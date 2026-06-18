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Partidos del Mundial 2026, hoy 18 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo

La segunda fecha de la primera fase del torneo promete duelos sobresalientes, dos anfitriones como México y Canadá retoman actividades tras su debut

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Ilustración acuarela de un calendario de junio de 2026 con el día 18 resaltado. La Copa Mundial de la FIFA y un balón de fútbol se ven frente a un estadio.
Una ilustración de acuarela muestra el calendario de junio de 2026 con el día 18 resaltado, junto a la Copa Mundial de la FIFA y un balón de fútbol en el fondo de un estadio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, los primeros grupos volverán a retomar actividades casi una semana después de su debut. En este nuevo formato de competencia con más selecciones ha obligado a alargar las primeras rondas, pero los resultados han dado de qué hablar entre los analistas y aficionados.

Para la fecha 2 del Mundial 2026, el anfitrión México vuelve a la actividad al enfrentarse a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, el duelo que será de los más atractivos del Grupo A pues definirá el líder de cara a la última ronda de grupos, por lo que quien resulte ganador de este encuentro se encontrará en una amplia ventaja para asegurar su pase a la siguiente ronda. Cabe recordar que Chequia y Sudáfrica no tienen ni un solo punto, lo que los mantiene en el lugar 3 y 4 del torneo.

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En cuanto a los juegos del Grupo B, las cuatro selecciones llegan en condiciones iguales al sumar un punto respectivamente, por lo que las posibilidades son amplias de cómo se perfilarán las selecciones para el último juego.

Todos los partidos del Mundial 2026 hoy 18 de junio

Chequia vs Sudáfrica - Grupo A

Ambas selecciones llegan luego de sufrir una derrota en su debut, por lo que están obligados a sumar al menos un punto, pero el duelo de México vs Corea los condicionaría en las posibilidades de aspirar a la clasificación. Sudáfrica se encuentra en una mayor desventaja al perder 2 - 0 ante el Tri.

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  • Horario: México (10:00 hrs centro), Estados Unidos (12:00 horas este), Estados Unidos (09:00 horas pacífico), Colombia (11:00 horas), Argentina (13:00 horas), España (18:00 horas)
  • Estadio Atlanta, Atlanta EEUU

Suiza vs Bosnia y Herzegovina - Grupo B

Luego de que Qatar rescató un empate de último instante, Suiza llega como líder del Grupo B pero con un solo punto, mientras que Bosnia no tuvo una gran actuación en la inauguración con Canadá. Con ello, el grupo se mantiene con un solo punto para todos.

  • Horario: México, Costa Rica, El Salvador y Honduras (13:00 hrs centro), Estados Unidos (ET 15:00 hrs), Colombia (14:00 horas), Argentina, Uruguay, Paraguay (16:00 horas), España (21:00 horas), Bolivia, Chile, Venezuela (15:00 hrs)
  • Estadio Estadio Los Ángeles (soFi Stadium), California

Canadá vs Qatar - Grupo B

Otro de los anfitriones del Mundial 2026 retoma actividades en un duelo que podría complicársele a los dirigidos por Jesse Marsch. Los cataríes tuvieron un gran debut mundialista al rescatar el empate con Suiza, por lo que podría ser un rival complicado para los de la hoja de maple.

  • Horario: México, Costa Rica, El Salvador y Honduras (16:00 hrs centro), Estados Unidos (ET 18:00 hrs), Colombia (17:00 horas), Argentina, Uruguay, Paraguay (19:00 horas), España (24:00 horas), Bolivia, Chile, Venezuela (18:00 hrs)
  • Estadio Estadio BC Place Vancouver, Canadá
  • Transmisión: México (Vix Premium), Estados Unidos (FOX, Telemundo, NBC), Colombia (D Sports), Argentina (TyC Sports y DSports), España (DAZN)

México vs Corea del Sur - Grupo A

De los partidos con mayor expectativa y emoción es el duelo entre el Tricolor ante los Tigres de Oriente. El futbol coreano ha demostrado un gran crecimiento en ediciones recientes mundialistas, por lo que no será rival fácil para México. Ambos con tres puntos de sus victorias definirán el liderato del grupo y así perfilar las posibles combinaciones en el cierre de la fase de grupos.

  • Horario: México, Costa Rica, El Salvador y Honduras (19:00 horas centro), Estados Unidos (ET 21:00 hrs), Colombia (18:00 horas), Argentina, Uruguay, Paraguay (22:00 horas), España (03:00 horas del 19 junio), Bolivia, Chile, Venezuela (21:00 hrs)
  • Estadio Guadalajara, Zapopan

Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026

Para esta Copa Mundial, los aficionados ha encontrado algunas dificultades para seguir los juegos, ya que la gran mayoría se transmiten por cadenas de paga o con restricciones de cobertura. Estas son algunas de las cadenas oficiales:

DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

  • Chequia vs Sudáfrica. Transmisión: México (Vix Premium), Estados Unidos (FOX, Telemundo), Colombia (D Sports), Argentina (TyC Sports y DSports), España (DAZN).
  • Suiza vs Bosnia y Herzegovina. Transmisión: México (Vix Premium), Estados Unidos (FOX, Telemundo, NBC), Colombia (D Sports), Argentina (TyC Sports y DSports), España (DAZN).
  • Canadá vs Qatar. Transmisión: México (Vix Premium), Estados Unidos (FOX, Telemundo, NBC), Colombia (D Sports), Argentina (TyC Sports y DSports), España (DAZN).

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