando Beltrán, promotor del peleador, dieron a conocer la noticia.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo, la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA) dio a conocer que el peleador mexicano arrojó la presencia de metabolitos de testosterona de origen exógeno,sustancia que está prohibida por el boxeo y otras disciplinas más.

Ahora, con la nueva revisión de los exámenes y la investigación correspondiente, los dirigentes aclararon que todo fue un malentendido y que el deportista salió limpio, libre de cualquier sustancia prohibida. Por ende, Munguía no enfrentará sanción alguna, lo que allana el camino para su regreso a los cuadriláteros en los próximos meses, según indicó el CMB y su equipo de representación.

“Las autoridades aclararon que el resultado corresponde a un falso positivo, por lo que no existe violación alguna de las reglas antidopaje”, indicó el comunicado de Jaime.

Comunicado de Jaime Munguía sobre
Comunicado de Jaime Munguía sobre su falso positivo en doping (IG/ @jaimemunguiaoficial)

Jaime Munguía revela los miles de dólares que gastó en pruebas antidopaje

En entrevista con Salvador Reyes de ESPN Knock Out, Jaime Munguía aseguró que gastó entre 200 y 250 mil dólares en realizarse pruebas para demostrar su inocencia. Sin embargo, destacó que no le importó perder este dinero con tal de comprobar que no hizo nada indebido.

“Sí le invertimos una lana. Unos 200 o 250 mil dólares. De cabello, uñas, sangre (pruebas), el polígrafo, sangre por aquí, sangre por allá, sangre por todos lados. Pero la verdad al final de cuentas el dinero sale sobrando, pero lo que importa es llegar a aclarar todo esto y saber que no hicimos nada malo”, comentó el tijuanense.

Por otra parte, durante la misma conferencia de prensa, Jaime aseguró que su ahora entrenador, Eddy Reynoso, no es responsable de la comida o suplementos que él toma y le agradeció a todo el Canelo Team por el apoyo mostrado.

Boxing - Jaime Munguia vs
Boxing - Jaime Munguia vs Bruno Surace - Undisputed Super Middleweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - May 3, 2025 Jaime Munguia celebrates after winning his super middleweight fight against Bruno Surace REUTERS/Hamad I Mohammed

¿Qué sigue para Jaime Munguía?

Según declaraciones de Fernando Beltrán, el boxeador tijuanense podría regresar al cuadrilátero en noviembre o diciembre de 2025. Además, cabe indicar que el propio Munguía ha manifestado su deseo de luchar por un campeonato mundial en el transcurso del próximo año. Por ahora, las determinaciones sobre el rumbo de su trayectoria quedan sujetas a lo que defina su equipo, manteniendo en suspenso el futuro inmediato del púgil de Tijuana.

Jaime Munguía, a sus 28 años, posee un récord profesional de 45 victorias (25 por nocaut), 2 derrotas y ningún empate, consolidándose como uno de los referentes destacados en su categoría tras una extensa carrera en el boxeo.

