El Hijo del Santo podría continuar su carrera sin máscara tras su lucha con Fuerza Guerrera | Video

Hijo del Santo y Fuerza Guerrera tendrán su anhelada lucha de máscara contra máscara. (Foto: Jesús Flores Beltrán)

El Hijo del Santo se prepara para un momento crucial en su carrera: el combate de máscara contra máscara contra Fuerza Guerrera, programado para el próximo 6 de abril en la Arena CDMX, como parte de su “Gira de Despedida”.

Durante una conferencia de prensa, el legendario luchador de la leyenda de plata compartió sus sentimientos respecto a su retiro, señalando que, de perder la máscara, cumplirá con sus compromisos sin ella.

El duelo entre ambos luchadores es de gran expectativa para la afición del pancracio nacional. (Foto: Jesús Flores Beltrán)

“Decirle adiós a la lucha libre no es fácil, la mayoría de ustedes son muy jóvenes, pero créanme que es muy triste decirle adiós a algo que nos apasiona y queremos tanto los que estamos aquí y entregamos todo arriba del ring. Son 42 años de carrera, pero ya estamos en el año 43 de actividad profesional ininterrumpida. Dando un poquito de paso al tiempo, he vivido cosas difíciles que nadie entendería por qué nadie se ha puesto en mis zapatos; dos momentos muy importantes han sido decidir ser El Hijo del Santo y ahora, decir adiós a la lucha libre”, declaró el luchador.

A lo largo de su carrera, el Hijo del Santo ha evitado enfrentamientos de alto riesgo en luchas de apuesta, como él mismo señaló:

Santo Jr junto a su padre, el Hijo del Santo. (Foto: Jesús Flores Beltrán)

“Las luchas de máscara contra máscara es porque tengo la certeza de que puedo ganar. Por esa razón —y siempre lo he dicho a la prensa especializada—, nunca expuse mi máscara con el Perro Aguayo. ¿Por qué? Porque sabía que el Perro Aguayo sí me podía vencer y quitar la máscara. Nunca me atreví a decirle un sí al Villano Tercero y a Fishman. Son tres rivales que siempre me andaban acosando y les daba yo la vuelta porque sabía que ellos sí me podían desenmascarar. Actualmente, creo que tengo con qué ganar, pero si llego a perder la máscara, continuaré la gira sin ella”, aseveró.

Fuerza Guerrera e Hijo del Santo con sus respectivos hijos. (Foto: Jesús Flores Beltrán)

Por su parte, Fuerza Guerrera se mostró confiado en obtener la victoria, asegurando que es su momento de saldar cuentas pendientes con el Hijo del Santo.

“He estado detrás de él por años, y ahora será mi oportunidad para demostrar quién es el verdadero rey de los cuadriláteros”, afirmó el luchador, quien además aseguró que el Hijo del Santo llorará al perder su máscara.

Los luchadores se tomaron una foto del recuerdo en la conferencia de prensa. (Foto: Jesús Flores Beltrán)

El evento en la Arena CDMX contará con un cartel destacado que incluye a herederos de grandes figuras de la lucha libre mexicana, como Huracán Ramírez Jr., Texano Jr., Hija de Fuerza Guerrera, Dr. Wagner Jr. y el propio Hijo del Santo Jr., quien simbólicamente continuará con el legado de su padre. Sin embargo, la ausencia de otras figuras icónicas como Octagón y Blue Demon Jr. ha sido motivo de señalamientos por parte del propio Hijo del Santo.

“El problema con mis compañeros, que quiero mucho y respeto, es que están dentro de las empresas. A Octagón me hubiera encantado tenerlo en mi gira, pero no los dejan luchar conmigo. Blue Demon Jr. está ahorita con AAA, el (Hijo del) Solitario también. Y como son muy inestables, y con todo respeto, no tienen los suficientes pantalones para mandarse solos, no los incluimos. No quiero anunciar a alguien que me va a fallar”, expresó el luchador.

Uno de los factores inesperados en la lucha es la posible intervención de L.A. Park, quien ha dejado claro su interés en participar en la contienda y enfrentar al Hijo del Santo.

“Yo también quiero la máscara del Hijo del Santo, no entiendo por qué no me incluyeron en esta lucha. Si no es ahora, buscaré la forma de enfrentarlo”, declaró el luchador, generando incertidumbre sobre el desarrollo del combate.

El evento Todo por el Todo del Hijo del Santo también contará con combates de gladiadoras mexicanas. (Foto: Jesús Flores Beltrán)

La lucha entre el Hijo del Santo y Fuerza Guerrera promete ser un evento histórico dentro de la lucha libre mexicana. Con un legado de décadas en juego, la posibilidad de que el Hijo del Santo continúe luchando sin máscara abre un nuevo capítulo en su carrera. El 6 de abril será el día en que se defina el destino de una de las figuras más emblemáticas del pancracio nacional.

Lucha de apuestas (Máscara vs. Máscara):

El Hijo del Santo vs. Fuerza Guerrera

Lucha de apuestas femenil (Máscara o cabellera en juego):

Ludark, Krazy Star, Magik, Hija de Fuerza Guerrera, Julissa, y Lady Apache.

Lucha especial

Redimido vs. Bobby Lee NG

Cuadrangular de parejas:

La Park Jr. y Desalmado Ibarra vs. Tigre Blanco y Súper Nova vs Huracán Ramírez y Ciclón Ramírez vs. Karaoui y Zumbi

Lucha de los hijos de leyendas:

Dr. Wagner Jr., Texano Jr. e Hijo de Fishman vs. Dralístico, Santo Jr. e Hijo de La Park