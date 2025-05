Rommel Pacheco niega que CONADE ignore a la exnadadora que denunció abuso y violencia

Rommel Pacheco negó que los atletas mexicanos no puedan usar la bandera ni el himno (X/ @Rommel_Pacheco)

Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), fue acusado de ignorar un caso de presunto abuso que evidenció la ex nadadora Teresa Ixchel Alonso. De acuerdo con el testimonio de la exatleta afectada, narró cómo la CONADE y sus representantes no acudieron a una reunión que tenían programada.

Luego de que la joven atleta explicó en un video cómo Rommel Pacheco dejó de lado esta problemática, la comisión sacó un comunicado en el que explicó cuál es la situación del deporte mexicano.

“En la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) reconocemos el valor de quienes alzan la voz para denunciar la violencia en el deporte. Sabemos que detrás de cada testimonio hay dolor, dignidad y un llamado urgente a la acción”, se lee en el boletín.

Por otra parte, el ex clavadista aseguró que desde que tomó el cargo como director del deporte mexicano instauró una serie de acciones para prevenir y atender estos casos.

“Desde el inicio de esta nueva etapa en CONADE hemos impulsado acciones concretas para atender esta problemática estructural: desarrollo y actualización de protocolos institucionales en el CNAR, la ENED, Villas Tlalpan y el Centro Paralímpico Mexicano, con el acompañamiento de la CNDH y la Secretaría de las Mujeres”, agregó.

Teresa Ixchel Alonso, ex nadadora artística denunció abuso y violencia por parte de su entrenadora

Teresa Ixchel exhibe al titular de la CONADE por no atender casos de violencia sexual en gimnasia y basquetbol, y lo responsabiliza por omisiones. Crédito: TikTok / @tereixchel

La exnadadora Teresa Ixchel Alonso García acusó públicamente al director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, por no asistir a una reunión clave en la que se discutirían casos de abuso y violencia en el deporte mexicano.

La cita había sido programada con antelación en las oficinas de la CONADE, pero, el funcionario no se presentó, lo que generó una fuerte reacción por parte de la atleta, quien expresó su descontento a través de un video difundido en redes sociales.

En su mensaje, Ixchel criticó duramente a Rommel Pacheco y señaló que su ausencia reflejaba una falta de interés en abordar un tema tan delicado: “Rommel Pacheco no se presentó a la CONADE para hablar sobre la violencia en el deporte mexicano. Hoy pareces más influencer que exatleta o servidor público. Y tu puesto no es para ser influencer. Que no te hayas presentado demuestra lo poco que le importa el tema”, declaró la exnadadora en el video.