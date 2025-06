CMLL Fantasticamanía 2025: todos los resultados, sorpresas y momentos virales en la Arena México

La tercera edición del evento dejó triunfos de Mercedes Moné, Bandido y Yota, además del inesperado encuentro entre Kalimba y Lio Rush. (Jesús F. Beltrán / Infobae México)

La Arena México vibró este viernes 20 de junio con la tercera edición de Fantasticamanía 2025, evento especial del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) que combinó talento nacional e internacional con las empresas Ring Of Honor (ROH), New Japan Pro Wrestling (NJPW) y All Elite Wrestling (AEW) en una velada llena de emociones, sorpresas y combates de alto calibre.

La función abrió con el duelo entre Kira y Red Velvet, Campeona Mundial de Ring of Honor (ROH). A pesar de los intentos aéreos de la mexicana, un tope fallido le costó caro. Red Velvet esquivó sus ataques y remató con un azotón directo al rostro para llevarse la victoria, demostrando por qué ostenta el título.

En el segundo combate femenil, La Jarochita derrotó a Thunder Rosa con una contundente estocada. Aunque la estadounidense cayó derrotada, se entregó por completo al público, que la despidió con una fuerte ovación.

La gladiadora aprovechó la semana para declarar que planea hablar con Tony Khan, presidente de AEW, para buscar una temporada luchando en México con el CMLL.

En uno de los combates más destacados, el equipo formado por Difunto, Zandokan Jr., Rugido y Magnus se impuso a los representantes internacionales Lio Rush, Action Andretti, Rocky Romero y Robbie X. El ritmo del combate fue intenso, y al finalizar, el público fue testigo de un momento inesperado.

Kalimba, cantante mexicano, apareció en escena para saludar a Lio Rush, con quien ha sido comparado en redes sociales por su parecido físico. Ambos se abrazaron y levantaron los brazos en señal de respeto ante una Arena México que los ovacionó con risas y aplausos. La escena selló uno de los momentos más virales del evento.

Mercedes Moné también brilló al retener el Campeonato Mundial Femenil del CMLL al vencer a La Catalina con su clásica llave Statement Maker, dejando claro su dominio en la división femenil.

En otro mano a mano, Yota superó al Último Guerrero luego de que el veterano intentara aplicar un foul. Sin embargo, el japonés lo anticipó y lo venció, dejando expuesto al “luchador de otro nivel”.

Los Ingobernables (Hiromu Takahashi, Shingo Takagi y Titán) vencieron a TJP, Francesco Akira y Templario. Al terminar el combate, los japoneses agradecieron al público mexicano y se despidieron entre aplausos.

En el match relámpago, Neón se impuso a Kevin Knight.

En la batalla semifinal, Ricochet venció a Volador Jr. con un foul no visto por el réferi Güero Noriega. La decisión fue abucheada por el público, inconforme con el desarrollo del combate.

La lucha estelar vio a Bandido y Hologram vencer a Místico y Máscara Dorada. Bandido logró revertir una Mística y consiguió el conteo sobre Místico.

Tras el combate, ambos se dieron la mano y pactaron una caída más para la próxima función, cerrando la noche con respeto mutuo y una gran expectativa para la revancha.

Fantasticamanía 2025 reafirmó la conexión entre estilos, culturas y generaciones en una sola noche de lucha libre en su máxima expresión.