Revelan resultado de la segunda prueba de antidoping de Jaime Munguía

Jaime Munguía habla por primera vez luego de dar positivo a la prueba antidopaje (Crédito | REUTERS)

El boxeador mexicano, Jaime Munguía se vio envuelto en una polémica luego de que arrojara positivo a una prueba antidopaje que le fue realizada durante su campamento previo a la pelea que tuvo contra el francés, Bruno Surace.

Según dio a conocer la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA) el pasado 29 de mayo, el pugilista tijuanense mostró la presencia de metabolitos de testosterona de origen exógeno, sustancia que se encuentra prohibida en el boxeo.

Luego de esto, Munguía contó con 10 días para realizarse una segunda prueba para dar negativo y así evitar sanciones.

Bruno Surace reacciona a la prueba positiva de antidopaje de Jaime Munguía (Crédito - REUTERS)

¿Qué resultado arrojó la segunda prueba antidopaje de Jaime Munguía?

Según informó The Ring el día de hoy, la segunda prueba antidopaje que le realizaron a Jaime Munguía volvió a dar positiva, por lo que ahora, el pugilista tijuanense podría ver su victoria contra Bruno Surace revocada a un “No contest”.

“La muestra B de Jaime Munguía arrojó un resultado adverso para el origen exógeno de las testosterona (testosterona sintética) el viernes, dijeron fuentes a The Ring. Munguía ahora enfrenta la disciplina del BBBofC y podría ver su victoria sobre Bruno Surace revocada a un no contest”, se lee en el comunicado de The Ring.

Cabe indicar que la semana pasada, el boxeador de Tijuana y su promotor Fernando Beltrán viajaron a Utah, Estados Unidos para la apertura de la prueba B.

Cuál es la sustancia a la que Jaime Munguía dio positivo en prueba de doping (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Aclaración del equipo de Jaime Munguía

Hace algunos días, el equipo de Munguía aclaró la situación, y aseguró que es la primera vez que el peleador da positivo a una prueba luego de realizarse más de 100 durante toda su carrera. A través de un comunicado publicado en redes sociales se puede leer una imagen donde se explica que la sustancia también puede ingresar de manera no intencional.

“La testosterona exógena, al igual que muchas sustancias prohibidas, puede ingresar al cuerpo de diversas maneras y no únicamente por consumo intencional”, se lee.

Asimismo, el comunicado agregó que Eddy Reynoso solamente se encarga de entrenar al pugilista tijuanense y no de su nutrición, ni suplementación, como muchos creen.

Después de tener 47 peleas como profesional, esta es la primera vez que Jaime da positivo a una prueba antidopaje. Además, a sus 28 años de edad, ha podido sumar un récord de 45 victorias (25 por la vía del nocaut), 2 derrotas y ningún empate.

Mientras tanto, Munguía no se ha manifestado al respecto, sin embargo, se espera que en las próximas horas de su postura.