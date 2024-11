¿Gonzalo Piovi se va de Cruz Azul? Esto sabemos sobre la salida del jugador

Gonzalo Piovi, defensor argentino de Cruz Azul, ha desmentido los rumores sobre un posible interés de Boca Juniors en sus servicios/ Archivo Infobae

Cruz Azul arrancó su participación en la liguilla del Apertura 2024 de la Liga MX de una manera desastrosa. Los Xolos de Tijuana le pasaron por encima 3-0 en el cruce de ida y con este resultado están prácticamente eliminados. La “Máquina” vivió los 90 minutos más desastrosos bajo la dirección de Martín Anselmi y uno de los responsables de este pésimo resultado fue el argentino Gonzalo Piovi.

A lo largo de la temporada, el jugador argentino ha sido muy cuestionado debido a los múltiples errores que ha tenido en el campeonato, estos han repercutido en goles directos en contra de su equipo. Con los recientes rumores de una posible salida del club, su actuación en este partido deja más dudas sobre el futuro del defensor.

Gonzalo Piovi aclara su futuro en Cruz Azul

El futbolista, que se unió a Cruz Azul a finales del año pasado, fue cuestionado sobre los supuestos acercamientos con Boca Juniors, información que había circulado recientemente desde Argentina. Piovi, de 30 años, negó haber tenido contacto con el club dirigido por Gago, pero destacó la relación profesional que mantiene con él antiguo entrenador del Guadalajara.

“He hablado con Gago porque fue un técnico que confió mucho en mí y me ayudó a crecer deportivamente”, comentó Piovi.

Gonzalo Piovi, defensor argentino de Cruz Azul, ha desmentido los rumores sobre un posible interés de Boca Juniors en sus servicios/ Credit: Kyle Ross-USA TODAY Sports

Gonzalo Piovi, defensor argentino de Cruz Azul, ha desmentido los rumores sobre un posible interés de Boca Juniors en sus servicios. En una entrevista con el medio Vamos Azul, Piovi aclaró que no ha recibido ninguna llamada del club argentino, aunque sí ha mantenido conversaciones con Fernando Gago, actual director técnico de Racing Club y exentrenador de Chivas.

Durante su etapa en Racing, bajo la dirección de Gago, Piovi experimentó un notable desarrollo en su carrera, lo que le permitió asentarse en el equipo y tener una participación destacada. Gracias a su destacado paso por el conjunto argentino, Cruz Azul lo colocó como uno de sus objetivos para reforzar al club.

El argentino no escatimó en elogios hacia Gago, resaltando el impacto positivo que tuvo en su trayectoria profesional. “El profesionalismo que él me brindó me ayudó mucho. Me exigió al máximo y eso fue lo que me potenció como jugador”, afirmó Piovi.

El argentino no escatimó en elogios hacia Gago, resaltando el impacto positivo que tuvo en su trayectoria profesional/ Foto: X Cruz Azul

La relación entre Piovi y Gago se ha mantenido en el ámbito personal y profesional, pero el defensor dejó claro que no hay más que eso. Sin embargo, los recientes rumores y su desempeño a lo largo de la temporada parece que lo ha mantenido desenfocado de su actual equipo, Cruz Azul, donde por el momento continúa su carrera en el fútbol mexicano.