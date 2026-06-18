México

Sandra Cuevas estalla contra Alessandra Rojo de la Vega tras riña con comerciantes en Zona Rosa

La exalcaldesa exigió respeto para la policía capitalina y señaló a Rojo de la Vega como responsable de la falta de diálogo con los comerciantes

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Sandra Cuevas
La exalcaldesa exigió respeto para la policía capitalina y señaló a Rojo de la Vega como responsable de la falta de diálogo con los comerciantes. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM / FOTO: PRENSA SANDRA CUEVAS/CUARTOSCURO.COM)

La exalcaldesa Sandra Cuevas respaldó a los comerciantes de Zona Rosa y arremetió contra la alcaldesa en funciones de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, tras la riña registrada la noche del 16 de junio en la calle Génova de la Ciudad de México, donde la funcionaria acusó haber sido agredida con palos y armas.

Un detenido —un hombre de 30 años— fue puesto a disposición del Ministerio Público como resultado del incidente, mientras la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que el enfrentamiento se desató durante un operativo de reordenamiento vial en la zona.

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Sandra Cuevas exigió respeto para los policías capitalinos adscritos a la alcaldía Cuauhtémoc y los deslindó del conflicto en Zona Rosa, al sostener que los uniformados solo seguían órdenes de Rojo de la Vega, a quien acusó de provocar la confrontación con los comerciantes. (@sandracuevas_)

Cuevas acusa a Rojo de la Vega de “berrinches” y falta de gobernabilidad

Cuevas publicó un videoclip en sus redes sociales en el que tomó partido de forma abierta. “Quiero externar mi apoyo absoluto a los comerciantes de Zona Rosa en la alcaldía Cuauhtémoc, pero también quiero externar mi solidaridad, mi apoyo, mi respeto a la policía de la Ciudad de México”, dijo la exalcaldesa al inicio del mensaje.

En el video, Cuevas responsabilizó directamente a Rojo de la Vega por la situación. “Por los berrinches, por la falta de autoridad, por la falta de inteligencia, por la falta de estrategia, por la falta de gobernabilidad de la encargada de la alcaldía Cuauhtémoc, nuestros policías que nos salen a cuidar todos los días sufran violencia por parte de gente que es trabajadora, pero que está desesperada y que está molesta por los tratos que le ha dado la encargada”, señaló.

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Alessandra Rojo de la Vega
Alessandra Rojo de la Vega presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tras la riña en Zona Rosa y señaló a personas vinculadas a la legisladora Diana Sánchez Barrios como responsables de lo que calificó como una emboscada planeada contra el operativo de reordenamiento. (@alessandrardlv)

La exfuncionaria enumeró una serie de acciones que, a su juicio, debería haber tomado Alessandra Rojo de la Vega antes de recurrir a un operativo: limpiar las calles, retirar las pérgolas, mejorar el alumbrado, rescatar espacios públicos, atender las adicciones y reparar el pavimento. “Si quisiera ordenar la vía pública, empezaría por limpiar las calles, por quitar las pérgolas que yo ya había quitado”, afirmó.

Cuevas Nieves concluyó con un llamado directo a los comerciantes: “No se dejen, vecinos, vecinas, comerciantes de la alcaldía Cuauhtémoc, no se dejen. Sigan en la lucha, sigan adelante, defiéndanse, pero respeten a nuestros policías”. Sobre Rojo de la Vega, fue categórica: “Es mentirosa, es floja y es p*nd*j*”.

Alessandra Rojo de la Vega habló de emboscada y presentó denuncia

Captura de pantalla de un tuit de Alessandra Rojo de la Vega en X (Twitter), donde denuncia una agresión y menciona a Diana Sánchez Barrios
Alessandra Rojo de la Vega denunció en redes sociales haber sido agredida con palos, vidrios y armas en la Zona Rosa, atribuyendo el ataque a personas vinculadas con la diputada local Diana Sánchez Barrios. (X: Alessandra Rojo de la Vega)

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega publicó en su cuenta de X que fue sacada a golpes de la Zona Rosa por “gente de Diana Sánchez Barrios”, legisladora local. Aseguró contar con videos e imágenes que documentan la participación de personas vinculadas a esa organización política y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Rojo de la Vega calificó los hechos como una emboscada planeada para frenar las acciones de reordenamiento en la zona y rechazó la versión de que el incidente fuera un simple choque entre comerciantes y autoridades.

La Asociación de Comerciantes PRODIANA emitió un comunicado en el que atribuyó el conflicto a la negativa de la alcaldía para instalar una mesa de trabajo. Según la organización, durante semanas previas entregó oficios a Rojo de la Vega con documentos y minutas que respaldan la actividad económica de sus agremiados, sin obtener respuesta institucional.

La organización señaló que durante semanas previas entregó diversos oficios dirigidos a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, con el objetivo de solicitar la revisión de documentos y minutas que respaldan la actividad económica de comerciantes en la zona. Según PRODIANA, estos esfuerzos buscaban abrir una ruta de entendimiento antes de cualquier intervención por parte de las autoridades.

PRODIANA señaló que el operativo se desplegó en un momento de alta afluencia de visitantes y turistas en la zona, vinculada a actividades relacionadas con un partido de la Selección de Colombia. La organización sostuvo que una comisión de líderes comerciales acudió a la calle Génova con la intención de dialogar, pero que en lugar de funcionarios de diálogo llegaron elementos de seguridad que, según su versión, agredieron física y verbalmente a los presentes.

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