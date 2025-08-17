México Deportes

Pantera Nery afirma que Canelo vs Crawford será buena, pero no es la pelea que esperan del tapatío: “Todos le piden a Benavidez”

El pugilista tijuanense también afirmó que el combate entre el tapatío y el estadounidense será muy parejo

Por César Márquez

Guardar
Canelo se enfrenará a Terence
Canelo se enfrenará a Terence Crawford el próximo 13 de septiembre (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El próximo 13 de septiembre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán por el campeonato indiscutido de las 168 libras en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. El tapatío pondrá en juego sus cuatro cinturones mundiales (CMB, AMB, OMB, FIB) ante un estadounidense que escalará dos divisiones.

Desde que se anunció la pelea, los múltiples expertos del deporte comenzaron a brindar sus diferentes puntos de vista en lo que promete ser un combate de alto calibre. Y aunque muchos esperaban que el mexicano se enfrentara a otro rival como David Benavidez, con quien ha habido polémica, el jalisciense optó por medirse ante un campeón de categorías inferiores.

Nery afirma que Canelo vs Crawford será buen combate, pero no es el que le pide la gente

En entrevista con Infobae México y con los medios, Luis Pantera Nery señaló que los aficionados le piden a Canelo enfrentar a David Benavidez, sin embargo, manifestó que el Bandera Roja no ha hecho muchos méritos para pelear contra el tapatío. Además, aseguró que el combate entre Álvarez y Terence será muy bueno.

“No (si el aficionado le pide a Canelo enfrentar a Crawford), tú sabes que todos le piden a Benavidez, pero realmente yo tampoco creo que Benavidez haya hecho mucho para pelear con él. Entonces son diferentes los pesos (Canelo y Crawford), pero es una gran pelea económicamente, una gran pelea para ellos”, comentó el ex campeón mundial supergallo.

Cabe indicar que desde hace ya varios años muchos aficionados del deporte han esperado un combate entre Saúl y David, sin embargo, cada peleador ha argumentado cuestiones distintas y no se ha dado.

El tijuanense opinó sobre el combate que tendrá su compatriota contra Crawford. (Crédito: César Márquez | Infobae México)

¿Se puede dar la pelea entre Canelo Álvarez y David Benavidez?

Algunos expertos señalan que la pelea de Canelo vs Benavidez puede suceder en algún momento, sin embargo, por ahora ambos pugilistas se encuentran en divisiones distintas. El oriundo de Guadalajara es campeón indiscutido del peso supermediano, donde ha dominado desde el 2021 cuando unificó los cuatro títulos, mientras que “El Bandera Roja” se convirtió en campeón del mundo en las 175 libras por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras haber conseguido el cinturón sobre la mesa luego de que Dmitry Bivol no aceptara pelear contra él.

El asesor deportivo de Arabia
El asesor deportivo de Arabia Saudita mencionó a “El Bandera Roja” como rival potencial en su agenda para el Canelo Álvarez. (Ilustración: Jovani Pérez)

Canelo ha argumentado que la forma en que Benavidez se acercó a pedir la pelea no fue la adecuada, y que a estas alturas de su carrera no le daría 20 libras de ventajas el día del combate. Por su parte, El Monstruo Mexicano ha asegurado que Álvarez le tiene miedo y ha huido de él.

Este tipo de declaraciones han mantenido en vilo a la afición, que anhela un enfrentamiento directo entre ambos boxeadores, mientras se debate sobre si las circunstancias serán favorables para que finalmente la pelea se realice.

Temas Relacionados

Luis Pantera NeryPantera NeryCanelo ÁlvarezSaúl Canelo ÁlvarezBoxeoTerence CrawfordCrawfordmexico-deportes

Más Noticias

Pantera Nery revela qué aprendió tras la derrota ante Inoue: “Crecí más abajo del ring”

El mexicano fue el primer peleador que logró derribar al “Monstruo” japonés

Pantera Nery revela qué aprendió

Selección Mexicana Femenil de football flag se consagra como bicampeona en los World Games 2025

En un cerrado juego contra las estadounidenses, las aztecas demostraron por qué se encuentran entre las mejores del mundo

Selección Mexicana Femenil de football

“Los clubes tienen la obligación de invertir en seguridad”: David Faitelson condena violencia en estadios de México

El periodista se unió a las críticas que surgieron durante la más reciente jornada del torneo Apertura 2025 donde se presentaron riñas en varios partidos

“Los clubes tienen la obligación

Tres golfistas mexicanos que marcaron historia y pusieron en alto el nombre del país

Lorena Ochoa, Abraham Ancer y Carlos Ortíz han marcado la historia del golf mexicano, destacando tanto por sus victorias como por su influencia fuera del campo

Tres golfistas mexicanos que marcaron

Una noche llena de sorpresas se llevó a cabo Triplemanía 33, Hijo del Vikingo, Flammer y más resultaron ganadores

La función combinó luchadores de la Triple A y de WWE para el magno evento en la Arena Ciudad de México

Una noche llena de sorpresas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ropa oscura, chaleco azul y

Ropa oscura, chaleco azul y botas con casquillo, así operaba el presunto agresor de 5 mujeres en Tlajomulco

Hallan fosa clandestina dentro de panteón de Tlaquepaque, madres buscadoras denuncian abandono institucional

Alerta en Veracruz: dron arroja aparentes explosivos en penal de Tuxpan, tras muerte de nueve reos a inicios de mes

De Gail Castro a Camilo Ochoa: los influencers asesinados y boletinados por nexos con Los Chapitos en Sinaloa

Asesinato de Camilo Ochoa tendría estrecha relación con ‘El Mini Lic’ de La Mayiza y así el exsicario lo prevenía

ENTRETENIMIENTO

¿Pollo Feliz o El Pollo

¿Pollo Feliz o El Pollo Loco? Camilo Ochoa y la verdad detrás de su vínculo con la famosa cadena mexicana

Semifinal México Canta: ¿en qué canal y a qué hora verla gratis y EN VIVO este 17 de agosto?

Erika Buenfil impacta con su repentina baja de peso y revela cuál es el secreto para perder 7 kilos

¿Harto de Elaine? Aldo de Nigris huye de la actriz en fiesta de LCDLFM

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 17 de agosto: cómo van las votaciones de los nominados

DEPORTES

Pantera Nery revela qué aprendió

Pantera Nery revela qué aprendió tras la derrota ante Inoue: “Crecí más abajo del ring”

Productor de Supernova Strikers 2025 pronostica resultados finales de la pelea entre Alana Flores vs Gala Montes

Selección Mexicana Femenil de football flag se consagra como bicampeona en los World Games 2025

“Los clubes tienen la obligación de invertir en seguridad”: David Faitelson condena violencia en estadios de México

Triplemanía desata ola de memes en redes sociales en su edición 33