Maná en el Estadio GNP Seguros de CDMX: esto cuestan los boletos en cada sección

Los cuatro miembros de la icónica banda Maná posan sentados en un sofá, previo al anuncio de la preventa de entradas para su concierto en el Estadio GNP Seguros

Maná regresa a los escenarios de México con el “Vivir Sin Aire Tour”, una nueva gira que tendrá como sede el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el próximo jueves 17 de diciembre de 2026.

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster como boletera oficial, con una amplia oferta de localidades para distintos presupuestos. Los precios con cargos incluidos van desde los $694 pesos en la categoría Discapacidad hasta los $6,557 pesos en Platino, siendo la sección Platino VIP la de precio fijo más elevado con un costo de $5,444 pesos. A continuación, el desglose completo por sección:

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Los integrantes de Maná se presentarán en CDMX y otras partes del mundo.

PLATINO VIP: $5,444

PLATINO: $4,824 - $6,557

GOLD: $4,576 - $5,937

ROSA: $3,956 - $5,297

MORADO: $3,584 - $4,412

AZUL: $2,964 - $3,396

GNP: $2,840 - $3,088

VERDE B: $2,468 - $2,840

NARANJA B: $1,972 - $2,247

VERDE C: $1,228 - $1,374

NARANJA C: $1,104 - $1,228

GENERAL B: $732

DISCAP: $694

En cuanto a las fechas de venta, la Preventa Banamex se llevó a cabo el martes 17 de junio a partir de las 11:00 AM, mientras que la Venta General arrancará este miércoles 18 de junio a la misma hora. Los portadores de tarjetas de crédito Banamex tienen acceso a una promoción de 3 meses sin intereses en compras a partir de $3,000 pesos mexicanos.

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Ventajas y desventajas de cada boleto para Maná en CDMX

Tras triunfar en el Mundial 2026, Maná se va de gira.

PLATINO VIP — $5,444

Ventajas: La ubicación más cercana al escenario. Vista privilegiada y detallada de los músicos. Experiencia inmersiva en la plancha, rodeado del ambiente más intenso del show.

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Desventajas: El precio más alto de la cancha. Al ser zona de pie o con asiento en plancha, implica estar parado durante todo el concierto. Puede haber aglomeraciones.

PLATINO — $4,824 - $6,557:

Ventajas: Muy cerca del escenario, con asientos numerados en la plancha. Buena vista frontal o lateral según el bloque. De las mejores experiencias del recinto.

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Desventajas: Precio elevado. La calidad de la vista varía bastante según el bloque específico: los bloques laterales quedan más lejos del centro del escenario.

GOLD — $4,576 - $5,937:

Ventajas: Sigue siendo cancha con asiento asignado y cercanía considerable al escenario. Buen equilibrio entre proximidad y comodidad frente a Platino.

Desventajas: Rango de precio amplio; los bloques más caros ($5,937) pueden resultar más alejados del escenario que algunos bloques Platino de menor costo. Requiere revisar bien la ubicación del bloque antes de comprar.

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ROSA — $3,956 - $5,297:

Ventajas: Cancha con asiento asignado. Todavía dentro de las zonas cercanas al escenario. Precio algo más accesible que Gold y Platino.

Desventajas: La distancia al escenario empieza a notarse más. En los bloques del extremo del rango ($5,297) el costo puede no justificarse frente a lo que se obtiene en visibilidad.

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MORADO — $3,584 - $4,412:

Ventajas: Cancha con asiento. Buena vista general del show y del escenario completo. Precio intermedio dentro de las zonas de plancha.

Desventajas: Ya se pierde algo de detalle visual respecto a las zonas anteriores. Dependiendo del bloque, puede quedar en un ángulo lateral.

AZUL — $2,964 - $3,396:

Ventajas: Última zona de cancha con asiento asignado antes de General B. Permite ver el escenario completo. Precio más razonable para estar en plancha.

Desventajas: Distancia considerable al escenario. Quienes estén en los bloques más alejados del centro tendrán una experiencia similar a la de las gradas bajas, pero sin la perspectiva elevada que estas ofrecen.

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GNP — $2,840 - $3,088:

Ventajas: Gradas con asiento asignado ubicadas a una altura que permite ver el escenario completo, incluyendo la producción visual del show. Vista despejada y panorámica. Buena relación calidad-precio para quien prefiere comodidad con visión total.

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Desventajas: Menor cercanía al escenario que cualquier zona de cancha. La experiencia es más contemplativa que inmersiva.

VERDE B — $2,468 - $2,840:

Ventajas: Gradas con asiento asignado. Vista despejada del escenario. Ambiente más tranquilo que la cancha. Precio accesible para estar sentado.

Desventajas: La distancia al escenario es considerable. Los detalles de los músicos se pierden sin binoculares.

NARANJA B — $1,972 - $2,247:

Ventajas: Gradas con asiento asignado. Una de las opciones más económicas con lugar garantizado. Vista panorámica del estadio completo.

Desventajas: Zona alejada del escenario. La vista es funcional pero lejana. Las pantallas del estadio se vuelven el principal recurso para seguir el show.

VERDE C — $1,228 - $1,374:

Ventajas: Precio bajo. Asiento asignado. Permite asistir al concierto sin un gasto elevado. Desde arriba se aprecian bien los efectos visuales y de iluminación del show.

Desventajas: Gradas altas, muy alejadas del escenario. La experiencia depende en gran medida de las pantallas del recinto.

NARANJA C — $1,104 - $1,228:

Ventajas: La opción más económica con asiento asignado. Ideal para quien prioriza el ambiente y la experiencia de estar en el estadio por encima de la proximidad al escenario.

Desventajas: Las gradas más altas y alejadas del estadio. Vista lejana; sin pantallas, sería difícil seguir el show.

GENERAL B — $732:

Ventajas: El boleto más barato del evento. Zona de pie detrás de los últimos asientos de cancha. Quienes lleguen temprano pueden posicionarse cerca de la reja divisoria con la zona Azul y tener una vista decente.

Desventajas: Sin asiento asignado. Llegar tarde significa quedarse en la parte trasera con vista muy limitada. Requiere mayor esfuerzo físico al estar parado toda la noche.