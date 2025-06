Fuerza Guerrera descarta a Octagón para su lucha de despedida y lo llama traidor: “Que chi... a su madre”

El Mosco de la Merced denunció que El Amo de los Ocho Ángulos rompió un pacto para luchar en su retiro. (Ilustración: Jesús Aviles)

A tan solo unos meses de su esperada lucha de despedida, Fuerza Guerrera ha encendido la polémica. El legendario luchador mexicano no se guardó nada y arremetió con fuerza contra su eterno rival Octagón, a quien señala por traicionar un acuerdo previo para formar parte de La Última Caída, evento que marcará el fin de su carrera el próximo 28 de septiembre en la Arena CDMX.

En entrevista con Infobae México, el “Mosco de la Merced” aseguró que el “Amo de los Ocho Ángulos” fue uno de los primeros nombres que pensó para cerrar con broche de oro su trayectoria. Sin embargo, tras acordar su participación y condiciones económicas, Octagón simplemente declinó su asistencia.

“Que chin... a su madre, Octagón. Porque al principio del evento estaba todo planeado, él fue una de las personas en las que yo pensé. Dije: ‘La rivalidad de toda la vida, está todavía en la mente de la gente, yo creo que le gustaría ver una última función con nosotros’ y tuve a bien invitarlo”, señaló el veterano luchador.

Fuerza Guerrera arremetió contra Octagón tras cancelar su participación en su lucha de despedida, acusándolo de no cumplir su palabra y dejarlo plantado tras un acuerdo previo. (Especial)

Según Fuerza Guerrera, Octagón incluso había publicado un video anunciando su salida del CMLL, lo que parecía abrir la puerta para un nuevo enfrentamiento entre ambos. Pero el acuerdo no prosperó.

“Quedamos en un acuerdo económico, me dijo que sí y después se echó para atrás, cuando yo creo que lo convencieron de no acompañarme… no es una persona de fiar, no tiene palabra, me dio su palabra y después me la retiró”.

Octagón frustró la aparición de Fuerza Guerrera en evento de Monterrey

Fuerza Guerrera no ocultó su frustración, al asegurar que la negativa de Octagón no solo afectó su evento en la capital, sino que también causó la cancelación de otra lucha programada para el 3 de agosto en Monterrey.

“Me quitaron otra fecha de Monterrey para el día 3 de agosto, que es donde iba con él, porque él dijo que si iba yo, no iba él. Entonces, como ya no lo dejan luchar conmigo, no sé a instancias de quién o por qué, pero ya no quiere luchar conmigo. Entonces, que chin%$& a su madre”.

Ante esta baja, el luchador dejó entrever que Dr. Wagner Jr. podría ser el elegido para ocupar el lugar del luchador sorpresa en su lucha de tercias en la Arena CDMX.

“Estoy abriendo la posibilidad que sea Wagner, y eso porque la verdad tiene la figura, el talento y la popularidad para llevar gente. Y si no se puede, habrá otras sorpresas”.

El luchador Fuerza Guerrera, mejor conocido como el Mosco de la Merced habló en entrevista con Infobae sobre su retiro tras 47 años de trayectoria profesional en la Lucha Libre. Crédito: Jesús Flores Beltrán

LA MÁSCARA NO SE REGALA

Más allá del retiro, el también llamado “Mosco de la Merced” fue tajante sobre a quién le gustaría haber expuesto su máscara. Aunque aclaró que ya no busca una lucha de apuestas, confesó que solo L.A Park merecería esa oportunidad.

“Con L.A Park, la neta sí me gustaría porque es un luchador muy fuerte y cada vez que me enfrento con él me hace ver mi suerte. Me lastima, pero no habría tema por ese lado. Pero no se pudo hacer nada”.

En contraste, descartó por completo a Octagón y al Hijo del Santo, incluso a Atlantis, por considerar que ninguno de ellos está a la altura de lo que representa su carrera.

“Octagón es una persona que no merece mi máscara. No tiene buenas máscaras en su carrera. Las máscaras que tiene, esos mismos luchadores ya se enmascararon hasta tres veces y no tiene una que valga la pena”.

“Con el Hijo del Santo, no estoy loco para ponerme contra el Superman de la lucha libre. Además, nunca me ofrecieron algo que valga la pena. Que valiera 50 años de trabajo para írsela a regalar a alguien o hacerlo más famoso”.

También criticó a Atlantis, a quien acusó de “regalar todo” sin ponerle el valor que merece a una carrera de décadas.

UN ADIÓS DIGNO Y POPULAR

El histórico rudo del barrio de La Merced pondrá fin a su carrera con una función especial que promete ser inolvidable para los fans de la lucha libre. (Ilustración: Jesús Aviles)

A pesar de las polémicas, Fuerza Guerrera dejó claro que su objetivo con La Última Caída es despedirse con dignidad, entre aplausos y no lágrimas. Más allá de buscar una lucha de apuestas o una gran revancha, su prioridad es corresponder al cariño del público.

“Yo me quiero ir contento, no me quiero ir llorando. Si llegara a perder, no me quiero ir llorando porque perdí mi máscara. Entonces quiero hacer una lucha de retiro digno, donde la gente se divierta, me despida con el cariño que siempre me ha ofrecido y yo también corresponderles con esfuerzo”.

Cartel oficial de la lucha de despedida de Fuerza Guerrera

El cartel ya confirmado incluye a Diamante Azul y Solitario como compañeros de Fuerza Guerrera, enfrentando a Blue Demon Jr., Tinieblas y un luchador sorpresa, aún por revelarse.

Los boletos para el evento ya están a la venta, con precios accesibles que van desde los $126 hasta los $3128 pesos, con el objetivo de que todos los sectores del público puedan asistir.

UNA LEYENDA QUE NO SE CALLA

Fuerza Guerrera no es solo una figura del ring, sino también una voz crítica de la industria. A días de su retiro, el luchador demuestra que, incluso fuera del encordado, sigue dando golpes certeros con sus declaraciones. Y mientras su última caída se acerca, su legado ya está escrito: el de un gladiador sin pelos en la lengua, firme en su palabra y fiel a su historia.