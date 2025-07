Cuánto dinero ganaba Isaías Violante en Toluca, nuevo refuerzo del América

Isaías Violante se convirtió en el segundo refuerzo del América de cara al Apertura 2025 (REUTERS)

Este jueves el club América hizo oficial la incorporación de Isaías Violante, extremo izquierdo que llega procedente del Deportivo Toluca. Con esto, el joven de 21 años se convirtió en el segundo refuerzo azulcrema de cara a la siguiente campaña que comenzará la próxima semana.

A través de sus redes sociales mediante un video, el club de Coapa anunció la incorporación de Violante, quien ha hecho toda su carrera en los Diablos Rojos del Toluca.

“Hola, soy Isaías Violante y estoy listo para este nuevo reto. Vestir estos colores es un orgullo. Vamos por todo Águilas. ¡Somos grandes de corazón!“, dijo el jugador en el video.

América presentó a su nuevo refuerzo para el Apertura 2025. Imagen Cuenta de X @ClubAmerica

¿Cuál era el sueldo de Isaías Violante en Toluca?

De acuerdo con la última actualización del sitio especializado en salarios de futbolistas, Salary Sports, el sueldo de Isaías Volante en Toluca era de 19 mil 848 pesos semanales, lo que equivale a 1,032,085 pesos anuales. Además, según el sitio Transfermarkt, el valor del extremo izquierdo es de 3 millones de euros, cifra cercana que pudo haber pagado el cuadro azulcrema por sus servicios.

Cabe indicar que, Isaías es el segundo elemento nuevo de las Águilas con buena protección, luego de que hace algunos días se anunciara la llegada de Alexis Gutiérrez al Nido.

Trayectoria de Isaías Violante

Isaías Violante Romero nació el 20 de octubre de 2023 en el estado de Veracruz, sin embargo, comenzó a crear su carrea como futbolista en las fuerzas básicas del Deportivo Toluca. Ahí, tuvo su debut con el primer equipo en el año 2020.

Su rapidez y habilidad con el balón, así como su regate y capacidad para definir hicieron que poco a poco se convirtiera en un jugador importante para el ataque del conjunto capitalino. Y es que Violante no solo ha sido titular en la mayoría de los partidos, sino que también destaca.

El nuevo refuerzo del América es originario de Veracruz, por lo que su presentación tocó el estado. Imagen cuenta de X @ClubAmerica

Tan solo en la campaña anterior, logró participar en 12 partidos haciendo 2 goles y 1 asistencia. Y aunque la mayoría de sus participaciones ocurrieron como suplente, su crecimiento profesional desde 2020 no ha pasado desapercibido.

Cabe destacar que su gran rendimiento no solamente se ha visto reflejado en el conjunto Chorizero, sino también en categorías inferiores de la Selección Mexicana, donde se ha proclamado bicampeón de la Revelations Cup con la sub 21 (en 2021 y 2022). Además, a este palmarés se suma la medalla de oro lograda en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 con la categoría Sub 22.