Pantera Nery afirma que Canelo vs Crawford será buena, pero no es la pelea que esperan del tapatío: “Todos le piden a Benavidez”

Canelo se enfrenará a Terence Crawford el próximo 13 de septiembre (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El próximo 13 de septiembre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán por el campeonato indiscutido de las 168 libras en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. El tapatío pondrá en juego sus cuatro cinturones mundiales (CMB, AMB, OMB, FIB) ante un estadounidense que escalará dos divisiones.

Desde que se anunció la pelea, los múltiples expertos del deporte comenzaron a brindar sus diferentes puntos de vista en lo que promete ser un combate de alto calibre. Y aunque muchos esperaban que el mexicano se enfrentara a otro rival como David Benavidez, con quien ha habido polémica, el jalisciense optó por medirse ante un campeón de categorías inferiores.

Nery afirma que Canelo vs Crawford será buen combate, pero no es el que le pide la gente

En entrevista con Infobae México y con los medios, Luis Pantera Nery señaló que los aficionados le piden a Canelo enfrentar a David Benavidez, sin embargo, manifestó que el Bandera Roja no ha hecho muchos méritos para pelear contra el tapatío. Además, aseguró que el combate entre Álvarez y Terence será muy bueno.

“No (si el aficionado le pide a Canelo enfrentar a Crawford), tú sabes que todos le piden a Benavidez, pero realmente yo tampoco creo que Benavidez haya hecho mucho para pelear con él. Entonces son diferentes los pesos (Canelo y Crawford), pero es una gran pelea económicamente, una gran pelea para ellos”, comentó el ex campeón mundial supergallo.

Cabe indicar que desde hace ya varios años muchos aficionados del deporte han esperado un combate entre Saúl y David, sin embargo, cada peleador ha argumentado cuestiones distintas y no se ha dado.

El tijuanense opinó sobre el combate que tendrá su compatriota contra Crawford. (Crédito: César Márquez | Infobae México)

¿Se puede dar la pelea entre Canelo Álvarez y David Benavidez?

Algunos expertos señalan que la pelea de Canelo vs Benavidez puede suceder en algún momento, sin embargo, por ahora ambos pugilistas se encuentran en divisiones distintas. El oriundo de Guadalajara es campeón indiscutido del peso supermediano, donde ha dominado desde el 2021 cuando unificó los cuatro títulos, mientras que “El Bandera Roja” se convirtió en campeón del mundo en las 175 libras por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras haber conseguido el cinturón sobre la mesa luego de que Dmitry Bivol no aceptara pelear contra él.

El asesor deportivo de Arabia Saudita mencionó a “El Bandera Roja” como rival potencial en su agenda para el Canelo Álvarez. (Ilustración: Jovani Pérez)

Canelo ha argumentado que la forma en que Benavidez se acercó a pedir la pelea no fue la adecuada, y que a estas alturas de su carrera no le daría 20 libras de ventajas el día del combate. Por su parte, El Monstruo Mexicano ha asegurado que Álvarez le tiene miedo y ha huido de él.

Este tipo de declaraciones han mantenido en vilo a la afición, que anhela un enfrentamiento directo entre ambos boxeadores, mientras se debate sobre si las circunstancias serán favorables para que finalmente la pelea se realice.