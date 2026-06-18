Fan Fest en el Zócalo alcanza cifra récord de asistentes durante el Mundial 2026 en CDMX

Más de 600 mil personas han pasado por el Fan Fest del Zócalo desde el inicio del Mundial 2026, y la jefa de Gobierno Clara Brugada pronostica que esta noche la fiesta será mayor: México enfrenta a Corea del Sur en Guadalajara con el liderato del Grupo A en juego. (@ClaraBrugadaM)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presumió este jueves los números del Fan Fest del Zócalo y los Festivales Futboleros durante el segundo partido del Mundial 2026 disputado en la capital: 125 mil personas en la Plaza de la Constitución, 130 mil en los festivales de barrio y 80 mil 824 espectadores en el Estadio Ciudad de México, con más de 600 mil asistentes acumulados al recinto capitalino desde el arranque del torneo.

“La Ciudad de México vivió una grandiosa fiesta deportiva”, declaró Brugada Molina tras conocerse las cifras oficiales del encuentro. La mandataria capitalina también lanzó su pronóstico para el partido de esta noche entre el Tricolor y Corea del Sur: “México le va a ganar 3 a 1”.

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12 megapantallas en el Zócalo capitalino

Para el duelo de este jueves, las autoridades capitalinas instalaron 12 megapantallas en las calles aledañas a la Plaza de la Constitución. La medida busca distribuir el flujo de aficionados y evitar concentraciones peligrosas en el corazón del Centro Histórico, luego de que la capacidad del Zócalo se rebasó en jornadas anteriores.

Clara Brugada aseguró que la Ciudad de México se convirtió en la sede de la fiesta mundialista más grande del país, con 335 mil personas distribuidas entre el Zócalo, los Festivales Futboleros y el estadio durante el segundo partido del torneo, y pronosticó un triunfo 3-1 del Tricolor esta noche ante Corea del Sur. (@ClaraBrugadaM)

El Fan Fest no solo transmite los partidos en pantallas gigantes. El espacio alberga activaciones de marcas, zonas de comida y conciertos, lo que lo convierte en el punto de reunión más concurrido de la ciudad durante el torneo.

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La celebración colombiana desbordó el Ángel de la Independencia

Tras la victoria de Colombia 3-1 sobre Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, cientos de hinchas colombianos y aficionados locales se concentraron en la Glorieta del Ángel de la Independencia para festejar el triunfo. La lluvia no fue impedimento: la celebración se prolongó hasta la madrugada en uno de los puntos más emblemáticos de la capital.

CIUDAD DE MÉXICO, 17JUNIO2026.- Aficionados de la Selección Colombiana celebran en el Ángel de la Independencia el triunfo de 3 a 1 ante la selección de Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

México y Corea del Sur se miden por el liderato del Grupo A

El partido de este jueves en el Estadio Akron de Guadalajara enfrenta a dos selecciones que llegan con tres puntos y con victorias en su debut. El Tri venció 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo, con goles de Julián Quiñones al minuto 8 y Raúl Jiménez al 66, aunque la jornada quedó opacada por la expulsión del defensa César Montes.

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Corea del Sur, por su parte, remontó 2-1 a la República Checa en una segunda mitad de alto voltaje: Hwang In-beom empató en el 66 y el suplente Oh Hyeon-gyu cerró la cuenta en el 79 para consumar la vuelta.

El ganador de este duelo se asegura el boleto a la ronda de dieciseisavos de final con una fecha de anticipación. Un triunfo mexicano llevaría al equipo de Javier Aguirre a seis puntos y al frente del grupo; una victoria coreana pondría a la selección de Hong Myung-bo en la cima por primera vez en su historia con dos victorias en los dos primeros partidos de un Mundial.

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México y Corea del Sur se miden este jueves en el Estadio Akron de Guadalajara en un duelo que define el liderato del Grupo A del Mundial 2026, mientras la Ciudad de México alista 12 megapantallas en el Zócalo para recibir a los cientos de miles de aficionados que ya convirtieron el Fan Fest en el epicentro de la fiesta. (CulturaCiudadMx)

El historial favorece a México: los aztecas ganaron los dos antecedentes mundialistas ante Corea del Sur, 3-1 en Francia 1998 y 2-1 en Rusia 2018. Raúl Jiménez, que anotó en el debut, ha marcado en sus dos últimas presentaciones frente a los coreanos.