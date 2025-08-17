Las gemelas Cueva hacen historia consiguen oro en Panamericanos junios con solo 14 años

Las gemelas Mía y Lía Cueva Lobato ganan oro en trampolín sincronizado en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.(REUTERS/Hollie Adams)

Las gemelas mexicanas Mía y Lía Cueva Lobato se consagraron campeonas en el trampolín sincronizado de tres metros durante los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, consolidando su posición como referentes de la nueva generación de clavadistas mexicanos.

Con apenas 14 años, las hermanas jaliscienses lograron una puntuación de 289.32 puntos, superando a las estadounidenses Sophia Verzyl y Anna Kwong (274.50 puntos) y a las brasileñas Maria Postiglione y Heloa Almeida (222.36 puntos).

La competencia se llevó a cabo en el Centro Acuático Olímpico de Asunción, donde las gemelas demostraron una sincronía impecable desde el primer salto. Su ejecución técnica, precisión en el aire y dominio emocional cautivaron tanto al público como al jurado.

El clavado más destacado fue el forward 3 ½ somersaults, que les otorgó 68.82 puntos, seguido del forward 2 ½ somersaults 1 twist, con 64.80 puntos. Ambas rutinas habían representado un reto en los entrenamientos, lo que añadió valor simbólico a su victoria.

Las hermanas jaliscienses se consolidan como referentes de la nueva generación de clavadistas mexicanos tras su victoria en Asunción. Imagen cuenta de X @conadeoficial

Este oro representa la decimotercera medalla dorada para la delegación mexicana en los Panamericanos Junior y contribuye al posicionamiento de México en el Top 5 del medallero general, detrás de Brasil, Colombia, Estados Unidos y Chile.

Además, las hermanas Cueva ya habían obtenido el bronce en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur, convirtiéndose en las medallistas mundiales más jóvenes en la historia del deporte mexicano.

El entrenador Iván Bautista, figura clave en el desarrollo técnico de las gemelas, destacó su madurez competitiva y su capacidad para adaptarse a escenarios de alta presión.

“Se fusionan en el aire como una sola figura. Lo que hacen a su edad es excepcional”, comentó tras la ceremonia de premiación.

Con 14 años, las gemelas Cueva superan a duplas de Estados Unidos y Brasil con una puntuación de 289.32 puntos. Imagen cuenta de X @OlimpismoMex

La victoria en Asunción no solo les otorga reconocimiento continental, sino que también asegura su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Con este logro, Mía y Lía Cueva se perfilan como candidatas naturales para representar a México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde podrían convertirse en las primeras gemelas mexicanas en competir en clavados a nivel olímpico.

La historia de las hermanas Cueva no es solo una narrativa deportiva, sino también un símbolo de disciplina, talento precoz y proyección internacional.

Su triunfo en Paraguay marca un hito en los clavados juveniles y refuerza el papel de México como potencia emergente en esta disciplina. Con cada salto, las gemelas no solo conquistan podios, sino también el imaginario de una nación que ve en ellas el futuro del deporte acuático.