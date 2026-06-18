México

Vinculan a proceso a presunto feminicida de Miriam, estudiante de la UAEMéx en Chimalhuacán

El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones

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Composición de dos imágenes: a la izquierda, una mujer joven con cabello oscuro tomándose una selfie; a la derecha, la foto de un hombre con los ojos censurados y el logo de la FGJEM.
Imagen compuesta con el retrato de Miriam y el de Francisco N, detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como presunto responsable de su feminicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró la vinculación a proceso de Francisco Iván “N”, investigado por su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de una joven de 23 años identificada como Miriam “N”, quien era estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y ex pareja sentimental del imputado.

La determinación fue emitida por un juez con sede en Nezahualcóyotl, luego de que el Ministerio Público presentara pruebas que permitieron acreditar la posible intervención del acusado en los hechos ocurridos en el municipio de Chimalhuacán.

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De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía mexiquense, los hechos ocurrieron el pasado 13 de junio en un domicilio ubicado en la colonia Santa María Nativitas, en el municipio de Chimalhuacán.

Las indagatorias señalan que la víctima y Francisco Iván “N” se encontraban en el inmueble cuando comenzó una discusión. Durante el altercado, el ahora imputado presuntamente agredió a la joven con un objeto punzocortante.

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Como consecuencia de las lesiones, la víctima perdió la vida debido a una hemorragia aguda secundaria a la sección del paquete vascular del cuello del lado izquierdo, según los datos obtenidos durante la investigación ministerial.

Tras la agresión, el presunto responsable habría abandonado el lugar para evadir la acción de la justicia.

Operativo permitió localizar y detener al sospechoso

Detenido Feminicidio Miriam Chimalhuacán Edomex (FGJEM)
Detenido Feminicidio Miriam Chimalhuacán Edomex UAEMéx

Luego de reunir diversos elementos de prueba, la Fiscalía del Estado de México solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de Francisco Iván “N”.

Las autoridades realizaron labores de inteligencia y análisis de geolocalización celular, lo que permitió establecer que el sospechoso se encontraba en la colonia San Nicolás Tlaminca, en el municipio de Texcoco, sitio al que presuntamente huyó después de cometer el crimen.

Con esta información, policías de investigación de la FGJEM, en coordinación con elementos de la policía municipal de Chimalhuacán, desplegaron un operativo que culminó con la captura del probable responsable.

Posteriormente, el detenido fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, con apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Juez mantiene prisión preventiva y fija plazo para investigación

Vista exterior del edificio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con una estatua de la Dama de la Justicia en primer plano.
La autoridad judicial analizó las pruebas presentadas por el MP (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la audiencia correspondiente, la autoridad judicial analizó los datos de prueba presentados por el Ministerio Público y determinó vincular a proceso a Francisco Iván “N” por su probable participación en el delito de feminicidio.

Asimismo, el juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará recabando elementos que fortalezcan la carpeta de investigación.

Como medida cautelar, se determinó mantener la prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso penal.

Chimalhuacán, municipio con doble alerta de género

OCNFeminicidio México
Feminicidio Edomex Políticas públicas OCNFeminicidio México dos alertas de género (OCNFeminicidio México/Facebook)

El feminicidio es considerado uno de los delitos de mayor impacto social y gravedad jurídica en México. En el Estado de México, las autoridades han reforzado las acciones de investigación y persecución de este tipo de conductas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias en los 11 municipios que tienen Alerta de Género desde 2015.

De hecho, Chimalhuacán es uno de los municipios que tienen doble alerta de género; la primera fue por violencia y la segunda, es por la desaparición de mujeres y niñas desde 2019, sin que se vean resultados positivos.

La FGJEM recordó que, en caso de que Francisco Iván “N” sea encontrado culpable mediante sentencia condenatoria, podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión.

No obstante, la institución precisó que el detenido debe ser considerado inocente hasta que exista una resolución judicial definitiva que determine su responsabilidad penal, conforme al principio de presunción de inocencia establecido en la legislación mexicana.

Con esta vinculación a proceso, las autoridades continúan el procedimiento legal para esclarecer el feminicidio de la estudiante de la UAEMéx y determinar las responsabilidades correspondientes.

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