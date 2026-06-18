Marcha del Orgullo LGBT+ ingresará al Zócalo CDMX: qué pasará con el FIFA Fan Fest el 27 de junio

Marcha del orgullo LGBT en México, una celebración de diversidad, igualdad e inclusión en la comunidad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Marcha del Orgullo LGBT+ coincidirá con las actividades correspondientes a la Copa Mundial 2026, el FIFA Fan Fest en el Zócalo CDMX se mantendrá activo para este 27 de junio, lo que representa una coincidencia inédita de eventos multitudinarios en el corazón de la capital. Después de diversas mesas de diálogo entre autoridades y colectivos, se anunció que el acceso peatonal al Zócalo capitalino estará garantizado para quienes participen en la marcha, aun cuando el espacio también albergará las actividades de la Eurocopa 2024.

El 27 de junio, la Marcha del Orgullo LGBT+ y el FIFA Fan Fest compartirán sede en el Zócalo CDMX. Se permitirá el ingreso a pie a todas las personas asistentes a la marcha, quienes podrán pasar por la plaza y acceder al área del Fan Fest. Sin embargo, el escenario principal del evento de la Marcha será reubicado fuera del Zócalo, sobre Eje Central, a la altura del Palacio de Bellas Artes.

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Medidas para la convivencia de la Marcha y el FIFA Fan Fest

Mexican soccer fans gather near FIFA Fan Fest ahead of the opening match of the FIFA World Cup 2026 between Mexico and South Africa, in Mexico City, Mexico, June 11, 2026. REUTERS/Paola Garcia

Las autoridades capitalinas, en conjunto con activistas y organizaciones, han dispuesto una logística para asegurar la realización simultánea de ambos eventos sin bloqueos totales. El acceso peatonal al Zócalo CDMX estará disponible para quienes asistan tanto a la marcha como al Fan Fest, y las actividades deportivas seguirán en operación.

El ajuste clave para esta edición es la reubicación del escenario de cierre de la marcha, que por acuerdo será montado en Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura del Palacio de Bellas Artes. Ahí se llevará a cabo el programa artístico y musical de la jornada, mientras que el Zócalo permanecerá abierto para la convivencia de ambas celebraciones.

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En cuanto al desfile motorizado, los vehículos participantes deberán circular únicamente sobre Avenida Paseo de la Reforma, concluyendo el recorrido en Reforma Norte, antes de llegar a Avenida Juárez, siguiendo las disposiciones de seguridad establecidas por las autoridades capitalinas.

Opiniones de activistas y organizadores

People gather at the FIFA Fan Festival at Zocalo square ahead of the 2026 World Cup football tournament Group A match between Mexico and South Africa in Mexico City on June 11, 2026. (Photo by LUIS CORTES / AFP)

Representantes de colectivos, activistas y agrupaciones han mostrado voluntad de diálogo para lograr los acuerdos que permiten la convivencia de los dos eventos. Las autoridades han destacado la importancia de priorizar la convivencia, el respeto y el ejercicio pleno de derechos en este contexto compartido.

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Para quienes impulsan la Marcha del Orgullo LGBT+, acceder de nuevo al Zócalo tiene un significado simbólico en materia de igualdad, inclusión y visibilidad. El mensaje central que emite este acuerdo es que el Zócalo es un espacio que garantiza la apertura a diversas expresiones sociales, celebrando la diversidad en pleno centro histórico de la capital.

La coordinación con las instancias gubernamentales pretende que la jornada transcurra en un ambiente seguro, pacífico y respetuoso de los derechos humanos. Tanto autoridades como colectivos reiteran su compromiso para construir una ciudad de libertades e inclusión.

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Impacto esperado en la afluencia y la seguridad

La coincidencia entre la Marcha del Orgullo LGBT+ y el Fan Fest de la Eurocopa motivará una movilización numerosa durante el 27 de junio, con la expectativa de una concurrencia significativa en la zona centro y en avenidas principales.

Entre las medidas operativas anunciadas destacan:

Acceso peatonal al Zócalo capitalino durante toda la jornada

durante toda la jornada Reubicación del escenario principal sobre Eje Central, a la altura del Palacio de Bellas Artes

Recorrido motorizado limitado a Reforma Norte, antes de Avenida Juárez

Coordinación de operativos de seguridad y servicios de emergencia en puntos de mayor afluencia

Recomendación de utilizar el Metro y otros medios de transporte público para acceder al centro

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No se esperan bloqueos generales, aunque las rutas tradicionales de la marcha y áreas aledañas tendrán cierres parciales y cambios temporales en los accesos.